https://sarabic.ae/20240919/علماء-روس-يصممون-مصادما-متطورا-1092890930.html

علماء روس يصممون مصادما متطورا

علماء روس يصممون مصادما متطورا

سبوتنيك عربي

ابتكر المتخصصون في معهد "بودكر" للفيزياء النووية التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، وجامعة نوفوسيبيرسك نموذجا لحركة الجسيمات في مصادم الإلكترون... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T13:12+0000

2024-09-19T13:12+0000

2024-09-19T13:12+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092891385_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_53a08c212068f67d57dc8fcee9b8327d.jpg

وبحسب التقارير الصادرة عن فرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم (SB RAS): "مصنع سوبر سي-تاو" هو مصادم إلكترون-بوزيترون مستقبلي، وسيتضمن برنامجه العلمي دراسة الجسيمات التي تحتوي على الكواركات الساحرة ولبتونات تاو، والبحث عن تأثيرات فيزيائية جديدة لم يصفها النموذج القياسي".وأضاف التقرير: "لقد قمنا بمحاكاة سلوك الإلكترونات (سرعتها وانتشارها العرضي والطولي) في خليط غازي لنظام التتبع الداخلي، وهو الجزء من الكاشف الذي يعتبر أول من يرى الجزيئات التي تولد بعد اصطدام الإلكترونات والبوزيترونات بجودة ويعتمد قياس مسار رحلة الجسيمات المكتشفة على اختيار خليط الغاز".وأجرى الفيزيائيون دراسات محاكاة لأكثر من 25 خليطًا من غاز الأرغون واختاروا اثنين، أحدهما يحتوي على 50% من رباعي فلوريد الكربون، والآخر يحتوي على 40% من رباعي فلوريد الكربون و15% من الميثان.وأظهرت الدراسة أن استخدام هذه الأنواع من الخلائط سيجعل من الممكن الحصول على المعلمات المطلوبة للتجارب في مصادم مصنع "سوبر سي تاو".وفي أغسطس/آب 2018، تعرّف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على المشروع في نوفوسيبيرسك.

https://sarabic.ae/20240319/معهد-الفيزياء-النووية-في-سيبيريا-تعليقسيرن-العمل-مع-روسيا-سيؤثر-سلبا-على-الأبحاث-1087151928.html

https://sarabic.ae/20240319/علماء-يكتشفون-موادا-ذات-خصائص-مضادة-للأورام-في-زنابق-البحر-1087149078.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات