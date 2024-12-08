https://sarabic.ae/20241208/مسؤول-أممي-الأمم-المتحدة-تقلص-مؤقتا-عدد-موظفيها-في-دمشق-1095610909.html
مسؤول أممي: الأمم المتحدة تقلص مؤقتا عدد موظفيها في دمشق
مسؤول أممي: الأمم المتحدة تقلص مؤقتا عدد موظفيها في دمشق
سبوتنيك عربي
قررت الأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في دمشق وضواحيها، وذلك على خلفية التطورات الجارية في سوريا في ظل عملية انتقال السلطة من الحكومة إلى المعارضة المسلحة. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T17:30+0000
2024-12-08T17:30+0000
2024-12-08T17:30+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
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وقال مسؤول في الأمم المتحدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "نقوم مؤقتًا بتقليص عدد موظفينا في منطقة دمشق".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.فيما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.
https://sarabic.ae/20241208/-نائب-المبعوث-الروسي-البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-لديها-تساؤلات-بشأن-الأحداث-في-سوريا-1095605041.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مسؤول أممي: الأمم المتحدة تقلص مؤقتا عدد موظفيها في دمشق
قررت الأمم المتحدة خفض عدد موظفيها في دمشق وضواحيها، وذلك على خلفية التطورات الجارية في سوريا في ظل عملية انتقال السلطة من الحكومة إلى المعارضة المسلحة.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "نقوم مؤقتًا بتقليص عدد موظفينا في منطقة دمشق".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة تناقل السلطة سلميًا.