https://sarabic.ae/20240610/دراسة-الوشم-ينقش-داخل-جسمك-مرضا-خطيرا--1089714127.html
دراسة: الوشم "ينقش" داخل جسمك مرضا خطيرا
دراسة: الوشم "ينقش" داخل جسمك مرضا خطيرا
سبوتنيك عربي
قامت مجموعة من الباحثين، في جامعة لوند في السويد، بإجراء دراسة للإجابة عما إذا كان الوشم قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T14:00+0000
2024-06-10T14:00+0000
2024-06-10T14:00+0000
مجتمع
الصحة
وشم
سرطانات
السرطان
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أصبح الوشم الآن وسيلة شائعة للتعبير عن الهوية أو الاحتفال بمراحل الحياة، ومع ذلك، فإننا لا نعرف سوى القليل جدًا عن التأثيرات الصحية الطويلة المدى. لقد حظيت المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في حبر الوشم بالاهتمام في أوروبا خلال السنوات العشر الماضية.ينظر الجسم إلى حبر الوشم على أنه شيء غريب يجب إزالته، ويسبب الوشم استجابة مناعية تؤدي إلى وصول جزء كبير من جزيئات الحبر إلى العقد الليمفاوية.شملت الدراسة جميع الأشخاص في السويد الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية، في سن 20 إلى 60 عامًا، بين عامي 2007 و2017، ولكل شخص مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، تم تحديد ثلاثة أشخاص عشوائيين من نفس الجنس والعمر.سرطان الغدد الليمفاوية الخبيث، هو شكل نادر من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية)، وفقًا للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، تم تشخيص إصابة 22 من كل 100 ألف شخص في الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، بسرطان الغدد الليمفاوية في السويد في عام 2022.ووفقا للدراسة، لا يبدو أن حجم الوشم مهم، ما كان يهم هو الوقت، أي المدة التي استغرقها المشاركون في رسم الوشم. ويبدو أن الخطر أعلى بالنسبة للوشم الجديد (الذي تم الحصول عليه في غضون عامين).هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتمكن من القيام بذلك. ولكن ما يخبرنا به البحث هو أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وشم، من المهم أن يدركوا أن الوشم قد يكون له آثار صحية وأنه يجب عليهم طلب الرعاية الطبية إذا واجهت أي أعراض قد تكون مرتبطة بالوشم.من الواضح أن هناك حاجة للتعمق أكثر في فهم الآثار الصحية للوشم، وفي الوقت الحالي، تجري دراسات موازية حول نوعين من سرطان الجلد تتعلق بالوشوم.اكتئاب ما قبل الولادة مرتبط بالتغذية... إليك الحلدراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ
https://sarabic.ae/20240602/دراسة-تكشف-عن-علاقة-محتملة-بين-الوشم-وأحد-أنواع-سرطان-الدم-1089429260.html
https://sarabic.ae/20220807/الوشم-في-تونس-من-ثقافة-الأمازيغ-إلى-أسلوب-تجميلي-وأداة-للتعبير-عن-الذات-صور-1066109118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, وشم, سرطانات, السرطان
الصحة, وشم, سرطانات, السرطان
دراسة: الوشم "ينقش" داخل جسمك مرضا خطيرا
قامت مجموعة من الباحثين، في جامعة لوند في السويد، بإجراء دراسة للإجابة عما إذا كان الوشم قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
أصبح الوشم الآن وسيلة شائعة للتعبير عن الهوية أو الاحتفال بمراحل الحياة، ومع ذلك، فإننا لا نعرف سوى القليل جدًا عن التأثيرات الصحية الطويلة المدى. لقد حظيت المواد الكيميائية الخطرة الموجودة في حبر الوشم بالاهتمام في أوروبا خلال السنوات العشر الماضية.
ينظر الجسم إلى حبر الوشم على أنه شيء غريب يجب إزالته، ويسبب الوشم استجابة مناعية تؤدي إلى وصول جزء كبير من جزيئات الحبر إلى العقد الليمفاوية.
شملت الدراسة جميع الأشخاص في السويد الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الغدد الليمفاوية
، في سن 20 إلى 60 عامًا، بين عامي 2007 و2017، ولكل شخص مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، تم تحديد ثلاثة أشخاص عشوائيين من نفس الجنس والعمر.
لقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم وشم لديهم خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية بنسبة 21% أعلى من الأشخاص الذين لا يحملون وشمًا.
سرطان الغدد الليمفاوية
الخبيث، هو شكل نادر من السرطان يؤثر على خلايا الدم البيضاء (الخلايا الليمفاوية)، وفقًا للمجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، تم تشخيص إصابة 22 من كل 100 ألف شخص في الفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا، بسرطان الغدد الليمفاوية في السويد في عام 2022.
ووفقا للدراسة،
لا يبدو أن حجم الوشم مهم، ما كان يهم هو الوقت، أي المدة التي استغرقها المشاركون في رسم الوشم. ويبدو أن الخطر أعلى بالنسبة للوشم الجديد (الذي تم الحصول عليه في غضون عامين).
هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نتمكن من القيام بذلك. ولكن ما يخبرنا به البحث
هو أنه بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وشم، من المهم أن يدركوا أن الوشم قد يكون له آثار صحية
وأنه يجب عليهم طلب الرعاية الطبية إذا واجهت أي أعراض قد تكون مرتبطة بالوشم.
من الواضح أن هناك حاجة للتعمق أكثر في فهم الآثار الصحية للوشم، وفي الوقت الحالي، تجري دراسات موازية حول نوعين من سرطان الجلد تتعلق بالوشوم.