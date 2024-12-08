https://sarabic.ae/20241208/الخارجية-الإيرانية-طهران-تؤكد-على-موقفها-الداعي-إلى-احترام-وحدة-سوريا-وسيادتها-وسلامة-أراضيها-1095600191.html
الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على موقفها الداعي إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على موقفها الداعي إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
سبوتنيك عربي
أكدت إيران دعمها احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشددةً على أن تحديد مصير سوريا يجب أن يكون حصريًا بيد شعبها. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T13:15+0000
2024-12-08T13:15+0000
2024-12-08T13:15+0000
إيران
العالم العربي
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وجاء في بيان للخارجية الإيرانية: "تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، على موقف إيران المبدئي الداعي إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/بيان-الخارجية-القطرية-بشأن-الأحداث-في-سوريا-1095599868.html
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إيران, العالم العربي
الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد على موقفها الداعي إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها
أكدت إيران دعمها احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، مشددةً على أن تحديد مصير سوريا يجب أن يكون حصريًا بيد شعبها.
وجاء في بيان للخارجية الإيرانية: "تؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، على موقف إيران المبدئي الداعي إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأضافت: "تشدد وزارة الخارجية على أن تحديد مصير سوريا واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها يجب أن يكون حصريًا بيد الشعب السوري، دون أي تدخلات خارجية مدمرة أو إملاءات خارجية".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت اليوم الأحد، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.