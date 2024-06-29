أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية

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الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
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120 د
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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25 د
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https://sarabic.ae/20240629/أطعمة-تساعد-على-خفض-نسبة-الكولسترول-في-الدم-وتقليل-الدهون-في-الأوعية-الدموية-1090297660.html
أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية
أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية
سبوتنيك عربي
تتسبب الأنسجة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بمرور الوقت، وإهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يهدد صحة... 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T09:09+0000
2024-06-29T09:09+0000
مجتمع
الصحة
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وقد قام خبراء بتحديد الأطعمة التي يجب استهلاكها لتجنب ذلك، فحددوا الأطعمة التي تحرق الدهون في الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول ولها تأثير مفيد من لحظة تناولها.الأفوكادوالأفوكادو، أحد أكثر مصادر الدهون الصحية والفيتامينات E وB9، يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وينظم مستوى الكوليسترول "الجيد" ويزيل انسداد الأوعية الدموية.التفاحيساعد التفاح، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، على خفض مستويات الكوليسترول. تساعد هذه الفاكهة عند إدراجها في النظام الغذائي على إزالة الدهون الضارة من الجسم.الخضروات الورقية الخضراءتعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والهليون مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول.الصويايحتوي الصويا، وهو نوع من البروتين، على "فايتوستيرول"، وبالتالي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبارالبيضفالبيض، الذي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، لا يرفع مستويات الكولسترول، على عكس الاعتقاد السائد، وعدم تناول هذا المنتج ظنا أنه سيزيد نسبة الكولسترول هو خطأ كبير، وقد لوحظ أنه عند تناول بيضة مسلوقة واحدة يومياً، يصل مستوى الكولسترول "الجيد" إلى المستوى المطلوب.البقولياتتساعد البقوليات الغنية بالألياف والبروتين على خفض نسبة الكوليسترول. يساعد تناول حصتين إلى ثلاث حصص من البقوليات أسبوعيًا على التحكم في الوزن وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.الأسماكتساعد الأسماك التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية على خفض نسبة الكوليسترول. هذا النوع من البروتين الحيواني يدعم التمثيل الغذائي الصحي للدهون في الجسم، ويضمن التخلص من الدهون الضارة.دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصرالمكسراتتعتبر المكسرات مثل اللوز، الذي تحتوي على دهون صحية، من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول.الشوفانالشوفان يخفض نسبة الكولسترول بسبب وجود كمية عالية من الألياف في تركيبته. إن تناول دقيق الشوفان على الإفطار سيبقيك ممتلئًا طوال اليوم دون تجاوز السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها.
https://sarabic.ae/20240627/أفضل-وجبات-خفيفة-تحتوي-على-أقل-من-100-سعرة-حرارية-1090219454.html
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الصحة
الصحة

أطعمة تساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم وتقليل الدهون في الأوعية الدموية

09:09 GMT 29.06.2024
© Sputnikأفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض
أفضل 10 أطعمة لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik
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تتسبب الأنسجة الدهنية التي تتراكم في الأوعية الدموية بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، بمرور الوقت، وإهمال ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يهدد صحة القلب والأوعية الدموية.
وقد قام خبراء بتحديد الأطعمة التي يجب استهلاكها لتجنب ذلك، فحددوا الأطعمة التي تحرق الدهون في الأوعية الدموية وتخفض نسبة الكوليسترول ولها تأثير مفيد من لحظة تناولها.

الأفوكادو

الأفوكادو، أحد أكثر مصادر الدهون الصحية والفيتامينات E وB9، يدعم عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وينظم مستوى الكوليسترول "الجيد" ويزيل انسداد الأوعية الدموية.

التفاح

يساعد التفاح، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة، على خفض مستويات الكوليسترول. تساعد هذه الفاكهة عند إدراجها في النظام الغذائي على إزالة الدهون الضارة من الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

تعتبر الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والهليون مفيدة لخفض مستويات الكوليسترول.

الصويا

يحتوي الصويا، وهو نوع من البروتين، على "فايتوستيرول"، وبالتالي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.
10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبار

البيض

فالبيض، الذي يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، لا يرفع مستويات الكولسترول، على عكس الاعتقاد السائد، وعدم تناول هذا المنتج ظنا أنه سيزيد نسبة الكولسترول هو خطأ كبير، وقد لوحظ أنه عند تناول بيضة مسلوقة واحدة يومياً، يصل مستوى الكولسترول "الجيد" إلى المستوى المطلوب.
طعام نباتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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البقوليات

تساعد البقوليات الغنية بالألياف والبروتين على خفض نسبة الكوليسترول. يساعد تناول حصتين إلى ثلاث حصص من البقوليات أسبوعيًا على التحكم في الوزن وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

الأسماك

تساعد الأسماك التي تحتوي على أحماض "أوميغا 3" الدهنية على خفض نسبة الكوليسترول. هذا النوع من البروتين الحيواني يدعم التمثيل الغذائي الصحي للدهون في الجسم، ويضمن التخلص من الدهون الضارة.
دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر

المكسرات

تعتبر المكسرات مثل اللوز، الذي تحتوي على دهون صحية، من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية التي تخفض مستويات الكوليسترول.

الشوفان

الشوفان يخفض نسبة الكولسترول بسبب وجود كمية عالية من الألياف في تركيبته. إن تناول دقيق الشوفان على الإفطار سيبقيك ممتلئًا طوال اليوم دون تجاوز السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها.
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