https://sarabic.ae/20240629/أطعمة-تساعد-على-خفض-نسبة-الكولسترول-في-الدم-وتقليل-الدهون-في-الأوعية-الدموية-1090297660.html

أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية

أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية

سبوتنيك عربي

تتسبب الأنسجة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بمرور الوقت، وإهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يهدد صحة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T09:09+0000

2024-06-29T09:09+0000

2024-06-29T09:09+0000

مجتمع

الصحة

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وقد قام خبراء بتحديد الأطعمة التي يجب استهلاكها لتجنب ذلك، فحددوا الأطعمة التي تحرق الدهون في الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول ولها تأثير مفيد من لحظة تناولها.الأفوكادوالأفوكادو، أحد أكثر مصادر الدهون الصحية والفيتامينات E وB9، يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وينظم مستوى الكوليسترول "الجيد" ويزيل انسداد الأوعية الدموية.التفاحيساعد التفاح، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، على خفض مستويات الكوليسترول. تساعد هذه الفاكهة عند إدراجها في النظام الغذائي على إزالة الدهون الضارة من الجسم.الخضروات الورقية الخضراءتعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والهليون مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول.الصويايحتوي الصويا، وهو نوع من البروتين، على "فايتوستيرول"، وبالتالي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبارالبيضفالبيض، الذي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، لا يرفع مستويات الكولسترول، على عكس الاعتقاد السائد، وعدم تناول هذا المنتج ظنا أنه سيزيد نسبة الكولسترول هو خطأ كبير، وقد لوحظ أنه عند تناول بيضة مسلوقة واحدة يومياً، يصل مستوى الكولسترول "الجيد" إلى المستوى المطلوب.البقولياتتساعد البقوليات الغنية بالألياف والبروتين على خفض نسبة الكوليسترول. يساعد تناول حصتين إلى ثلاث حصص من البقوليات أسبوعيًا على التحكم في الوزن وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.الأسماكتساعد الأسماك التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية على خفض نسبة الكوليسترول. هذا النوع من البروتين الحيواني يدعم التمثيل الغذائي الصحي للدهون في الجسم، ويضمن التخلص من الدهون الضارة.دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصرالمكسراتتعتبر المكسرات مثل اللوز، الذي تحتوي على دهون صحية، من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول.الشوفانالشوفان يخفض نسبة الكولسترول بسبب وجود كمية عالية من الألياف في تركيبته. إن تناول دقيق الشوفان على الإفطار سيبقيك ممتلئًا طوال اليوم دون تجاوز السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها.

https://sarabic.ae/20240627/أفضل-وجبات-خفيفة-تحتوي-على-أقل-من-100-سعرة-حرارية-1090219454.html

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