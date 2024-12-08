https://sarabic.ae/20241208/-نائب-المبعوث-الروسي-البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-لديها-تساؤلات-بشأن-الأحداث-في-سوريا-1095605041.html
نائب المبعوث الروسي: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لديها تساؤلات بشأن الأحداث في سوريا
نائب المبعوث الروسي: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لديها تساؤلات بشأن الأحداث في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في سوريا ولديها العديد من التساؤلات... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T16:20+0000
2024-12-08T16:20+0000
2024-12-08T16:20+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/32/1044523221_0:85:2902:1717_1920x0_80_0_0_0ad62091b4112c41b49e47d3051edbe9.jpg
وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع الحالي في الأمم المتحدة عقب ترك الرئيس بشار الأسد منصبه: "نحن في نيويورك نراقب الوضع عن كثب، الجميع وليس نحن فقط، لديهم العديد من التساؤلات حول ما حدث وما يحدث" في سوريا.وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/مصادر-مقربة-من-المعارضة-السورية-نسعى-لتشكيل-حكومة-وطنية-تشمل-جميع-أطياف-الشعب-السوري-1095604739.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/32/1044523221_251:0:2652:1801_1920x0_80_0_0_a81df8a9e111c96de84168eb4bc72d14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
نائب المبعوث الروسي: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لديها تساؤلات بشأن الأحداث في سوريا
أكد النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع في سوريا ولديها العديد من التساؤلات بشأن الأحداث الجارية، موضحًا أن موسكو ستبحث عن إجابات حول هذه الأحداث في الفترة المقبلة بما في ذلك بمساعدة الأمم المتحدة.
وقال بوليانسكي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على الوضع الحالي في الأمم المتحدة عقب ترك الرئيس بشار الأسد منصبه: "نحن في نيويورك نراقب الوضع عن كثب، الجميع وليس نحن فقط، لديهم العديد من التساؤلات حول ما حدث وما يحدث" في سوريا.
وأوضح أن موسكو ستسعى خلال الأيام المقبلة لفهم الوضع بشكل أوضح والبحث عن إجابات بشأن الأحداث في سوريا، بما في ذلك بمساعدة تواجد الأمم المتحدة على الأرض.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.