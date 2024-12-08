https://sarabic.ae/20241208/مصادر-مقربة-من-المعارضة-السورية-نسعى-لتشكيل-حكومة-وطنية-تشمل-جميع-أطياف-الشعب-السوري-1095604739.html
مصادر مقربة من المعارضة السورية: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري
مصادر مقربة من المعارضة السورية: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة، أنها تسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T15:48+0000
2024-12-08T15:48+0000
2024-12-08T15:49+0000
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وقالت المصادر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نسعى إلى تشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري ومن خلالها يتم تحديد العلاقات الدبلوماسية مع باقي الدول".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصادر مقربة من المعارضة السورية: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري
15:48 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 15:49 GMT 08.12.2024)
أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة، أنها تسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري.
وقالت المصادر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نسعى إلى تشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري ومن خلالها يتم تحديد العلاقات الدبلوماسية مع باقي الدول".
وأضافت: "لدينا قنوات اتصال مع الحكومة الروسية حاليًا، وملتزمون بعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية ومقراتها المتواجدة في دمشق".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.