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روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
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29 د
من الملعب
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27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20240530/4-طرق-علمية-للحفاظ-على-الأطعمة-طازجة-لفترة-أطول--1089350111.html
4 طرق علمية للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول
4 طرق علمية للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول
سبوتنيك عربي
نشر سيناكا رانادييرا، اختصاصي التغذية، في جامعة ملبورن في أستراليا، مقالا يتحدث فيه عن بعض الحيل العلمية التي يمكن استخدامها للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T12:44+0000
2024-05-30T12:44+0000
مجتمع
الصحة
فواكه
خضروات وفواكه
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وبحسب رانادييرا، فإن الفواكه والخضروات والأعشاب تميل إلى التلف بسرعة بسبب الميكروبات المختلفة وسوء التخزين.وقدّم رانادييرا نصائح للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول، وهذه النصائح هي:خبير يعدد الأطعمة التي تسرع الشيخوخةطبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك
https://sarabic.ae/20230708/علماء-يحددون-فواكه-صيفية-يمكنها-تحسين-الذاكرة-1078866005.html
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الصحة, فواكه, خضروات وفواكه
الصحة, فواكه, خضروات وفواكه

4 طرق علمية للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول

12:44 GMT 30.05.2024
© Fotolia / Aleksandar Mijatovicفواكه و خضار
فواكه و خضار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
تابعنا عبر
نشر سيناكا رانادييرا، اختصاصي التغذية، في جامعة ملبورن في أستراليا، مقالا يتحدث فيه عن بعض الحيل العلمية التي يمكن استخدامها للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول.
وبحسب رانادييرا، فإن الفواكه والخضروات والأعشاب تميل إلى التلف بسرعة بسبب الميكروبات المختلفة وسوء التخزين.
وقدّم رانادييرا نصائح للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول، وهذه النصائح هي:
عناقيد من العنب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
مجتمع
علماء يحددون فواكه صيفية يمكنها تحسين الذاكرة
8 يوليو 2023, 16:19 GMT
1.
تجنب شراء المنتجات المصابة بالكدمات أو الخدوش، التي يمكن أن تسرّع من تحلل الخضار والفاكهة، حيث إن هذه الخدوش تجعل من السهل دخول الميكروبات المسببة للتلف.
2.
تجفيف الخضار والفواكه مباشرة بعد غسلها، فقد تؤدي الرطوبة إلى تسريع عملية التحلل وتلف الفاكهة، ولكن من المهم غسل الأطعمة قبل استخدامها مباشرة لإزالة الأوساخ والحشرات المسببة للأمراض.
وبحسب الدراسة، فإنه يجب تجنب غسل الخضار والفواكه بالخل وصودا الخبز، على الرغم من أنها تزيل بقايا المبيدات الحشرية من سطح بعض المنتجات، إلا أنه لا ينصح بذلك في المنزل.
3.
التغليف ومكان التخزين الصحيح، وهناك بعض الأمثلة:
سيكون الموز والبصل والثوم والبطاطا الحلوة واليقطين أفضل في خزانة مظلمة.
لا تقم بتخزين البطاطا والبصل معًا: فالبصل ينتج غازًا يسمى الإيثيلين، الذي يجعل البطاطا تفسد بشكل أسرع، بينما الرطوبة العالية في البطاطا تفسد البصل.
لا تقم بتخزين الفواكه مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو والموز معًا، لأن هذه الفاكهة تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، ما يجعل الفواكه القريبة تنضج (وربما تفسد) بشكل أسرع بكثير.
4.
تجنب هدر الطعام، كلما أمكن قم بشراء كميات صغيرة فقط حتى لا تقلق بشأن إبقائها طازجة، ولا تقم أبدًا بشراء المنتجات المصابة بالكدمات أو الخدوش، إذا كنت تخطط للاحتفاظ بها لأكثر من يوم.


تم نشر هذه المقالة في مجلة The Conversation
خبير يعدد الأطعمة التي تسرع الشيخوخة
طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاك
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