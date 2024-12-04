https://sarabic.ae/20241204/الأمم-المتحدة-أكثر-من-150-ألف-سوري-فروا-من-حلب-خلال-أسبوع-1095487112.html
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، أن نحو 150 ألف سوري نزحوا بسبب القتال في محافظة حلب خلال أسبوع، وعددهم... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T15:52+0000
2024-12-04T15:52+0000
2024-12-04T15:52+0000
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وكتب على منصة "إكس": "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة وقد وصل إلى نحو 150,000 في أقل من أسبوع، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع".وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
https://sarabic.ae/20241203/الضحاك-الهجوم-على-شمال-سوريا-لم-يكن-ممكنًا-تنفيذه-دون-أمر-عمليات-تركي-إسرائيلي-1095461915.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
أفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، أن نحو 150 ألف سوري نزحوا بسبب القتال في محافظة حلب خلال أسبوع، وعددهم في تزايد مستمر.
وكتب على منصة "إكس": "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة وقد وصل إلى نحو 150,000 في أقل من أسبوع، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.