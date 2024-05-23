https://sarabic.ae/20240523/دراسة-تكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-لقشر-الموز--1089149454.html

دراسة تكشف عن فوائد "غير متوقعة" لقشر الموز

دراسة تكشف عن فوائد "غير متوقعة" لقشر الموز

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تم سلق قشور الموز وتجفيفها وطحنها إلى دقيق، فيمكن تحويلها إلى مخبوزات ذات مذاق لذيذ، "إن لم تكن أفضل من المنتجات المعتمدة على القمح". 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T16:07+0000

2024-05-23T16:07+0000

2024-05-23T16:07+0000

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وأثبتت الدراسة أن هذه الطريقة آمنة ومفيدة في الوقت ذاته.قشر الموز غني بالمعادن والمواد الغذائية المقاومة للسرطان، فعلى سبيل المثال، تحتوي كعكة السكر المصنوعة من قشر الموز، كمية كبيرة من الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر المضادة للأكسدة.وفي العام الماضي، وجدت دراسة أجريت على "كعكة قشر الموز" أن القشرة الصفراء للفاكهة توفر لونًا غذائيًا طبيعيًا للمنتج المخبوز، بالإضافة إلى تعزيزها بالعناصر الغذائية المهمة.في حين أن الدراسة أشارت فقط إلى أهمية إضافة قشور الموز إلى الكعك المخبوز، تشير النتائج الآخرى إلى أن استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة قد يكون ذا فائدة كبيرة.إن تناول قشر هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام، في حين أن نحو 40% من وزن الموز موجود في قشرته، وفي معظم الأحيان، يتم التخلص من هذه القشرة المغذية، وفق ما ذكرت الدراسة.ووفقا للدراسة فإن قشور الموز عديمة الفائدة عندما تكون نيئة، ولكن إذا تم إعدادها بشكل صحيح، فستكون مفيدة بالفعل، كما تشير الدراسة إلى أنه يمكن لقشور الموز أن تساعد في إطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات، إذ أن لها خصائص مضادة للأكسدة وللميكروبات.وينطبق الشيء نفسه على قشور الفاكهة الأخرى أيضًا، مثل قشر المانجو، الذي وجد أيضًا أنه يعزز خصائص مضادات الأكسدة في الكعكة ويحسن نكهتها، وفقا للدراسة التي أجرتها مجلة ACS Food Science & Technology.طبيب روسي يؤكد أن السكر يقرب الإصابة بالسرطان مع كل استهلاكدراسة توضح دور النشاط البدني المنتظم في خفض حدة الأرق

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أدوية, الفاكهة, المطبخ العربي, مطبخ