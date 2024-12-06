موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر

عربي
بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241206/موسكو-تكشف-عن-موعد-اجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-في-قطر---1095550597.html
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا سيعقد في 7 ديسمبر/ كانون الأول في قطر. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T12:28+0000
2024-12-06T12:44+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_d331c1c3d3a97c527127be0b508e9cbb.jpg
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بصيغة أستانا، فمن المقرر عقده غدًا في قطر على هامش مؤتمر العلوم السياسية المقابل الذي يعقد هناك، حيث يتواجد الآن وفد (وزير الخارجية الروسي) سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث التطورات الأمنية في سوريا.وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا سيعقدون، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا في العاصمة العراقية، بغداد، لبحث الأزمة السورية.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقةلافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا"... فيديو
https://sarabic.ae/20241206/إيران-تعلن-عن-استعدادها-لدعم-الحكومة-السورية-شعبا-وجيشا---عاجل-1095550475.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698910_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_38cfdb8409c68c312bb625f8562035dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر

موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر

12:28 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا سيعقد في 7 ديسمبر/ كانون الأول في قطر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بصيغة أستانا، فمن المقرر عقده غدًا في قطر على هامش مؤتمر العلوم السياسية المقابل الذي يعقد هناك، حيث يتواجد الآن وفد (وزير الخارجية الروسي) سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تجري ترتيبات مع الشركاء الأتراك والإيرانيين لعقد اجتماع وزاري هذا الأسبوع.

ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث التطورات الأمنية في سوريا.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا سيعقدون، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا في العاصمة العراقية، بغداد، لبحث الأزمة السورية.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
إيران تعلن عن استعدادها لدعم الحكومة السورية شعبا وجيشا
12:23 GMT
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.

وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.

وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقة
لافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала