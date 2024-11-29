https://sarabic.ae/20241129/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لزراعة-الطماطم-بتكاليف-طاقة-منخفضة-1095329488.html
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لزراعة الطماطم بتكاليف طاقة منخفضة
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لزراعة الطماطم بتكاليف طاقة منخفضة
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون من جامعة سيبيريا الفيدرالية، من ابتكار تقنية جدية لزراعة الطماطم في أقصى الشمال عن طريق ضوء معقد، يتيح استخدام كهرباء أقل. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T14:35+0000
2024-11-29T14:35+0000
2024-11-29T14:35+0000
مجتمع
علوم
طماطم
الطماطم
أطعمة
أطعمة
أضواء
روسيا
مصابيح
مصابيح led
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/19/1076257675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c01fbbda11b7b29f23ff0c8f1df5a0d9.jpg
ووفقا للعلماء، فإن استخدام أضواء (LED) يسمح بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف مقارنة بمصابيح تفريغ الغاز، وهو أمر مهم بشكل خاص في المنطقة.وحسبما صرحت الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا لوكالة "سبوتنيك"، فإن ضوء الشمس ضروري لجميع الكائنات الحية، وهو يبدأ العمليات الحيوية الضوئية مثل التمثيل الضوئي والرؤية، وتوفر الأشعة تحت الحمراء الحرارة للجسم.وأشارت يفغينيا سليوساريفا، الأستاذة في القسم الأساسي للضوئيات وتقنيات الليزر في جامعة سيبيريا الفيدرالية، إلى أن إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية تتأثر بالتركيب الطيفي للإشعاع.وقام العلماء باستخدام مثال زراعة الطماطم، لمقارنة فعالية مصابيح تفريغ غاز الصوديوم القياسية، المستخدمة بشكل رئيسي في البيوت الزجاجية، ومشعات (LED).وأوضحت سليوساريفا: "نظرًا لأن الطماطم هي واحدة من أصعب المحاصيل التي يمكن زراعتها في ظروف دافئة، مقارنةً بالخضروات، فهي أكثر محبة للضوء ولها موسم نمو أطول بكثير (أكثر من 70 يومًا)، ومن الضروري خلاله الحفاظ على جميع الظروف التكنولوجية بعناية فائقة".وتابعت: "الآن بعد أن أكدنا كفاءة استخدام الطاقة في مشعات (LED)، نخطط للتركيز على تصميم أوضاع تشعيع النباتات الطيفية التي من شأنها أن تزود المنتجات بالفيتامينات. وهذا مهم جدًا لمناطق أقصى الشمال، حيث يجب أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الكهرباء دون المساس بنوعية حياة الناس الذين يعيشون هناك".ووفقا لها، بعد 80 يوما، تشعر النباتات بالارتياح، ويكون الوقت قد حان لنضج الفاكهة. ولا يزال يتعين تقييم التركيب الكيميائي الحيوي للمجموعات الضابطة والتجريبية، فضلا عن إنتاجها.ووفقا للدراسة التي نقلتها الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا لوكالة "سبوتنيك"، فإن الباحثين الآن يؤكدون أن استهلاك الطاقة عند استخدام مشعات (LED) يبلغ نحو نصف استهلاك الطاقة المستخدمة حاليا.الإضاءة الشديدة تزيد خطر الإصابة بألزهايمرخبراء يكشفون عن خطأ شائع يتعلق بزيت الزيتون
https://sarabic.ae/20240920/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتحليل-النفايات-السامة-باستخدام-مصباح-كهربائي--1092935845.html
https://sarabic.ae/20240117/دراسة-حبة-طماطم-واحدة-يوميا-تقي-من-ارتفاع-ضغط-الدم-1085082314.html
https://sarabic.ae/20240105/دراسة-الطماطم-تساعد-في-منع-وإدارة-ارتفاع-ضغط-الدم-1084737647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/19/1076257675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c0d17f8cbc3457423d8606cf7ff9b54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, طماطم, الطماطم, أطعمة, أطعمة, أضواء, روسيا, مصابيح, مصابيح led
علوم, طماطم, الطماطم, أطعمة, أطعمة, أضواء, روسيا, مصابيح, مصابيح led
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لزراعة الطماطم بتكاليف طاقة منخفضة
تمكن باحثون من جامعة سيبيريا الفيدرالية، من ابتكار تقنية جدية لزراعة الطماطم في أقصى الشمال عن طريق ضوء معقد، يتيح استخدام كهرباء أقل.
