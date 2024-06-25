"عين سكيف"... علماء روس يبتكرون جهازا بصريا فريدا

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240625/عين-سكيف-علماء-روس-يبتكرون-جهازا-بصريا-فريدا-1090158717.html
"عين سكيف"... علماء روس يبتكرون جهازا بصريا فريدا
"عين سكيف"... علماء روس يبتكرون جهازا بصريا فريدا
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت ابتكار جهاز بصري فريد من نوعه قادر على إجراء تجارب علمية مرتبطة بالجيل الرابع من... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T09:09+0000
2024-06-25T09:09+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن "إجراء التجارب على التصوير المتماسك بالأشعة السينية والتحليل الطيفي ودراسة العينات في ظل الظروف القاسية باستخدام حزم السنكروترون التي لا يزيد حجمها عن بضعة ميكرومترات يتطلب دقة عالية في تركيب العناصر الضوئية.وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الأبحاث الدولي لمركز "بصريات الأشعة السينية المتماسكة لمنشآت العلوم الضخمة"، أناتولي سنيغيريف، إنه "لتحديد موضع عدسات الأشعة السينية الانكسارية تسمح عدسات التكبير بتغيير عدد العناصر الانكسارية في الشعاع عن بعد"، مضيفا أن الأجهزة المستخدمة في السنكروترونات الأجنبية أكبر حجمًا ووزنًا، لذا لا يمكن نقلها بين أقسام المحطة التجريبية.وقام متخصصون من مركز موسكو للبحث العلمي بتصنيع عدسة تكبير محمولة مدمجة، وتعتبر عدسة تكبير للأشعة السينية أداة جديدة تعمل وفق آلية محدثة يتغير من خلالها عدد من العناصر البصرية في الشعاع تلو الآخر وبشكل مستقل عن بعضها البعض.وبفضل هذا الابتكار، توفر عدسة التكبير تغييرًا سلسًا في التركيز وموضعه، كما تتيح لك أيضًا تحكمًا أكثر مرونة في معلمات شعاع السنكروترون على مسافة تتراوح من عدة سنتيمترات إلى مئات الأمتار، حيث تعمل الأبعاد المدمجة والوزن المنخفض على تبسيط عملية دمج الجهاز في مختلف المحطات التجريبية، سواء من أجل مهام التركيز والتصوير أو من أجل إعداد الشعاع ونقله. وخلص سنيغيريف بالقول: "اليوم عندما يتم تنفيذ برامج مستقلة لبناء أحدث مصادر إشعاع السنكروترون في بلدنا، أصبح عملنا مطلوبًا بشكل خاص بسبب الحاجة إلى تجهيز محطات الأبحاث ببصريات الأشعة السينية عالية الجودة المصنوعة في روسيا.
https://sarabic.ae/20240523/إنجاز-خارق-في-تكنولوجيا-الكم--1089118414.html
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علوم
علوم

"عين سكيف"... علماء روس يبتكرون جهازا بصريا فريدا

09:09 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoevمجمع التسريع لمصادم الإلكترون والبوزيترون فيب - 2000 هو الجزء الأول من مصدر الفوتون الدائري السيبيري (سكيف) في معهد بودكر للفيزياء النووية في نوفوسيبيرسك.
مجمع التسريع لمصادم الإلكترون والبوزيترون فيب - 2000 هو الجزء الأول من مصدر الفوتون الدائري السيبيري (سكيف) في معهد بودكر للفيزياء النووية في نوفوسيبيرسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
تابعنا عبر
أعلنت جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استطاعت ابتكار جهاز بصري فريد من نوعه قادر على إجراء تجارب علمية مرتبطة بالجيل الرابع من السنكروترون الروسي "عين سكيف".
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن "إجراء التجارب على التصوير المتماسك بالأشعة السينية والتحليل الطيفي ودراسة العينات في ظل الظروف القاسية باستخدام حزم السنكروترون التي لا يزيد حجمها عن بضعة ميكرومترات يتطلب دقة عالية في تركيب العناصر الضوئية.
وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الأبحاث الدولي لمركز "بصريات الأشعة السينية المتماسكة لمنشآت العلوم الضخمة"، أناتولي سنيغيريف، إنه "لتحديد موضع عدسات الأشعة السينية الانكسارية تسمح عدسات التكبير بتغيير عدد العناصر الانكسارية في الشعاع عن بعد"، مضيفا أن الأجهزة المستخدمة في السنكروترونات الأجنبية أكبر حجمًا ووزنًا، لذا لا يمكن نقلها بين أقسام المحطة التجريبية.
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وقام متخصصون من مركز موسكو للبحث العلمي بتصنيع عدسة تكبير محمولة مدمجة، وتعتبر عدسة تكبير للأشعة السينية أداة جديدة تعمل وفق آلية محدثة يتغير من خلالها عدد من العناصر البصرية في الشعاع تلو الآخر وبشكل مستقل عن بعضها البعض.
وبفضل هذا الابتكار، توفر عدسة التكبير تغييرًا سلسًا في التركيز وموضعه، كما تتيح لك أيضًا تحكمًا أكثر مرونة في معلمات شعاع السنكروترون على مسافة تتراوح من عدة سنتيمترات إلى مئات الأمتار، حيث تعمل الأبعاد المدمجة والوزن المنخفض على تبسيط عملية دمج الجهاز في مختلف المحطات التجريبية، سواء من أجل مهام التركيز والتصوير أو من أجل إعداد الشعاع ونقله.
وخلص سنيغيريف بالقول: "اليوم عندما يتم تنفيذ برامج مستقلة لبناء أحدث مصادر إشعاع السنكروترون في بلدنا، أصبح عملنا مطلوبًا بشكل خاص بسبب الحاجة إلى تجهيز محطات الأبحاث ببصريات الأشعة السينية عالية الجودة المصنوعة في روسيا.
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