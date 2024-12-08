https://sarabic.ae/20241208/بيان-الخارجية-القطرية-بشأن-الأحداث-في-سوريا-1095599868.html
بيان الخارجية القطرية بشأن الأحداث في سوريا
بيان الخارجية القطرية بشأن الأحداث في سوريا
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة سوريا، من دون انزلاقها للفوضى، بحسب قولها. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T12:46+0000
2024-12-08T12:46+0000
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ونشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء اليوم الأحد، بيانا لوزارة الخارجية القطرية، أكدت من خلاله "متابعة الدوحة باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا".وجددت قطر موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، داعية كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار فيما بينها، بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة السورية مؤسساتها الوطنية.وجددت وزارة الخارجية القطرية موقفها بالتأكيد على وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته.وجاء بيان الخارجية القطرية، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الخارجية-القطري-نتابع-الأوضاع-في-سوريا-بقلق-بالغ-1095564162.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
أخبار قطر اليوم, قطر, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
بيان الخارجية القطرية بشأن الأحداث في سوريا
دعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة سوريا، من دون انزلاقها للفوضى، بحسب قولها.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء اليوم الأحد، بيانا لوزارة الخارجية القطرية، أكدت من خلاله "متابعة الدوحة باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في سوريا".
وجددت قطر موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية، بحسب قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق مصالح الشعب السوري، داعية كافة الأطياف إلى انتهاج الحوار فيما بينها، بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد ويحفظ للدولة السورية مؤسساتها الوطنية.
وجددت وزارة الخارجية القطرية موقفها بالتأكيد على وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته.
وجاء بيان الخارجية القطرية، بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق
، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وكانت الجماعات المسلحة في سوريا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام في البلاد، وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، بأن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط "النظام".
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.