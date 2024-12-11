https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشدد-على-التعاون-مع-العالم-الإسلامي-في-ظل-التعددية-القطبية-1095685597.html

بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية

بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية

سبوتنيك عربي

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمشاركين في فعاليات مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أن روسيا تولي أهمية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T09:31+0000

2024-12-11T09:31+0000

2024-12-11T09:31+0000

روسيا

العالم الإسلامي

أخبار ماليزيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093493397_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_47ff0c65de10ee549d59b4fbac693681.jpg

وقال بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أصدقائي الأعزاء، أحييكم بمناسبة افتتاح الاجتماع الدوري لمجموعة "الرؤية الاستراتيجية روسيا-العالم الإسلامي"، الذي يعقد هذه المرة على أرض ماليزيا المضيافة. وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، مع التركيز بشكل خاص على حل النزاعات الإقليمية ومكافحة تهديدات الإرهاب، داعيا إلى التنسيق في مجالات التعليم والتوعية لمكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة بشكل أكثر فعالية.وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين سيجرون مناقشات بناءة وثرية، وأن الأفكار والمبادرات التي ستطرحها المجموعة ستسهم في تعزيز التعاون المتبادل المفيد بين البلدان.الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط

https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html

العالم الإسلامي

أخبار ماليزيا اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم الإسلامي, أخبار ماليزيا اليوم