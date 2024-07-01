https://sarabic.ae/20240701/نظام-غذائي-معزز-يعتمده-الملايين-استخدم-قبل-4000-عام-في-دولة-عربية--1090353780.html

نظام غذائي معزز يعتمده الملايين استخدم قبل 4000 عام في دولة عربية

نظام غذائي معزز يعتمده الملايين استخدم قبل 4000 عام في دولة عربية

سبوتنيك عربي

وجدت دراسة جديدة أن السوريين القدماء كانوا يأكلون بشكل مشابه لما نسميه الآن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يوصف اليوم بفوائده الصحية العديدة. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T09:06+0000

2024-07-01T09:06+0000

2024-07-01T09:06+0000

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يقول بنجامين فولر، عالم الكيمياء الأثرية بجامعة "لوفين": "إن العبارة القديمة "أنت ما تأكله" صحيحة حقًا".استخدم الباحثون في هذه الدراسة تقنية "تحليل نسبة النظائر المستقرة" التي تسمح بالتحديد المباشر لنوع المجموعات الغذائية التي تم استهلاكها بالفعل، لدراسة النظام الغذائي لمدينة "تل تويني" في سوريا، خلال العصرين البرونزي والحديدي، وكان هذا الموقع ميناءً رئيسيًا للمملكة الأوغاريتية".وتضمنت الدراسة قياس نظائر نحو 410 بذرة نباتية، بالإضافة إلى 16 عظمة بشرية، و210 عظمة حيوانية أخرى، تمتد من 2600 إلى 333 قبل الميلاد.وأظهرت الدراسة، في بقايا عظام السكان، أن نظامهم الغذائي كان يتكون إلى حد كبير من الحبوب والفواكه والخضروات، بما في ذلك كمية كبيرة من الزيتون والعنب.وبحسب فولر، فإن الفاكهة والحبوب والخضروات لا تزال الخيار الأكثر صحة اليوم، سواء لأجسامنا أو للبيئة.وأشارت الدراسة إلى أن الجانب الذي يختلف فيه النظام الغذائي لسكان "تل تويني" عن نظام سكان البحر الأبيض المتوسط ​​اليوم، هو أنه على الرغم من وجودهم على بعد أقل من كيلومترين من الساحل، وعلى الرغم من وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسماك التي يتم صيدها في "تل تويني"، إلا أن البشر هناك، خلال العصر البرونزي، لا يبدو أنهم تناولوا الكثير من طعام البحر (الأسماك).ولا بد أن أفراد المجتمع القديم كانوا قادرين على إنتاج ما يكفي من الغذاء من محاصيلهم، مما يشير إلى أن أراضيهم كانت خصبة. ويرتبط هذا بإنتاج زيت الزيتون المعروف في المنطقة.بعد وقت قصير، من عام 1200 قبل الميلاد، انهارت أوغاريت. ويُعزى سقوط المملكة إلى فشل المحاصيل، والاضطرابات الاجتماعية، والمجاعة في جميع أنحاء المنطقة، ومع ذلك ظهرت علامات إنتاج النفط في "تل تويني"، في وقت لاحق.وبحسب الدراسة، تكشف هذه النتائج أن النظام الغذائي الشبيه بالنظام الغذائي لسكان البحر الأبيض المتوسط، ​​ساعد في الحفاظ على البشرية لآلاف السنين. ويذكر أن هذا النظام الغذائي ظهر أيضاً في بيئة خصبة ذات مناخ مستقر نسبياً.أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدمويةدراسة: الإزالة الجراحية للمبيضين يمكن أن تكون لها تكلفة باهظة على دماغ المرأة

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الصحة, أدوية, علوم