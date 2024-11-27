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https://sarabic.ae/20241127/نائب-أوكراني-يتحدث-عن-خطة-زيلينسكي-لخفض-عدد-السكان-إلى-10-ملايين-من-أجل-الاتحاد-الأوروبي-1095234781.html
نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبي
نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يريد خفض عدد سكان أوكرانيا إلى 10 ملايين نسمة من أجل إنجاح عملية الاندماج في الاتحاد... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T08:20+0000
2024-11-27T08:20+0000
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وقال دوبينسكي على قناته على "يوتيوب": "الهدف العام هو تخفيض عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة والحصول على المال مقابل ذلك. زيلينسكي يتاجر بالبشر، إنه أفضل تاجر رقيق في التاريخ".وأضاف: "بالنسبة للأعمال الزراعية، يعد تقليل عدد السكان أمرًا مثاليًا... لا شيء يمنع الحصاد من الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب. لا توجد طرق، ولا مناطق سكنية، ليست هناك حاجة لبناء المدارس... رياض الأطفال".وتابع: "(يرماك) يأتي بفكرة ”رائعة“ - بيع ثلاثة ملايين و700 ألف أوكراني... للحرب ... مقابل 300 مليار دولار. الصفقة رائعة بـ 80 ألف مقابل أوكراني واحد".في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن زيلينسكي في البرلمان عن مشروع جديد - "خطة المرونة"، التي تتكون من عشر نقاط وعدة ملاحق. ومن بين النقاط السيادة الثقافية والأمن والطاقة وإنتاج الأسلحة. ومن المقرر أن يتم عرضه التفصيلي في ديسمبر.وأضافت أن زيلينسكي مستعد لتشديد الخناق بشكل أكبر داخل البلاد، مشيرةً إلى أنه من الواضح أن هذا سيتم من خلال ما يسمى بوزارة التوحيد الأوكرانية.استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهمتقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

نائب أوكراني يتحدث عن خطة زيلينسكي لخفض عدد السكان إلى 10 ملايين من أجل الاتحاد الأوروبي

08:20 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي يريد خفض عدد سكان أوكرانيا إلى 10 ملايين نسمة من أجل إنجاح عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وقال دوبينسكي على قناته على "يوتيوب": "الهدف العام هو تخفيض عدد السكان إلى 10 ملايين نسمة والحصول على المال مقابل ذلك. زيلينسكي يتاجر بالبشر، إنه أفضل تاجر رقيق في التاريخ".

ووفقًا له، فإن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة أسهل بكثير في الاندماج في الاتحاد الأوروبي: ومن أجل 40 مليون شخص، هناك حاجة إلى حصة واحدة للنواب الأوروبيين، مقابل 10 ملايين، أي أقل بأربع مرات.

وأضاف: "بالنسبة للأعمال الزراعية، يعد تقليل عدد السكان أمرًا مثاليًا... لا شيء يمنع الحصاد من الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب. لا توجد طرق، ولا مناطق سكنية، ليست هناك حاجة لبناء المدارس... رياض الأطفال".

وأكد دوبينسكي أن رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك يعتزم خلال زيارة مقررة إلى الولايات المتحدة عرض صفقة على السلطات الأمريكية لمواصلة القتال.

وتابع: "(يرماك) يأتي بفكرة ”رائعة“ - بيع ثلاثة ملايين و700 ألف أوكراني... للحرب ... مقابل 300 مليار دولار. الصفقة رائعة بـ 80 ألف مقابل أوكراني واحد".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام فرنسي يتحدث عن مشاكل خطيرة يواجهها زيلينسكي بسبب هجوم القوات الروسية
23 نوفمبر, 16:11 GMT
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن زيلينسكي في البرلمان عن مشروع جديد - "خطة المرونة"، التي تتكون من عشر نقاط وعدة ملاحق. ومن بين النقاط السيادة الثقافية والأمن والطاقة وإنتاج الأسلحة. ومن المقرر أن يتم عرضه التفصيلي في ديسمبر.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المبادرة ووصفتها بأنها "مجموعة أخرى من الأوهام المؤلمة تهدف إلى ضمان الحفاظ على الذات في سلطة زيلينسكي الذي فقد شرعيته".

وأضافت أن زيلينسكي مستعد لتشديد الخناق بشكل أكبر داخل البلاد، مشيرةً إلى أنه من الواضح أن هذا سيتم من خلال ما يسمى بوزارة التوحيد الأوكرانية.
استطلاع للرأي: نصف سكان أوكرانيا يريدون نهاية سريعة للصراع في بلادهم
تقرير: 70% من عناصر الجيش الأوكراني مستعدون لتقديم تنازلات إقليمية من أجل السلام
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