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https://sarabic.ae/20241202/بوتين-يجب-أن-يكون-هناك-ما-لا-يقل-عن-100-مدرسة-للهندسة-في-روسيا-بحلول-عام-2030-1095418310.html
بوتين: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في روسيا بحلول عام 2030
بوتين: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في روسيا بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العمل جارٍ على تدريب العاملين في مجال الهندسة في روسيا الاتحادية، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يكون هناك ما... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T16:01+0000
2024-12-02T16:01+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا: "في السنوات الثلاث المقبلة، يجب علينا تدريب المتخصصين في مجال الهندسة، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من مليوني شخص".وأوضح الرئيس بوتين أنه من المقرر عقد مؤتمر العلماء الشباب العام المقبل في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.وأكد الرئيس بوتين أنه لا يوجد عمليا أي بطالة في روسيا الآن، ولكن هناك مشكلة نقص العمالة.يذكر أن الرئيس بوتين، التقى اليوم الاثنين، في نوفو أوغاريفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مع المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء الشباب.المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمةإنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل
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بوتين: يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في روسيا بحلول عام 2030

16:01 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن العمل جارٍ على تدريب العاملين في مجال الهندسة في روسيا الاتحادية، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 مدرسة للهندسة في البلاد.
وقال بوتين، خلال لقاء مع المشاركين في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا: "في السنوات الثلاث المقبلة، يجب علينا تدريب المتخصصين في مجال الهندسة، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من مليوني شخص".

وتابع: "بشكل عام العمل جارٍ في هذا الاتجاه، لقد أنشأنا 50 مدرسة هندسية رفيعة المستوى على أساس المؤسسات التعليمية الروسية الرائدة، وبحلول عام 2030، ينبغي أن يكون هناك ما لا يقل عن 100 من كليات الهندسة هذه".

وأوضح الرئيس بوتين أنه من المقرر عقد مؤتمر العلماء الشباب العام المقبل في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
المؤتمر الرابع للعلماء الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
نتائج المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا
14:54 GMT
وأكد الرئيس بوتين أنه لا يوجد عمليا أي بطالة في روسيا الآن، ولكن هناك مشكلة نقص العمالة.

وأردف: "نعلم جميعًا، وقد قلت مرات عديدة، لدينا حد أدنى من البطالة، لا يوجد أي شيء تقريبًا (من البطالة). لدينا مشكلة في نقص العمالة والحل يكمن بالطبع في إدخال تقنيات جديدة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي".

يذكر أن الرئيس بوتين، التقى اليوم الاثنين، في نوفو أوغاريفو بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مع المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء الشباب.
المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمة
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