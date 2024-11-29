https://sarabic.ae/20241129/روسيا-تطور-أرصفة-مقاومة-للصقيع-وتتوهج-في-الظلام-1095332211.html

روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام

روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة أومسك التقنية الحكومية، من تم تطوير أحجار رصف عالية القوة، تتوهج في الظلام، تستخدم لبناء الأرصفة، ومسارات المشاة، والساحات، والحدائق. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T15:23+0000

2024-11-29T15:23+0000

2024-11-29T15:23+0000

مجتمع

علوم

روسيا

تكنولوجيا

تكنولوجيا

أخبار تكنولوجيا

أضواء

أضواء

مصابيح

مصابيح led

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095333274_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f54511993f404d418356ad4a6ccec81.jpg

ووفقا للعلماء، فإن مادة حجارة الرصف الجديدة ستضمن حركة مريحة للمشاة في أي منطقة مناخية، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة مصدر للإضاءة.وحسبما صرحت الخدمة الصحفية لجامعة أومسك لوكالة "سبوتنيك"، قام علماء مختبر التصميم الصناعي التابع لجامعة أومسك التقنية الحكومية، بتطوير أحجار الرصف، والتي وفقًا للعلماء، لديها قوة عالية، وقابلية سهلة للتصنيع، والطاقة، والكفاءة الاقتصادية.وأشار غولونوف إلى أن استهلاك الطاقة لوحدة واحدة لن يتجاوز استهلاك الطاقة للمصباح الكهربائي العادي، مما سيسمح للناس بالتجول بشكل مريح حول الحديقة أو الساحة. وفي الوقت نفسه، يمكن توصيل ما يصل إلى عدة عشرات من الوحدات بمحول تيار واحد، مما سيقلل من تكلفة مجموعة التوصيل.وأضاف غولونوف: "يمكن توصيل الكتل الضوئية بنظام تحكم، وبعد ذلك، بفضل برنامج تم تطويره مسبقًا، سيكون من الممكن التحكم في الإضاءة في ساحة أو حديقة".وبحسب غولونوف، فإن تصميم حجارة الرصف سيضمن إمكانية إنتاجها بشكل مرن من المواد الخام المتوفرة في السوق. وفي الوقت نفسه، ستكون المنتجات غير مكلفة.وبحسب العلماء، فإن المشروع سيجعل من الممكن تحسين المساحة الحضرية وتحسين المناظر الطبيعية للمتنزهات والحدائق العامة.وبحسب الدراسة التي نقلتها جامعة أومسك لوكالة "سبوتنيك"، فإن المادة التي يجري تطويرها فريدة من نوعها، من حيث نسبة خصائصها الميكانيكية والسعر والجودة.قفزة جديدة في عالم الطاقة... علماء روس يبتكرون "بطاريات المستقبل" علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لزراعة الطماطم بتكاليف طاقة منخفضة

https://sarabic.ae/20240920/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتحليل-النفايات-السامة-باستخدام-مصباح-كهربائي--1092935845.html

https://sarabic.ae/20230718/علماء-روس-يطورون-مصابيح-ليد-لتحسين-أداء-الشاشات-1079166338.html

https://sarabic.ae/20230705/علماء-روس-يبتكرون-طرقا-لزراعة-الخضروات-في-ظروف-مناخية-مختلفة-1078747949.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, روسيا, تكنولوجيا, تكنولوجيا, أخبار تكنولوجيا, أضواء, أضواء, مصابيح, مصابيح led