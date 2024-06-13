https://sarabic.ae/20240613/دراسة-تكشف-عن-فائدة-غريبة-لـأوميغا-3-1089816367.html

دراسة تكشف عن فائدة غريبة لـ"أوميغا-3"

دراسة تكشف عن فائدة غريبة لـ"أوميغا-3"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة بنسلفانيا، أن الأحماض الدهنية، المتوفرة كمكملات غذائية، يمكن أن تقلل من العدوانية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T13:07+0000

2024-06-13T13:07+0000

2024-06-13T13:14+0000

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أثبتت الدراسة أن "أوميغا-3" الموجودة في كبسولات زيت السمك، والتي تساعد على الصحة العقلية والجسدية، يمكن أن تقلل أيضاً من العدوانية.شملت الدراسة 3918 شخصا، وتم العثور على تأثير متواضع ولكن ملحوظ، أشار إلى انخفاض يصل إلى 28% في العدوانية عند الأشخاص الذين يتناولون "أوميغا-3"، مع الأخذ بالاعتبار العمر، والجنس، والتشخيص الطبي، والجرعة.هذه النتائج لم تأت من العدم، فقد تم سابقا، ربط "أوميغا-3" بالوقاية من مرض انفصام الشخصية، في حين يُعتقد أن العدوان والسلوك المعادي للمجتمع ينبعان جزئيًا من نقص التغذية.والمثير في هذه الدراسة، أن الانخفاض في العدوان شمل كلاً من العدوان التفاعلي (الرد على الاستفزاز) والعدوان الاستباقي (السلوك المخطط مسبقًا).قبل هذه الدراسة، لم يكن من الواضح ما إذا كانت "أوميغا-3"، يمكن أن يساعد في علاج هذه الأنواع المختلفة من العدوان.يقول عالم الجريمة العصبية أدريان رين: "أعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق مكملات "أوميغا-3"، لتقليل العدوانية، بغض النظر عما إذا كان الوضع هو المجتمع أو العيادة أو نظام العدالة الجنائية".يعتقد الباحثون أن الطريقة التي تقلل بها "أوميغا-3"،الالتهاب وتحافظ على استمرار عمليات الدماغ الحيوية قد تساعد في تنظيم العدوان. لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، لكن الفريق يقترح أن هناك أدلة كافية للنظر في هذا الأمر بشكل أكبر.وأثبتت الدراسة أن الأدوية المشتقة من زيت السمك يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة، والسكتات الدماغية، وغيرها من مشاكل صحة القلب، ويبدو أن هناك الكثير من الجوانب الإيجابية لإضافة "أوميغا-3" إلى النظام الغذائي.ووفقا للدراسة، ستكون هناك حاجة لدراسات أكبر عبر فترات زمنية أطول لتعزيز هذه العلاقة، إلا أنها تضيف إلى فهمنا فائدة حبوب زيت السمك و"أوميغا-3" الموجودة فيها للدماغ.دراسة هامة تكشف الرابط بين التمارين الرياضية وضغط الدمدراسة: الوشم "ينقش" داخل جسمك مرضا خطيرا

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علوم, الصحة, أدوية, أمراض القلب والسكري والضغط, أعصاب, انفصام الشخصية