https://sarabic.ae/20241202/بوتين-يجب-أن-يكون-هناك-ما-لا-يقل-عن-100-مدرسة-للهندسة-في-روسيا-بحلول-عام-2030-1095418310.html

بوتين: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في روسيا بحلول عام 2030

بوتين: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في روسيا بحلول عام 2030

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العمل جارٍ على تدريب العاملين في مجال الهندسة في روسيا الاتحادية، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يكون هناك ما... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T16:01+0000

2024-12-02T16:01+0000

2024-12-02T16:01+0000

روسيا

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وقال بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا: "في السنوات الثلاث المقبلة، يجب علينا تدريب المتخصصين في مجال الهندسة، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من مليوني شخص".وأوضح الرئيس بوتين أنه من المقرر عقد مؤتمر العلماء الشباب العام المقبل في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.وأكد الرئيس بوتين أنه لا يوجد عمليا أي بطالة في روسيا الآن، ولكن هناك مشكلة نقص العمالة.يذكر أن الرئيس بوتين، التقى اليوم الاثنين، في نوفو أوغاريفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مع المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء الشباب.المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمةإنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل

https://sarabic.ae/20241202/نتائج-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095413254.html

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