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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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13 د
شؤون عسكرية
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كواليس السينما
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https://sarabic.ae/20240625/دراسات-الثوم-قد-يكون-سلاحا-سريا-لمرض-العصر-1090159245.html
دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر
سبوتنيك عربي
كشفت عدة دراسات أجراها باحثون من "جامعة جنوب شرق" وجامعة "شيزانغ مينزو" في الصين، أن استهلاك الثوم يرتبط بانخفاض مستويات الغلوكوز وبعض أنواع جزيئات الدهون. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T09:55+0000
2024-06-25T10:12+0000
مجتمع
علوم
الصحة
أمراض القلب والسكري والضغط
أدوية
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ارتبط الثوم منذ فترة طويلة بالصحة الجيدة، وقد تم ربطه سابقًا بتنظيم الدهون وكذلك مستويات الغلوكوز في الدم. ويعد الغلوكوز والدهون من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، حيث يوفران الطاقة ويشكلان أساسًا هاما في النظام الغذائي.سواء كان مقطعًا إلى مكعبات طازجة، أو مرشوشًا، أو مملوءًا بالزيت، فقد وُجد أن إضافة بعض الثوم بانتظام إلى النظام الغذائي يحافظ على نسبة السكر في الدم، ويبقي الكوليسترول تحت السيطرة.وشملت الدراسة أشكال مختلفة من الثوم، سواء الثوم الطازج، أو مستخلص الثوم المعتق، أو أقراص مسحوق الثوم.وأضافوا: "يمكن أن تؤدي اضطرابات استقلاب الغلوكوز والدهون إلى عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك تصلب الشرايين والسكري وأمراض الكبد الدهنية".وبحسب الدراسة، فإن المكونات النشطة المختلفة في الثوم تساعد بعدة طرق، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من تآكل الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.ووجدت الدراسة، أن أولئك الذين أدرجوا الثوم في نظامهم الغذائي لديهم مستويات منخفضة من الغلوكوز في الدم، ومؤشرات أفضل للتحكم في الغلوكوز على المدى الطويل، وكميات أكثر من الكوليسترول "الجيد" (HDLs)، وكميات أقل من الكوليسترول "الضار" (LDLs)، وانخفاض نسبة الكوليسترول بشكل عام في الجسم. ومن المثير للاهتمام أن مستويات الدهون الثلاثية لا يبدو أنها تتأثر.وبحسب الباحثون فإن مضغ المزيد من الثوم يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشير الدراسة بقوة إلى أن الثوم يمكن أن يكون وسيلة لذيذة لإدارة مستويات الغلوكوز والدهون لدينا.ومن الواضح أن نظامنا الغذائي يقطع شوطا طويلا في التأثير على توقعاتنا الصحية، للأفضل أو للأسوأ. الآن هناك المزيد من الأسباب لإضافة الثوم إلى قائمة الأطعمة التي يجب أن ندرجها في نظامنا الغذائي.طبيبة روسية تعدد منتجات لتنظيف الأوعية الدموية"عين سكيف"... علماء روس يبتكرون جهازا بصريا فريدا
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https://sarabic.ae/20230211/10-علاجات-طبيعية-لالتهابات-اللثة-داخل-المنزل-منها-الثوم-والصبار-1073384386.html
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علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية
علوم, الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط, أدوية

دراسات: الثوم قد يكون "سلاحا سريا" لعلاج مرض العصر

09:55 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 10:12 GMT 25.06.2024)
© Photo / unsplash/Danielaفتاة تمسك بالثوم
فتاة تمسك بالثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Photo / unsplash/Daniela
تابعنا عبر
كشفت عدة دراسات أجراها باحثون من "جامعة جنوب شرق" وجامعة "شيزانغ مينزو" في الصين، أن استهلاك الثوم يرتبط بانخفاض مستويات الغلوكوز وبعض أنواع جزيئات الدهون.
ارتبط الثوم منذ فترة طويلة بالصحة الجيدة، وقد تم ربطه سابقًا بتنظيم الدهون وكذلك مستويات الغلوكوز في الدم. ويعد الغلوكوز والدهون من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، حيث يوفران الطاقة ويشكلان أساسًا هاما في النظام الغذائي.
سواء كان مقطعًا إلى مكعبات طازجة، أو مرشوشًا، أو مملوءًا بالزيت، فقد وُجد أن إضافة بعض الثوم بانتظام إلى النظام الغذائي يحافظ على نسبة السكر في الدم، ويبقي الكوليسترول تحت السيطرة.
وشملت الدراسة أشكال مختلفة من الثوم، سواء الثوم الطازج، أو مستخلص الثوم المعتق، أو أقراص مسحوق الثوم.

يقول الباحثون: "أظهرت النتائج أن الثوم له تأثير مفيد على نسبة الغلوكوز والدهون في الدم لدى البشر، وكان الارتباط بينهما ذو دلالة إحصائية".

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وأضافوا: "يمكن أن تؤدي اضطرابات استقلاب الغلوكوز والدهون إلى عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك تصلب الشرايين والسكري وأمراض الكبد الدهنية".
وبحسب الدراسة، فإن المكونات النشطة المختلفة في الثوم تساعد بعدة طرق، عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو نوع من تآكل الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.
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ويحتوي الثوم أيضًا على مركب مضاد للأكسدة يسمى "ألين"، والذي تم ربطه سابقًا بإدارة نسبة الغلوكوز في الدم، ودهون الدم، و"ميكروبيوم" الأمعاء.
ووجدت الدراسة، أن أولئك الذين أدرجوا الثوم في نظامهم الغذائي لديهم مستويات منخفضة من الغلوكوز في الدم، ومؤشرات أفضل للتحكم في الغلوكوز على المدى الطويل، وكميات أكثر من الكوليسترول "الجيد" (HDLs)، وكميات أقل من الكوليسترول "الضار" (LDLs)، وانخفاض نسبة الكوليسترول بشكل عام في الجسم. ومن المثير للاهتمام أن مستويات الدهون الثلاثية لا يبدو أنها تتأثر.
وبحسب الباحثون فإن مضغ المزيد من الثوم يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشير الدراسة بقوة إلى أن الثوم يمكن أن يكون وسيلة لذيذة لإدارة مستويات الغلوكوز والدهون لدينا.
ومن الواضح أن نظامنا الغذائي يقطع شوطا طويلا في التأثير على توقعاتنا الصحية، للأفضل أو للأسوأ. الآن هناك المزيد من الأسباب لإضافة الثوم إلى قائمة الأطعمة التي يجب أن ندرجها في نظامنا الغذائي.
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