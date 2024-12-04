الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص تنفيذ "خارطة الطريق" للحل في غزة بعد توافق فتح وحماس في القاهرة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:18 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:36 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: المعركة في حلب تدار من قبل المخابرات الأمريكية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب مستمرة واتهامات متبادلة من طرفي الصراع وتوقف مبادرات حل الأزمة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241204/الأمم-المتحدة-أكثر-من-150-ألف-سوري-فروا-من-حلب-خلال-أسبوع-1095487112.html
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، أن نحو 150 ألف سوري نزحوا بسبب القتال في محافظة حلب خلال أسبوع، وعددهم... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T15:52+0000
2024-12-04T15:52+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg
وكتب على منصة "إكس": "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة وقد وصل إلى نحو 150,000 في أقل من أسبوع، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع".وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
https://sarabic.ae/20241203/الضحاك-الهجوم-على-شمال-سوريا-لم-يكن-ممكنًا-تنفيذه-دون-أمر-عمليات-تركي-إسرائيلي-1095461915.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcfe65730a0db93a0dfcf6fb586f8a2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف سوري فروا من حلب خلال أسبوع

15:52 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبر
أفاد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس لوسا، أن نحو 150 ألف سوري نزحوا بسبب القتال في محافظة حلب خلال أسبوع، وعددهم في تزايد مستمر.
وكتب على منصة "إكس": "عدد السوريين الذين أجبروا على الفرار بسبب القتال في حلب وما حولها يتزايد بسرعة وقد وصل إلى نحو 150,000 في أقل من أسبوع، ومن المرجح أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شنّت هيئة "تحرير الشام" الإرهابية (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة السورية.
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الضحاك: الهجوم على شمال سوريا لم يكن ممكنا تنفيذه دون أمر عمليات تركي إسرائيلي
أمس, 22:51 GMT
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала