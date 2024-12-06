https://sarabic.ae/20241206/موسكو-تكشف-عن-موعد-اجتماع-صيغة-أستانا-بشأن-سوريا-في-قطر---1095550597.html
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا سيعقد في 7 ديسمبر/ كانون الأول في قطر. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T12:28+0000
2024-12-06T12:28+0000
2024-12-06T12:44+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بصيغة أستانا، فمن المقرر عقده غدًا في قطر على هامش مؤتمر العلوم السياسية المقابل الذي يعقد هناك، حيث يتواجد الآن وفد (وزير الخارجية الروسي) سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث التطورات الأمنية في سوريا.وأكدت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا سيعقدون، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا في العاصمة العراقية، بغداد، لبحث الأزمة السورية.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقةلافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا"... فيديو
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر
موسكو تكشف عن موعد اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا في قطر
12:28 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.12.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اجتماع "صيغة أستانا" بشأن سوريا سيعقد في 7 ديسمبر/ كانون الأول في قطر.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "فيما يتعلق بالاجتماع الوزاري بصيغة أستانا، فمن المقرر عقده غدًا في قطر على هامش مؤتمر العلوم السياسية المقابل الذي يعقد هناك، حيث يتواجد الآن وفد (وزير الخارجية الروسي) سيرغي فيكتوروفيتش لافروف".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تجري ترتيبات مع الشركاء الأتراك والإيرانيين لعقد اجتماع وزاري هذا الأسبوع.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى العاصمة العراقية بغداد لبحث التطورات الأمنية في سوريا.
وأكدت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، أن وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا سيعقدون، في وقت لاحق اليوم الجمعة، اجتماعا في العاصمة العراقية، بغداد، لبحث الأزمة السورية.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.