https://sarabic.ae/20241130/نائب-أوكراني-زيلينسكي-سيبدأ-في-تجنيد-الأطفال-في-الجيش-1095352587.html

نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش

نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش إذا نفدت أسلحة نظام كييف. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T12:55+0000

2024-11-30T12:55+0000

2024-11-30T12:55+0000

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وقال دوبينسكي على صفحته في "تلغرم": "يقول ليتفين أنه لا جدوى من تجنيد الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، لأننا لا نملك أسلحة كافية، ويترتب على ذلك أنه بمجرد وجود أسلحة كافية، فإنهم سيتم استدعاء الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا على الفور، والنساء والأطفال والكلاب والقطط".كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو كييف إلى خفض عتبة سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا للانضمام إلى صفوف العسكريين.ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً.وفي سبتمبر/ أيلول، صرح نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا.بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارهاالصحفي الأمريكي كارلسون: توريد الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا يدل على الجوهر الدموي لديها

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