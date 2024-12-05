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وزير الدفاع السوري: نخوض معركة شرسة مع التنظيمات الإرهابية وما حدث في حماة إجراء تكتيكي
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https://sarabic.ae/20241205/وزير-الدفاع-السوري-ما-حدث-في-حماة-اليوم-إجراء-تكتيكي-مؤقت-وقواتنا-ما-زالت-في-محيط-المدينة--1095529544.html
وزير الدفاع السوري: نخوض معركة شرسة مع التنظيمات الإرهابية وما حدث في حماة إجراء تكتيكي
وزير الدفاع السوري: نخوض معركة شرسة مع التنظيمات الإرهابية وما حدث في حماة إجراء تكتيكي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، اليوم الخميس، أن ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي مؤقت وقواتنا ما زالت في محيط المدينة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T19:22+0000
2024-12-05T19:39+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وقال عباس في بيان متلفز: "نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي لذلك أكبر بشعبنا الأبي معنوياته العالية ووعيه الكبير".وأضاف: "إن سورية بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعُبت".وتابع: "بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظاً على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلامياً عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى، ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي".وختم البيان: "نوصي أهلنا في سورية بالصبر والثبات، وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون، وسيبقى الجيش العربي السوري كما عهدتموه طوال سنوات الحرب على سوريا السد المنيع في وجه من تسوّل له نفسه من الداخل أو الخارج بالعبث بأمن الوطن".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج قواتها من مدينة حماة وتنفيذ عملية إعادة انتشار وتموضع خارج المدينة.وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-قواتها-من-مدينة-حماة-وتنفيذ-عملية-إعادة-تموضع---1095515390.html
https://sarabic.ae/20241205/أردوغان-الصراع-السوري-وصل-إلى-مرحلة-جديدة-يتم-إدارتها-بهدوء-1095525080.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزير الدفاع السوري: نخوض معركة شرسة مع التنظيمات الإرهابية وما حدث في حماة إجراء تكتيكي

19:22 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 19:39 GMT 05.12.2024)
© Sputnik . Firas Al Ahmadالجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا
الجيش السوري ينتشر في مدينة داعل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع السوري علي محمود عباس، اليوم الخميس، أن ما حدث في حماة اليوم إجراء تكتيكي مؤقت وقواتنا ما زالت في محيط المدينة.
وقال عباس في بيان متلفز: "نخوض اليوم معركة شرسة مستمرة مع أعتى التنظيمات الإرهابية التي تستخدم أسلوب العصابات ما يضطر قواتنا المسلحة لاستخدام أساليب مناسبة في خوض المعارك من كر وفر وتقدم وانسحاب إلى بعض النقاط، خاصة أن هذه التنظيمات التكفيرية تقف خلفها دول إقليمية ودولية باتت معروفة تقدم لها الإسناد العسكري واللوجستي لذلك أكبر بشعبنا الأبي معنوياته العالية ووعيه الكبير".

وتابع: "نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظاً على الأرواح، العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة الموضع والانتشار".

وأضاف: "إن سورية بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعُبت".
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12:15 GMT
وتابع: "بعد قيام قواتنا المسلحة بإعادة انتشارها خارج مدينة حماة حفاظاً على أرواح المدنيين وقيام التنظيمات الإرهابية بدخول المدينة تعمل تلك التنظيمات على استثمار هذا الحدث إعلامياً عبر حملة تضليلية كاذبة ضد أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هدفها نشر الفوضى، ولذا قد تلجأ تلك التنظيمات إلى إصدار بيانات أو أوامر مزورة باسم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو نشر تسجيلات صوتية أو مقاطع فيديو مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "أدعو أبناء شعبنا الباسل من مدنيين وعسكريين إلى الوعي بمخاطر هذه الحملة التضليلية وعدم تصديقها والالتزام بما ينشر عبر القنوات الوطنية الرسمية حصراً، وأؤكد أن ما حدث في مدينة حماة اليوم هو إجراء تكتيكي مؤقت مازالت قواتنا في محيط مدينة حماة وهي على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها الوطنية والدستورية".

وختم البيان: "نوصي أهلنا في سورية بالصبر والثبات، وأن يكونوا على ثقة بأننا لن نتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون، وسيبقى الجيش العربي السوري كما عهدتموه طوال سنوات الحرب على سوريا السد المنيع في وجه من تسوّل له نفسه من الداخل أو الخارج بالعبث بأمن الوطن".
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أردوغان: الصراع السوري وصل إلى "مرحلة جديدة يتم إدارتها بهدوء"
16:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج قواتها من مدينة حماة وتنفيذ عملية إعادة انتشار وتموضع خارج المدينة.
وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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