https://sarabic.ae/20241206/وزير-الخارجية-القطري-نتابع-الأوضاع-في-سوريا-بقلق-بالغ-1095564162.html
وزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
وزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T21:23+0000
2024-12-06T21:23+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.وتابع البيان: "جدد وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2245، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا، وحررت عددا من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقا.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/موسكو-تكشف-عن-موعد-اجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-في-قطر---1095550597.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية القطري: نتابع الأوضاع في سوريا بقلق بالغ
أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تتابع بقلق بالغ الأوضاع الأخيرة التي تشهدها سوريا، وتؤكد على ضرورة تجنيب المدنيين أي تبعات لهذا الصراع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية القطرية.
وتابع البيان: "جدد وزير الخارجية القطري، موقف بلاده الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2245، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقا باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقا من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوما مضادا، وحررت عددا من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقا.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.