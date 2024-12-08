https://sarabic.ae/20241208/الكرملين-الوضع-بالنسبة-للجيش-الأوكراني-أصبح-كارثيا-1095598691.html

الكرملين: الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني أصبح كارثيا

الكرملين: الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني أصبح كارثيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن وضع الجيش الأوكراني على الجبهة كارثي. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T12:15+0000

2024-12-08T12:15+0000

2024-12-08T12:15+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "الخسائر الأوكرانية أعلى بمرات عدة من خسائر الجانب الروسي، ويؤدي استمرار هذه المعدلات إلى الاستنزاف الكامل للجيش الأوكراني وخفض سن التعبئة إلى 18 عامًا، فضلاً عن تشديد التعبئة القسرية، لكن حتى كل هذا الذي يتشكل بالنسبة للجيش الأوكراني لن يغير الوضع الكارثي".وأشار إلى أنه من أجل الدخول في مسار سلمي، فإن زيلينسكي "يكفي إلغاء مرسومه هذا وإعطاء التعليمات باستئناف الحوار على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة على الأرض".وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو كييف إلى خفض عتبة سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا للانضمام إلى صفوف العسكريين.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً.نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبيبوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارهاالصحفي الأمريكي كارلسون: توريد الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا يدل على الجوهر الدموي لديها

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