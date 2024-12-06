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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20241206/سفير-إيران-في-عمان-نشدد-على-تحقيق-السلام-من-خلال-الحوار-والمفاوضات-بين-دول-المنطقة-1095535750.html
سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقة
سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني في سلطنة عمان موسى فرهنك، اليوم الجمعة، بأن بلاده تشدد دائما على تحقيق السلام والتضامن من خلال الحوار والمفاوضات الإقليمية. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T07:25+0000
2024-12-06T07:25+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات موسى فرهنك جاءت خلال زيارته إلى كلية الدفاع الوطني العمانية في العاصمة مسقط، وألقى كلمة أمام طلاب السنة الثانية عشرة في هذه الكلية.وأشارت الوكالة إلى أن كلمة موسى فرهنك تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لفت الدبلوماسي الإيراني إلى العديد من التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة.وأكد أن إيران وسلطنة عمان تعدان نموذجا جيدا لعلاقات الجوار القائمة على الثقة والصداقة المتبادلة، لافتا إلى العوامل التي تتسبب في التوتر في المنطقة، وعلى رأسها انعدام الحوار، والافتقار إلى ثقافة الحوار وإجراءات بناء الثقة في منطقة الخليج كأحد الأسباب الرئيسية للتوترات.وأوضح موسى فرهنك أن "العديد من الأزمات الإقليمية نتجت عن الفراغ في الحوار وسوء التفاهم بين دول المنطقة والذي هو أيضا في الظل ويتم ذلك من أجل خلق الفتنة من قبل الأعداء ومن أجل تعزيز وجود الأجانب في المنطقة".وأعرب الدبلوماسي عن أمله في توصل دول المنطقة إلى الإيمان المشترك بأن الأمن لن يتحقق إلا من خلال الثقة المتبادلة بين تلك الدول، والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز التواصل وحسن الجوار بين دول المنطقة .ويأتي هذا في الوقت الذي شنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241204/إيران-واشنطن-في-مقدمة-الأطراف-التي-تدعم-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1095464448.html
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يتحدث-عن-الأوضاع-في-سوريا-ويؤكد-أهمية--صيغة-أستانا-فيديو-1095532682.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, سلطنة عمان

سفير إيران في عمان: نشدد على تحقيق السلام من خلال الحوار والمفاوضات بين دول المنطقة

07:25 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية يقودون دراجة نارية وعربة مدرعة استولوا عليها من الجيش السوري في بلدة معرة النعمان جنوب إدلب في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
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صرح السفير الإيراني في سلطنة عمان موسى فرهنك، اليوم الجمعة، بأن بلاده تشدد دائما على تحقيق السلام والتضامن من خلال الحوار والمفاوضات الإقليمية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات موسى فرهنك جاءت خلال زيارته إلى كلية الدفاع الوطني العمانية في العاصمة مسقط، وألقى كلمة أمام طلاب السنة الثانية عشرة في هذه الكلية.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا
4 ديسمبر, 06:28 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن كلمة موسى فرهنك تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث لفت الدبلوماسي الإيراني إلى العديد من التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة.
وأكد أن إيران وسلطنة عمان تعدان نموذجا جيدا لعلاقات الجوار القائمة على الثقة والصداقة المتبادلة، لافتا إلى العوامل التي تتسبب في التوتر في المنطقة، وعلى رأسها انعدام الحوار، والافتقار إلى ثقافة الحوار وإجراءات بناء الثقة في منطقة الخليج كأحد الأسباب الرئيسية للتوترات.
وأوضح موسى فرهنك أن "العديد من الأزمات الإقليمية نتجت عن الفراغ في الحوار وسوء التفاهم بين دول المنطقة والذي هو أيضا في الظل ويتم ذلك من أجل خلق الفتنة من قبل الأعداء ومن أجل تعزيز وجود الأجانب في المنطقة".
وأعرب الدبلوماسي عن أمله في توصل دول المنطقة إلى الإيمان المشترك بأن الأمن لن يتحقق إلا من خلال الثقة المتبادلة بين تلك الدول، والاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيز التواصل وحسن الجوار بين دول المنطقة .
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال الجلسة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
لافروف يتحدث عن الأوضاع في سوريا ويؤكد أهمية "صيغة أستانا"... فيديو
أمس, 23:04 GMT
ويأتي هذا في الوقت الذي شنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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