https://sarabic.ae/20241202/نتائج-المؤتمر-الرابع-للعلماء-الشباب--1095413254.html

نتائج المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا

نتائج المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في روسيا

سبوتنيك عربي

جمع المؤتمر الرابع للعلماء الشباب، الذي أقيم في إقليم سيريوس الفيدرالي الروسي، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ممثلين عن المجتمع الأكاديمي... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T14:54+0000

2024-12-02T14:54+0000

2024-12-02T15:18+0000

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ويعد هذا المؤتمر الحدث السنوي الرئيسي لعقد من العلوم والتكنولوجيا في روسيا، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممتد من عام 2022 إلى عام2031.أحداث وأنشطة المؤتمر الرابع، وموضوعه الرئيسي "أولويات التطور العلمي والتكنولوجي: صناعة المستقبل اليوم"، مكّنت من رؤية مستقبل العلوم الروسية من خلال عيون العلماء الشباب.وفي هذا العام، شارك في المؤتمر أكثر من 7000 شخص من 85 منطقة في روسيا الاتحادية، بما في ذلك المناطق الروسية الجديدة، و63 دولة أجنبية، وتتراوح أعمار المشاركين من 6 إلى 87 عاماً، بمتوسط ​​عمر 33 عاماً. ويبلغ عدد الجامعات التي شاركت في المؤتمر الرابع نحو 500 مؤسسة منها 95 مؤسسة تعليم عالي أجنبية.برنامج الأعمالكان الحدث الأكثر أهمية في المؤتمر الرابع للعلماء الشباب هو الجلسة العامة، التي حضرها أكثر من 1200 شخص. وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحياته للمشاركين وضيوف المؤتمر الرابع للعلماء الشباب. وفي افتتاح الجلسة العامة، التي قرأها أندريه فورسينكو، مساعد الرئيس الروسي. وفي تحية له، أشار رئيس الدولة إلى انفتاح روسيا على الشراكة الدولية البناءة والمتساوية والمنفعة المتبادلة في المجال العلمي.وقال دميتري تشيرنيشينكو، إن "عقد العلم الذي أعلنه رئيسنا وحد البلاد. وتجاوز العدد الإجمالي للأحداث التي عقدت في مواضيع روسيا الاتحادية، في عام 2024، 12 ألفا. أكبرها هو المؤتمر الرابع للعلماء الشباب. جعلت أحداثه وأنشطته من الممكن رؤية مستقبل العلوم الروسية من خلال عيون العلماء الشباب. وتم عقد مئات الأحداث ذات الأهمية الفيدرالية والإقليمية، وتم تقديم العشرات من مشاريع الشركات الحكومية في مختلف مجالات التطور العلمي والتكنولوجي للبلاد. وتم افتتاح ملاعب علمية وطرق سياحية جديدة. يمكنك الآن السفر إلى 76 وجهة علمية شهيرة في 24 منطقة في روسيا. بفضل المؤتمر، اتخذنا خطوة جادة في تعميم أنشطة البحث والابتكار بين سكان بلدنا من جميع الأعمار. وارتفعت نسبة الطلاب الذين يخططون لبناء مهنة علمية في روسيا إلى 92%".وفي إطار الجلسة العامة للمؤتمر الرابع، أقيم حفل توزيع الجوائز لمسابقة المبتكرين الشباب من دول "بريكس"، هدفها هو تحديد أفضل المشاريع التي يمكن أن تسهم في تطوير العلوم والاقتصاد العالميين، وكذلك إشراك أكبر عدد ممكن من العلماء الشباب في التعاون العلمي والتقني الدولي.وكان الفائز هو العالم البرازيلي تياغو إيجيفيجيس، الأستاذ في الجامعة التكنولوجية الفيدرالية في بارانا. وفي المركز الثاني حصل يوان وو، الأستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، وفي المركز الثالث، العالم الروسي ممثل معهد "سكولكوفو" للعلوم والتكنولوجيا، دميتري شادرين. أما الفائز في الفئة الخاصة كان ممثلًا آخر للصين، وهو مؤسس جامعة تونغجي شين كاي.وخلال المؤتمر الرابع، أكد مساعد الرئيس الروسي، أندريه فورسينكو، أن روسيا لا تزال منفتحة على التعاون مع مختلف البلدان، لأن الإنجازات العلمية لها قيمة إنسانية عالمية.