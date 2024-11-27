https://sarabic.ae/20241127/نائب-أوكراني-يتحدث-عن-خطة-زيلينسكي-لخفض-عدد-السكان-إلى-10-ملايين-من-أجل-الاتحاد-الأوروبي-1095234781.html

نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبي

نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يريد خفض عدد سكان أوكرانيا إلى 10 ملايين نسمة من أجل إنجاح عملية الاندماج في الاتحاد... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T08:20+0000

2024-11-27T08:20+0000

2024-11-27T08:20+0000

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وقال دوبينسكي على قناته على "يوتيوب": "الهدف العام هو تخفيض عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة والحصول على المال مقابل ذلك. زيلينسكي يتاجر بالبشر، إنه أفضل تاجر رقيق في التاريخ".وأضاف: "بالنسبة للأعمال الزراعية، يعد تقليل عدد السكان أمرًا مثاليًا... لا شيء يمنع الحصاد من الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب. لا توجد طرق، ولا مناطق سكنية، ليست هناك حاجة لبناء المدارس... رياض الأطفال".وتابع: "(يرماك) يأتي بفكرة ”رائعة“ - بيع ثلاثة ملايين و700 ألف أوكراني... للحرب ... مقابل 300 مليار دولار. الصفقة رائعة بـ 80 ألف مقابل أوكراني واحد".في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن زيلينسكي في البرلمان عن مشروع جديد - "خطة المرونة"، التي تتكون من عشر نقاط وعدة ملاحق. ومن بين النقاط السيادة الثقافية والأمن والطاقة وإنتاج الأسلحة. ومن المقرر أن يتم عرضه التفصيلي في ديسمبر.وأضافت أن زيلينسكي مستعد لتشديد الخناق بشكل أكبر داخل البلاد، مشيرةً إلى أنه من الواضح أن هذا سيتم من خلال ما يسمى بوزارة التوحيد الأوكرانية.استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهمتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام

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