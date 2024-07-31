https://sarabic.ae/20240731/علماء-روس-يبتكرون-مادة-معززة-بـالكائنات-الدقيقة-لتنقية-المياه-1091289097.html

علماء روس يبتكرون مادة معززة بـ"الكائنات الدقيقة" لتنقية المياه

علماء روس يبتكرون مادة معززة بـ"الكائنات الدقيقة" لتنقية المياه

سبوتنيك عربي

نشرت "بوابة روسيا" العلمية نتائج الدراسة التي توصل إليها العلماء الروس بشأن تلوث المياع بمادة الفينول أو حامض الكربوليك من جراء وصول مواد ناتجة عن المعالجة... 31.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-31T14:06+0000

2024-07-31T14:06+0000

2024-07-31T14:19+0000

مجتمع

علوم

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وأشار العلماء في دراستهم المنشورة إلى أن تلوث المياه يحصل جراء وجودها بالقرب من مصانع فحم الكوك، ومصانع الغاز، ومحطات توليد الغاز، ومصانع معالجة الصخر الزيتي، ومصانع الوقود السائل من الفحم، حيث تساهم هذه الأمكنة في إنتاج الملوثات بكميات كبيرة كمنتجات ثانوية، لافتين إلى أنه يمكن أن يصل تركيز مادة الفينول في النفايات السائلة لمصنع فحم الكوك الحديث إلى 20 غرام/لتر، بينما يمكن للمصنع تصريف ما يصل إلى 4-10 أطنان من الفينول في المسطحات المائية يوميا.وبحسب العلماء، هناك طرق مختلفة لإزالة الفينول من مياه الصرف الصحي وأهمها التبادل الأيوني والمعالجة البيولوجية والأوزون ومن خلال عملية الامتصاص بالكربون المنشط. ومع ذلك، فإن الأخيرة تستخدم الآن فقط لتنقية المياه التي تحتوي على تركيزات منخفضة من الملوثات. وعلى الرغم من أن الكربون المنشط له خصائص امتصاص جيدة وبمساعدته فمن الممكن استخدام الفينول بكفاءة أكبر من أي طريقة أخرى. ولكن بعد استخدامها، لا يتم تجديد الكربون المنشط الذي تم إنفاقه على الفينول ويتم حرقه.وفي هذا الصدد، تقول المرشحة للعلوم الكيميائية إيلينا فاربروفا للبوابة العملية الروسية إن "تطويرنا يزيد بشكل كبير من كفاءة عملية معالجة مياه الصرف الصحي ذات المحتوى العالي من الفينول"، مضيفةً أن الكربون المنشط عبارة عن مواد كربونية ذات درجة عالية من المسامية. ولكن نظرًا لقدرتها الصغيرة، فإن استخدامها ممكن فقط عند معالجة المياه بتركيزات منخفضة من الفينول.وخلصت الدراسة بالقول إنه "خلال مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها بشأن التخلص من الملوثات بطريقتنا مع النتائج عند استخدام الكربون المنشط الأصلي تبين أن قدرة المادة الحيوية المطورة أعلى مرتين من قدرة الفحم النقي. وقد تم إظهار أكبر قدر من الكفاءة كأساس للمواد الماصة الحيوية من خلال عينة من درجة الكربون المنشط AG-5، والتي استخدمناها في مزيد من الأبحاث".

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علوم