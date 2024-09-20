https://sarabic.ae/20240920/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتحليل-النفايات-السامة-باستخدام-مصباح-كهربائي--1092935845.html

علماء روس يبتكرون طريقة لتحليل النفايات السامة باستخدام مصباح كهربائي

علماء روس يبتكرون طريقة لتحليل النفايات السامة باستخدام مصباح كهربائي

سبوتنيك عربي

قام علماء من جامعة إيفانوفو للتكنولوجيا الكيميائية في روسيا، بابتكار طريقة لتحليل النفايات السامة باستخدام مصباح كهربائي عادي. 20.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-20T13:14+0000

2024-09-20T13:14+0000

2024-09-20T13:14+0000

مجتمع

علوم

مصابيح

مصابيح led

الأوكسجين

منوعات

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ابتكر علماء روس محفزات ضوئية جديدة، وهي مواد قادرة على تحويل الأوكسجين تحت تأثير الضوء المرئي إلى شكله النشط، الذي يمكنه تحليل المركبات العضوية السامة، وأرخص بعشرات المرات من استخدام التقنيات الحالية.أثناء تشغيل شركات النسيج والأدوية، تنتج لدينا النفايات الكيميائية، على سبيل المثال، الهيدروكربونات العطرية أو المواد الوسيطة للأدوية التي تشكل خطرا على البيئة. عادة، يتم تنفيذ مثل هذه التفاعلات باستخدام ما يسمى بالأوكسجين المفرد، وهو جزيء ذو طاقة أعلى من الأوكسجين العادي. بفضل هذه الطاقة، يتحد الأوكسجين المفرد بشكل أكثر نشاطًا مع المواد العضوية ويؤكسدها بقوة أكبر، ولهذا السبب يتم تدمير هذه الأخيرة.الآن يتم إنتاج الأوكسجين المفرد باستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية والمحفزات المعدنية، ولكن لها عيبان: فهي باهظة الثمن وخطيرة أيضًا على الكائنات الحية في الماء، على سبيل المثال، تقتل العوالق النباتية التي تتغذى عليها الأسماك. ولذلك، يبحث العلماء عن طرق أرخص وأكثر أمانا لإنتاج الأوكسجين المفرد لتحليل النفايات العضوية الخطرة وصنع الأدوية.وجد مؤلفو الدراسة أنه في الضوء، قامت هذه المحفزات الضوئية بتحويل الأوكسجين العادي إلى أوكسجين منفرد بكفاءة تتراوح بين 49% إلى 62%. وبالمقارنة، فإن المحفزات المستخدمة على نطاق واسع والتي تعتمد على مركبات التيتانيوم والتنغستن توفر كفاءة تحويل تصل إلى 30%.ووفقًا للباحثين، يمكن استخدام المحفزات الضوئية الناتجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المصانع، لأنها تحت تأثير الضوء منخفض الطاقة الصادر عن مصابيح "ليد" الرخيصة نسبيًا، يمكنها تحويل الأوكسجين العادي إلى شكل فردي. وهو بدوره سوف يدمر الوسطيات الدوائية والهيدروكربونات العطرية ويتحول إلى ماء وثاني أكسيد الكربون.بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التجارب أن المحفزات الضوئية التي حصل عليها العلماء تحول الكبريتيدات إلى سلفوكسيدات، وهي جزء من أدوية العلاج المضاد للسرطان وعلاج أمراض الجهاز العصبي، بكفاءة تصل إلى 100%.ووفقا للدراسة التي صرحت بها مؤسسة العلوم الروسية لوكالة "سبوتنيك"، يعتقد المؤلفون أنه يمكن استخدام المحفزات الضوئية الجديدة حتى ألف مرة دون فقدان الكفاءة، وهو ما يشبه المحفزات الضوئية المستخدمة في الصناعة لتكوين السلفوكسيدات.علماء روس يبتكرون مادة معززة بـ"الكائنات الدقيقة" لتنقية المياهدراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي

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علوم, مصابيح, مصابيح led, الأوكسجين, منوعات