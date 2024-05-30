4 طرق علمية للحفاظ على الأطعمة طازجة لفترة أطول
© Fotolia / Aleksandar Mijatovicفواكه و خضار
© Fotolia / Aleksandar Mijatovic
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نشر سيناكا رانادييرا، اختصاصي التغذية، في جامعة ملبورن في أستراليا، مقالا يتحدث فيه عن بعض الحيل العلمية التي يمكن استخدامها للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول.
وبحسب رانادييرا، فإن الفواكه والخضروات والأعشاب تميل إلى التلف بسرعة بسبب الميكروبات المختلفة وسوء التخزين.
وقدّم رانادييرا نصائح للحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول، وهذه النصائح هي:
8 يوليو 2023, 16:19 GMT
1.تجنب شراء المنتجات المصابة بالكدمات أو الخدوش، التي يمكن أن تسرّع من تحلل الخضار والفاكهة، حيث إن هذه الخدوش تجعل من السهل دخول الميكروبات المسببة للتلف.
2.تجفيف الخضار والفواكه مباشرة بعد غسلها، فقد تؤدي الرطوبة إلى تسريع عملية التحلل وتلف الفاكهة، ولكن من المهم غسل الأطعمة قبل استخدامها مباشرة لإزالة الأوساخ والحشرات المسببة للأمراض.
وبحسب الدراسة، فإنه يجب تجنب غسل الخضار والفواكه بالخل وصودا الخبز، على الرغم من أنها تزيل بقايا المبيدات الحشرية من سطح بعض المنتجات، إلا أنه لا ينصح بذلك في المنزل.
3.التغليف ومكان التخزين الصحيح، وهناك بعض الأمثلة:
سيكون الموز والبصل والثوم والبطاطا الحلوة واليقطين أفضل في خزانة مظلمة.
لا تقم بتخزين البطاطا والبصل معًا: فالبصل ينتج غازًا يسمى الإيثيلين، الذي يجعل البطاطا تفسد بشكل أسرع، بينما الرطوبة العالية في البطاطا تفسد البصل.
لا تقم بتخزين الفواكه مثل التفاح والكمثرى والأفوكادو والموز معًا، لأن هذه الفاكهة تطلق غاز الإيثيلين أثناء نضجها، ما يجعل الفواكه القريبة تنضج (وربما تفسد) بشكل أسرع بكثير.
4.تجنب هدر الطعام، كلما أمكن قم بشراء كميات صغيرة فقط حتى لا تقلق بشأن إبقائها طازجة، ولا تقم أبدًا بشراء المنتجات المصابة بالكدمات أو الخدوش، إذا كنت تخطط للاحتفاظ بها لأكثر من يوم.
تم نشر هذه المقالة في مجلة The Conversation