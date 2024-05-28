https://sarabic.ae/20240528/دراسة-جديدة-تكشف-عن-فائدة-الرمان-للدماغ-1089275808.html
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
سبوتنيك عربي
أفاد علماء في دراسة جديدة أجريت على الفئران، أن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة في الدماغ،... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T10:06+0000
2024-05-28T10:06+0000
2024-05-28T10:06+0000
مجتمع
فواكه
زهايمر
الصحة
ادوية
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وقد وجد فريق البحث شكلاً من أشكال فيتامين ب3 يسمى نيكوتيناميد ريبوسيد (NR) يساعد على إزالة الميتوكوندريا التالفة من الدماغ. عندما تبدأ الميتوكوندريا التالفة في التراكم تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.اكتشف بور وزملاؤه أن مادة "اليوروليثين أ" الموجودة في الرمان، تساعد في إزالة الميتوكوندريا التالفة المتراكمة في الدماغ.مثل هذه المكملات الغذائية لن تمنع بالضرورة أو تعالج أمراضًا مثل مرض ألزهايمر، لكن قد تؤدي إلى إبطاء تطور المرض وتقليل مخاطر الآثار الجانبية.يقول بور: "على الرغم من أن الدراسة أجريت على نماذج من الفئران، إلا أن التوقعات إيجابية".وحسب بور، فإن العلماء يحاولون العثور على الجرعة المناسبة، لكنه يعتقد أنها أكثر من رمانة في اليوم.تم نشر هذا البحث في Alzheimer's & Dementia.
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https://sarabic.ae/20220427/تحذير-من-تناول-الفواكه-الحمضية-مع-الأدوية-1061671930.html
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فواكه, زهايمر, الصحة, ادوية
فواكه, زهايمر, الصحة, ادوية
دراسة جديدة تكشف عن فائدة الرمان للدماغ
أفاد علماء في دراسة جديدة أجريت على الفئران، أن مادة موجودة في أطعمة مثل الرمان والفراولة والجوز أعادت القدرة على اكتشاف وإزالة الخلايا التالفة في الدماغ، والتي تسبب مرض ألزهايمر.
وقد وجد فريق البحث شكلاً من أشكال فيتامين ب3 يسمى نيكوتيناميد ريبوسيد (NR) يساعد على إزالة الميتوكوندريا التالفة من الدماغ.
عندما تبدأ الميتوكوندريا التالفة في التراكم تمهد الطريق للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.
يقول عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كوبنهاغن، فيلهلم بور: "يعاني العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض التنكس العصبي من خلل في الميتوكوندريا، المعروف أيضًا باسم ميتوفاجي. وهذا يعني أن الدماغ يواجه صعوبات في إزالة الميتوكوندريا الضعيفة، التي تتراكم وبالتالي تؤثر على وظائف المخ".
اكتشف بور وزملاؤه أن مادة "اليوروليثين أ" الموجودة في الرمان، تساعد في إزالة الميتوكوندريا التالفة المتراكمة في الدماغ.
مثل هذه المكملات الغذائية لن تمنع بالضرورة أو تعالج أمراضًا مثل مرض ألزهايمر، لكن قد تؤدي إلى إبطاء تطور المرض وتقليل مخاطر الآثار الجانبية.
يقول بور: "على الرغم من أن الدراسة أجريت على نماذج من الفئران، إلا أن التوقعات إيجابية".
وحسب بور، فإن العلماء يحاولون العثور على الجرعة المناسبة، لكنه يعتقد أنها أكثر من رمانة في اليوم.