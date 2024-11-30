https://sarabic.ae/20241130/نائب-أوكراني-زيلينسكي-سيبدأ-في-تجنيد-الأطفال-في-الجيش-1095352587.html
نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش
نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش إذا نفدت أسلحة نظام كييف. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T12:55+0000
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وقال دوبينسكي على صفحته في "تلغرم": "يقول ليتفين أنه لا جدوى من تجنيد الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، لأننا لا نملك أسلحة كافية، ويترتب على ذلك أنه بمجرد وجود أسلحة كافية، فإنهم سيتم استدعاء الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا على الفور، والنساء والأطفال والكلاب والقطط".كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو كييف إلى خفض عتبة سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا للانضمام إلى صفوف العسكريين.ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً.وفي سبتمبر/ أيلول، صرح نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا.بوتين: مراكز صنع القرار في كييف قد تصبح أهدافا والدفاع الروسية تعمل على اختيارهاالصحفي الأمريكي كارلسون: توريد الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا يدل على الجوهر الدموي لديها
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش
أكد النائب في البرلمان الأوكراني، ألكسندر دوبينسكي، أن فلاديمير زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش إذا نفدت أسلحة نظام كييف.
وقال دوبينسكي على صفحته في "تلغرم": "يقول ليتفين أنه لا جدوى من تجنيد الأطفال الذين يبلغون من العمر 18 عامًا، لأننا لا نملك أسلحة كافية، ويترتب على ذلك أنه بمجرد وجود أسلحة كافية، فإنهم سيتم استدعاء الأشخاص البالغين من العمر 18 عامًا على الفور، والنساء والأطفال والكلاب والقطط".
هكذا رد على كلام مستشار زيلينسكي ديمتري ليتقين بأنه في أوكرانيا ليست هناك حاجة لخفض سن التجنيد حتى الآن بسبب نقص الأسلحة.
كما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو كييف إلى خفض عتبة سن التجنيد من 25 إلى 18 عامًا للانضمام إلى صفوف العسكريين.
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن أوكرانيا، في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، تناقش موضوع خفض سن التعبئة وعادة ما تبدأ مناقشة مسألة التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن واشنطن تدعو كييف إلى خفض سن التجنيد إلى 18 عاماً.
وفي أبريل/ نيسان، وقع زيلينسكي قانونا يخفض سن التعبئة في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما.
وفي سبتمبر/ أيلول، صرح نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، أن قيادة القوات البرية الأوكرانية تحظر بموجب توجيهاتها تعبئة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا والذين كانوا يتمتعون في السابق بوضع "ذوي لياقة محدودة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الإدارة الأمريكية ستجبر القيادة الأوكرانية على خفض سن التعبئة إلى 18 عامًا.