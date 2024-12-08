https://sarabic.ae/20241208/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-تدعو-لعقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-بشأن-الوضع-في-سوريا-1095611346.html
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، وذلك لإجراء مناقشات بشأن تطورات الوضع في سوريا. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T17:41+0000
2024-12-08T17:41+0000
2024-12-08T17:41+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وقال مصدر في الأمم المتحدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا وتداعياتها على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، تدعو روسيا إلى إجراء مشاورات عاجلة بعد ظهر الغد الموافق التاسع من كانون الأول/ ديسمبر".وأكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في سوريا ولديها العديد من التساؤلات بشأن الأحداث الجارية، موضحًا أن موسكو ستبحث عن إجابات حول هذه الأحداث في الفترة المقبلة بما في ذلك بمساعدة الأمم المتحدة.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/مسؤول-أممي-الأمم-المتحدة-تقلص-مؤقتا-عدد-موظفيها-في-دمشق-1095610909.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا
طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، وذلك لإجراء مناقشات بشأن تطورات الوضع في سوريا.
وقال مصدر في الأمم المتحدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في سوريا وتداعياتها على قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، تدعو روسيا إلى إجراء مشاورات عاجلة بعد ظهر الغد الموافق التاسع من كانون الأول/ ديسمبر".
وأكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في سوريا ولديها العديد من التساؤلات بشأن الأحداث الجارية، موضحًا أن موسكو ستبحث عن إجابات حول هذه الأحداث في الفترة المقبلة بما في ذلك بمساعدة الأمم المتحدة.
وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع الحالي في الأمم المتحدة عقب ترك الرئيس بشار الأسد منصبه: "نحن في نيويورك نراقب الوضع عن كثب، الجميع وليس نحن فقط، لديهم العديد من التساؤلات حول ما حدث وما يحدث" في سوريا.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.