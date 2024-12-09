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الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام المستدام والطويل الأمد في الشرق الأوسط. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T07:40+0000
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وأكد رودينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لمنتدى "فالداي" الدولي للمناقشة في ماليزيا، أن الوضع في الشرق الأوسط هو أحد المواضيع التي تتقارب فيها مواقف روسيا وماليزيا بشكل كبير.يُعقد منتدى فالداي في كوالالمبور يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الثاني، تحت عنوان "ماليزيا وروسيا وآسيان: في عالم متعدد الأقطاب".وسيناقش المشاركون في المؤتمر المستقبل المشترك لروسيا ودول آسيان في عالم متعدد الأقطاب، وتحول جنوب شرق آسيا نحو دول "بريكس"، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في إلغاء الدولار.مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
https://sarabic.ae/20241127/لافروف-الوضع-في-الشرق-الأوسط-يتدهور-بسبب-السياسات-الإسرائيلية-1095230843.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الروسية: موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل السلام في الشرق الأوسط

07:40 GMT 09.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام المستدام والطويل الأمد في الشرق الأوسط.
وأكد رودينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر الآسيوي الخامس عشر لمنتدى "فالداي" الدولي للمناقشة في ماليزيا، أن الوضع في الشرق الأوسط هو أحد المواضيع التي تتقارب فيها مواقف روسيا وماليزيا بشكل كبير.

وقال رودينكو: "نحن نؤيد بقدر ما يؤيد أصدقاؤنا الماليزيون التسوية السلمية للأزمة الحالية، وخطة الدولتين لإقامة دولة فلسطين المستقلة عن إسرائيل، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق سلام مستدام وطويل الأمد".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
لافروف: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بسبب السياسات الإسرائيلية
27 نوفمبر, 04:49 GMT
يُعقد منتدى فالداي في كوالالمبور يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الثاني، تحت عنوان "ماليزيا وروسيا وآسيان: في عالم متعدد الأقطاب".
وسيناقش المشاركون في المؤتمر المستقبل المشترك لروسيا ودول آسيان في عالم متعدد الأقطاب، وتحول جنوب شرق آسيا نحو دول "بريكس"، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في إلغاء الدولار.
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
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