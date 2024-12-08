https://sarabic.ae/20241208/مصادر-مقربة-من-المعارضة-السورية-نسعى-لتشكيل-حكومة-وطنية-تشمل-جميع-أطياف-الشعب-السوري-1095604739.html

مصادر مقربة من المعارضة السورية: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري

مصادر مقربة من المعارضة السورية: نسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر مقربة من المعارضة السورية المسلحة التي استولت على السلطة، أنها تسعى لتشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري. 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T15:48+0000

2024-12-08T15:48+0000

2024-12-08T15:49+0000

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وقالت المصادر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نسعى إلى تشكيل حكومة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب السوري ومن خلالها يتم تحديد العلاقات الدبلوماسية مع باقي الدول".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الإيرانية-طهران-تؤكد-على-موقفها-الداعي-إلى-احترام-وحدة-سوريا-وسيادتها-وسلامة-أراضيها-1095600191.html

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