https://sarabic.ae/20241211/بوتين-يشدد-على-التعاون-مع-العالم-الإسلامي-في-ظل-التعددية-القطبية-1095685597.html
بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية
بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمشاركين في فعاليات مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أن روسيا تولي أهمية... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T09:31+0000
2024-12-11T09:31+0000
2024-12-11T09:31+0000
روسيا
العالم الإسلامي
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وقال بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أصدقائي الأعزاء، أحييكم بمناسبة افتتاح الاجتماع الدوري لمجموعة "الرؤية الاستراتيجية روسيا-العالم الإسلامي"، الذي يعقد هذه المرة على أرض ماليزيا المضيافة. وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، مع التركيز بشكل خاص على حل النزاعات الإقليمية ومكافحة تهديدات الإرهاب، داعيا إلى التنسيق في مجالات التعليم والتوعية لمكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة بشكل أكثر فعالية.وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين سيجرون مناقشات بناءة وثرية، وأن الأفكار والمبادرات التي ستطرحها المجموعة ستسهم في تعزيز التعاون المتبادل المفيد بين البلدان.الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20241206/بوتين-ولوكاشينكو-يشاركان-في-اجتماع-المجلس-الأعلى-لدولة-الاتحاد-في-مينسك-1095550128.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم الإسلامي, أخبار ماليزيا اليوم
روسيا, العالم الإسلامي, أخبار ماليزيا اليوم
بوتين يشدد على التعاون مع العالم الإسلامي في ظل التعددية القطبية
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمشاركين في فعاليات مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، مشيرًا إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات صداقة مع الدول الإسلامية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي.
وقال بوتين في برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين: "أصدقائي الأعزاء، أحييكم بمناسبة افتتاح الاجتماع الدوري لمجموعة "الرؤية الاستراتيجية روسيا-العالم الإسلامي"، الذي يعقد هذه المرة على أرض ماليزيا المضيافة.
روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، مع التركيز بشكل خاص على حل النزاعات الإقليمية ومكافحة تهديدات الإرهاب، داعيا إلى التنسيق في مجالات التعليم والتوعية لمكافحة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة بشكل أكثر فعالية.
وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي يؤيدان بالفعل إنشاء نظام عالمي ديمقراطي عادل قائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والضغوط والعقوبات.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين سيجرون مناقشات بناءة وثرية، وأن الأفكار والمبادرات التي ستطرحها المجموعة ستسهم في تعزيز التعاون المتبادل المفيد بين البلدان.