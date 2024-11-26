https://sarabic.ae/20241126/الصحفي-الأمريكي-كارلسون-توريد-الألغام-المضادة-للأفراد-لصالح-أوكرانيا-يدل-على-الجوهر-الدموي-لديها-1095197078.html

الصحفي الأمريكي كارلسون: توريد الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا يدل على الجوهر الدموي لديها

الصحفي الأمريكي كارلسون: توريد الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا يدل على الجوهر الدموي لديها

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن توريد الألغام المضادة للأفراد والمحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية، يتحدث مرة أخرى عن الجوهر الدموي لأوكرانيا. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T10:34+0000

2024-11-26T10:34+0000

2024-11-26T10:34+0000

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وقال كارلسون في مقابلة عبر قناة "Redacted" على موقع "يوتيوب": "لا يوجد أي مبرر لاستخدام الألغام المضادة للأفراد في هذا الصراع، الذي لا يمكن حله بمساعدتهم. التأثير الوحيد لمثل هذه الخطوة هو قتل الأبرياء، هذا كل شيء ... وهم (في كييف) يعرفون ويفعلون ذلك لأن القتل (بالنسبة لهم) هو المعنى".وتابع: " لم يتم انتخاب رئيس أوكرانيا، إنه ديكتاتور، لقد قضى فترة ولايته حرفيًا ولا يزال في السلطة... في هذا البلد حظروا الطائفة المسيحية... ما هي السمات الأخرى للديكتاتورية، التي تحتاج إلى سردها حتى نطلق عليها اسم الشمولية؟".وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة بدأت بتوفير الألغام المضادة للأفراد لصالح أوكرانيا، قائلا إن "هذه الخطوة اتُخذت ردًا على التكتيكات المتغيرة للقوات الروسية، التي تشن بشكل متزايد هجمات باستخدام وحدات المشاة". وصادقت أوكرانيا على اتفاقية أوتاوا في عام 2005، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.وبالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء البرلمان الإستوني إلى استئناف المناقشات بشأن استخدام الألغام المضادة للأفراد وإدانة اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدامها، إذ اقترح النائب الإستوني ليو كوناس، استخدام الألغام المضادة للأفراد في بناء الهياكل الدفاعية بالقرب من الحدود مع روسيا، وكذلك البدء في إنتاج المتفجرات.مجلس الأمن الروسي: نقل أسلحة نووية إلى كييف يعد تمهيدا لصراع نوويبوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بصنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروفالجيش الروسي ينفذ ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف

https://sarabic.ae/20241126/الاستخبارات-الروسية-الأنجلوسكسونيون-يدفعون-كييف-نحو-الإرهاب-النووي-وصنع-قنبلة-قذرة-1095189791.html

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