ووفقا للعلماء، فإن استخدام أضواء (LED) يسمح بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف مقارنة بمصابيح تفريغ الغاز، وهو أمر مهم بشكل خاص في المنطقة.
وحسبما صرحت الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا لوكالة "سبوتنيك"،
فإن ضوء الشمس ضروري لجميع الكائنات الحية، وهو يبدأ العمليات الحيوية الضوئية مثل التمثيل الضوئي والرؤية، وتوفر الأشعة تحت الحمراء الحرارة للجسم.
وإذا كان هناك نقص في الضوء الطبيعي، فيجب استخدام مصادر الضوء الاصطناعي للحياة النباتية الطبيعية. وفي الوقت نفسه، من المهم معرفة مدى تكيف هذا "البديل الشمسي" مع إنتاج المنتجات المفيدة، على سبيل المثال، الخضروات والأعشاب في البيوت الزجاجية.
وأشارت يفغينيا سليوساريفا، الأستاذة في القسم الأساسي للضوئيات وتقنيات الليزر في جامعة سيبيريا الفيدرالية، إلى أن إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية تتأثر بالتركيب الطيفي للإشعاع.
وأضافت سليوساريفا: "بمساعدة المشععات المعتمدة على مزيج من مصابيح (LED)، من الممكن تشكيل الطيف "الصحيح"، الأكثر تعقيدًا من الطاقة الشمسية، ولكنه أكثر تقدمًا في عدد من المؤشرات. على سبيل المثال، يحدد الضوء الأحمر طبيعة العمليات الإزهار والإثمار، سرعة واتجاه تخليق الكتلة الحيوية، ولكنه يسرع شيخوخة جهاز التمثيل الضوئي، أما الأزرق فيشارك بنشاط في تراكم الكلوروفيل، ولكن زيادته الكبيرة تمنع النمو الخضري".
وقام العلماء باستخدام مثال زراعة الطماطم،
لمقارنة فعالية مصابيح تفريغ غاز الصوديوم القياسية، المستخدمة بشكل رئيسي في البيوت الزجاجية، ومشعات (LED).
وأوضحت سليوساريفا: "نظرًا لأن الطماطم هي واحدة من أصعب المحاصيل التي يمكن زراعتها في ظروف دافئة، مقارنةً بالخضروات
، فهي أكثر محبة للضوء ولها موسم نمو أطول بكثير (أكثر من 70 يومًا)، ومن الضروري خلاله الحفاظ على جميع الظروف التكنولوجية بعناية فائقة".
وتابعت: "الآن بعد أن أكدنا كفاءة استخدام الطاقة في مشعات (LED)،
نخطط للتركيز على تصميم أوضاع تشعيع النباتات الطيفية التي من شأنها أن تزود المنتجات بالفيتامينات. وهذا مهم جدًا لمناطق أقصى الشمال، حيث يجب أن نأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الكهرباء دون المساس بنوعية حياة الناس الذين يعيشون هناك".
ووفقا لها، بعد 80 يوما، تشعر النباتات بالارتياح، ويكون الوقت قد حان لنضج الفاكهة.
ولا يزال يتعين تقييم التركيب الكيميائي الحيوي للمجموعات الضابطة والتجريبية، فضلا عن إنتاجها.
ووفقا للدراسة التي نقلتها الخدمة الصحفية لجامعة سيبيريا لوكالة "سبوتنيك"،
فإن الباحثين الآن يؤكدون أن استهلاك الطاقة عند استخدام مشعات (LED) يبلغ نحو نصف استهلاك الطاقة المستخدمة حاليا.