دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
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لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/دراسة-جديدة-تكشف-عن-فائدة-الرمان-للدماغ-1089275808.html
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
سبوتنيك عربي
أفاد علماء في دراسة جديدة أجريت على الفئران، أن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة في الدماغ،... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:06+0000
2024-05-28T10:06+0000
مجتمع
فواكه
زهايمر
الصحة
ادوية
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وقد وجد فريق البحث شكلاً من أشكال فيتامين ب3 يسمى نيكوتيناميد ريبوسيد (NR) يساعد على إزالة الميتوكوندريا التالفة من الدماغ. عندما تبدأ الميتوكوندريا التالفة في التراكم تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.اكتشف بور وزملاؤه أن مادة "اليوروليثين أ" الموجودة في الرمان، تساعد في إزالة الميتوكوندريا التالفة المتراكمة في الدماغ.مثل هذه المكملات الغذائية لن تمنع بالضرورة أو تعالج أمراضًا مثل مرض ألزهايمر، لكن قد تؤدي إلى إبطاء تطور المرض وتقليل مخاطر الآثار الجانبية.يقول بور: "على الرغم من أن الدراسة أجريت على نماذج من الفئران، إلا أن التوقعات إيجابية".وحسب بور، فإن العلماء يحاولون العثور على الجرعة المناسبة، لكنه يعتقد أنها أكثر من رمانة في اليوم.تم نشر هذا البحث في Alzheimer's &amp; Dementia.
https://sarabic.ae/20240523/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لقشر-الموز--1089149454.html
https://sarabic.ae/20220427/تحذير-من-تناول-الفواكه-الحمضية-مع-الأدوية-1061671930.html
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فواكه, زهايمر, الصحة, ادوية
فواكه, زهايمر, الصحة, ادوية

دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ

10:06 GMT 28.05.2024
© Photo / pixabay/loviniفاكهة الرمان وكأس من عصير الرمان
فاكهة الرمان وكأس من عصير الرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Photo / pixabay/lovini
تابعنا عبر
أفاد علماء في دراسة جديدة أجريت على الفئران، أن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة في الدماغ، والتي تسبب مرض ألزهايمر.
وقد وجد فريق البحث شكلاً من أشكال فيتامين ب3 يسمى نيكوتيناميد ريبوسيد (NR) يساعد على إزالة الميتوكوندريا التالفة من الدماغ.
عندما تبدأ الميتوكوندريا التالفة في التراكم تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

يقول عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كوبنهاغن، فيلهلم بور: "يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا، المعروف أيضًا باسم ميتوفاجي. وهذا يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا الضعيفة، التي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ".

موزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن فوائد "غير متوقعة" لقشر الموز
23 مايو, 16:07 GMT
اكتشف بور وزملاؤه أن مادة "اليوروليثين أ" الموجودة في الرمان، تساعد في إزالة الميتوكوندريا التالفة المتراكمة في الدماغ.
مثل هذه المكملات الغذائية لن تمنع بالضرورة أو تعالج أمراضًا مثل مرض ألزهايمر، لكن قد تؤدي إلى إبطاء تطور المرض وتقليل مخاطر الآثار الجانبية.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
تحذير من تناول الفواكه الحمضية مع الأدوية
27 أبريل 2022, 13:45 GMT
يقول بور: "على الرغم من أن الدراسة أجريت على نماذج من الفئران، إلا أن التوقعات إيجابية".
وحسب بور، فإن العلماء يحاولون العثور على الجرعة المناسبة، لكنه يعتقد أنها أكثر من رمانة في اليوم.
تم نشر هذا البحث في Alzheimer's & Dementia.
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