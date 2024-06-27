https://sarabic.ae/20240627/أفضل-وجبات-خفيفة-تحتوي-على-أقل-من-100-سعرة-حرارية-1090219454.html

أفضل وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية

أفضل وجبات خفيفة تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية

سبوتنيك عربي

عندما تتبع نظاما غذائيا وتحاول إنقاص الوزن، فإنك تحسب السعرات الحرارية في كل مرة تأكل فيها شيئا ما، وغالبا ما يخشى الناس استهلاك سعرات حرارية إضافية، وهناك... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T08:12+0000

2024-06-27T08:12+0000

2024-06-27T08:12+0000

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وعند اتباعك نظامًا غذائيًا، تصاب بالجوع في أي وقت، وفي مثل هذه الحالة، تحتاج إلى الطعام، ولكن لكي لا تضيف إلى جسمك المزيد من السعرات الحرارية، إليك بعض المواد الغذائية الصحية التي يمكنك تناولها لقتل آلام الجوع.اللوزيمكن أن يساعدك اللوز لسد جوعك دون إضافة إجمالي 100 سعرة حرارية، سيوفر اللوز أيضًا فوائد صحية أخرى مثل تحسين الصحة العقلية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ومستويات السكر في الدم المتوازنة، كما سيساعدك اللوز أيضًا على إنقاص الوزن بنجاح لأنه سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول. فيمكنك تناول 15 حبة لوز.البرتقالالفشارالفشار محبوب من قبل الجميع، من الأطفال إلى البالغين، الفشار وجبة خفيفة ستجلب لك أقصى قدر من الرضا مع سعرات حرارية أقل، 3 أكواب من الفشار 100 سعرة حرارية فقط، لكن لا تختار الفشار بالزبدة، كما سيوفر لك الفشار الألياف التي ستحافظ على صحة الجهاز الهضمي.فوائد مزيج الليمون والثوم المعجزةالشوفاننصف كوب من الشوفان. هناك عدد متزايد من الأدلة التي تُشير إلى التأثيرات الصحيّة للشوفان. وتتمثل بشكل أساسي في الحدّ من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية، والاضطرابات الجلدية، والالتهابات، ومرض السكري من النوع الثاني.البطيختعد فاكهة البطيخ معشوقة الجماهير في فصل الصيف، لأن لديها تأثير منعش على الجسم، وتتمتع هذه الفاكهة بفوائد عديدة، وكوب من البطيخ يساعد كثيرا الأشخاص الدين يتبعون حمية غذائية لاحتوائه على كمية كبيرة من المياه، مما يساعد الشعور بالشبع لمدة طويلة.التوتالتفاحالتفاحة هي وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، يمكنك أن تأكلها بين الوجبات، تحتوي التفاحة الواحدة تقريبًا على 70 إلى 80 سعر حراري. تحتوي على مغذيات حيوية، وسوف ترضي شهيتك للحلويات دون رفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.الفراولةتعتبر الفراولة من بين أكثر أنواع الفاكهة شعبية، حيث تمتاز بمذاقها الحلو عند قطفها. وقد تناولت مجموعة كبيرة من الدراسات فوائد استهلاك الفراولة، تشمل الوقاية من اضطرابات الالتهاب والإجهاد التأكسدي، والحدّ من الاضطرابات المرتبطة بالسمنة ومخاطر أمراض القلب. (كوبان من الفراولة).عادات ضارة بالأسنان واللثةالزبادي الخالي الدسميعد الزبادي وجبة مليئة بالبروتين والبكتيريا الجيدة، وهذا يعزز عملية الهضم عن طريق ضبط التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء.ويعد مصدر غني بالكالسيوم ويحتوي على مواد مغذية أخرى.كوب من شوربة العدس"العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي، الذي يتم هضمه بسهولة أكبر من البقوليات الأخرى، كما أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة" وسيساعدك الشعور بالشبع لساعات طويلة.

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