https://sarabic.ae/20240721/خبراء-يكشفون-عن-خطأ-شائع-يتعلق-بزيت-الزيتون-1090982693.html

خبراء يكشفون عن خطأ شائع يتعلق بزيت الزيتون

خبراء يكشفون عن خطأ شائع يتعلق بزيت الزيتون

سبوتنيك عربي

كشف خبراء الصحة عن فكرة خاطئة تتعلق بأن شرب جرعة من زيت الزيتون يمكن أن تمنع أو تخفض من تأثير المواد الكحولية. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T08:49+0000

2024-07-21T08:49+0000

2024-07-21T08:49+0000

مجتمع

الصحة

كحول

مشروبات كحولية

تسمم كحولي

الخمر

زيت الزيتون

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في الآونة الأخيرة، حظيت فكرة شرب جرعة من زيت الزيتون قبل تناول الكحول، والتي يمكن أن تمنع آثار الكحول، بشعبية كبيرة. الفكرة تقوم على أن زيت الزيتون يمكن أن يغطي المعدة ويبطئ امتصاص الكحول، وبالتالي يقلل من أعراض تأثير الكحول.النظرية وراء خدعة زيت الزيتون هي أن محتواه العالي من الدهون يشكل طبقة على بطانة المعدة، مما يبطئ معدل امتصاص الكحول في مجرى الدم. ومن المفترض أن يؤدي هذا الامتصاص البطيء إلى تقليل شدة آثار الكحول.يحدث امتصاص الكحول في المقام الأول في الأمعاء الدقيقة، حيث يتم امتصاص نحو 20% فقط في المعدة. وهذا يعني أنه حتى لو كان زيت الزيتون يبطئ الامتصاص الأول في المعدة، فإن معظم الكحول سيتم امتصاصه لاحقًا في عملية الهضم.وفي حين أن زيت الزيتون قد يسهم في إبطاء امتصاص الكحول قليلاً، إلا أنه بعيد عن أن يكون حلاً شاملاً، ويفتقر إلى الدعم العلمي القوي. بدلاً من الاعتماد على زيت الزيتون، هناك عدة طرق لمنع أو تخفيف آثار الكحول، وأهمها:لذلك، وبحسب المقال الذي نشره خبراء الصحة، فإن فكرة تناول جرعة من زيت الزيتون قبل شرب الكحول لمنع آثار الكحول هي حل بسيط ومغر، إلا أنها تفتقر إلى الدعم العلمي القوي.دراسة تكشف عن فائدة غريبة لـ"أوميغا-3"الثومية اللبنانية تتصدر تصنيفا عالميا لأفضل الصلصات

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الصحة, كحول, مشروبات كحولية, تسمم كحولي, الخمر, زيت الزيتون