أحداث الـ"بريكس"وتقام فعاليات المنتدى التاسع للعلماء الشباب من دول "بريكس" في موقع المؤتمر عام 2024. وجمع المنتدى أكبر عدد من المشاركين في تاريخ وجوده بالكامل 180 مندوبًا. ويرجع ذلك إلى انضمام دول أعضاء جديدة إلى الرابطة الدولية: منذ بداية العام، انضمت مصر، وإثيوبيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية إلى "بريكس". واختتم المنتدى رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.المعرضاستضاف موقع المؤتمر الرابع معرضًا تقليديًا للتقنيات الروسية الحديثة: تم تقديم الإنجازات العلمية والتطورات والشركات الناشئة من قبل 50 من أكبر الشركات الروسية والجامعات الرائدة ومراكز البحث والتعليم والمؤسسات الحكومية والعامة. وتبلغ مساحة المعرض نحو 7000 متر مربع.وأظهر المركز العلمي والتعليمي العالمي "ينيسي سيبيريا" 17 تطورًا في مجال التقنيات الجديدة والعلوم الإنسانية الرقمية والاتصالات اللاسلكية ومعالجة المواد الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات والطب. هذه هي أجهزة محاكاة الواقع الافتراضي لإصلاح المحولات والتدريب على السلامة في حقول النفط والغاز، وخدمة التعرف على المستندات المكتوبة بخط اليد، وبرامج مراقبة الغابات، والفوسفورات للأجهزة الباعثة للضوء، والملابس والإكسسوارات الذكية، وغير ذلك الكثير.الاتفاقياتخلال المؤتمر الرابع، تم توقيع 27 اتفاقية بين مختلف المنظمات تهدف إلى تطوير التعاون العلمي والتعليمي في البلاد. أبرزها: توقيع اتفاقية حول إنشاء اتحاد علمي وتعليمي بين مركز أبحاث معهد كورشاتوف، وجامعة موسكو التقنية للاتصالات والمعلوماتية، وجامعة "إيتمو" الوطنية للأبحاث، وجامعة لوباتشيفسكي الوطنية للأبحاث، وجامعة نيجني نوفغورود، وجامعة سامارا الوطنية للأبحاث، ومركز قازان العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والتوقيع بين طرفي برنامج تطوير المركز العلمي والتعليمي الدولي للتكنولوجيات النووية والتكنولوجيات ذات الصلة "أوبنينسك تك" للفترة 2024-2030.البرامج الرياضية والثقافيةأقيمت أكثر من 40 فعالية رياضية وثقافية وبرامج علمية وترفيهية مسائية للمشاركين. تضمن البرنامج الرياضي للمؤتمر الرابع فعاليات في ثماني رياضات.وتم إقامة كأس الكونغرس في الشطرنج السريع، وجلسة لعب متزامنة مع البطلة الروسية تحت 19 عامًا آنا زوروفا، بالإضافة إلى دروس رئيسية في الشطرنج والداما.وأجرى مدربو فرق دوري الهوكي الطلابي فصلا دراسيا رئيسيا في الهوكي لأعضاء مجلس التنسيق لشؤون الشباب في المجالات العلمية والتعليمية، تحت عنوان (الجودو الروسي). وقدم أربعة علماء موهوبين أوراقهم خلال مؤتمر الأفكار المتحركة.المؤتمر الخامس للعلماء الشبابوفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عُقد اجتماع للجنة التنسيق لـ"عقد العلوم والتكنولوجيا" في روسيا الاتحادية، حيث تمت الموافقة على مواعيد الذكرى السنوية للمؤتمر الخامس للعلماء الشباب،الذي سيعقد في 26-28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.يذكر أنه في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، انعقد المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في إقليم سيريوس الفيدرالي. وهذا هو الحدث السنوي الرئيسي لعقد العلوم والتكنولوجيا في روسيا، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2022-2031.المشاركون في "المؤتمر الرابع للعلماء الشباب" يطرحون أسئلة مستقبلية مهمةإنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبل

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روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم, العلماء, العلماء الروس