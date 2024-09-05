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https://sarabic.ae/20240905/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-يمكنه-النظر-إلى-الماضي-1092431264.html
علماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"
علماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"
سبوتنيك عربي
أعلنت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها ابتكرت أول نموذج لغرفة خاصة يمكن من خلالها "النظر إلى الماضي"، لافتةً إلى أن ذلك سيساعد العلماء... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T14:03+0000
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وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن الجهاز الجديد سيجعل من الممكن البحث عن الذرات النادرة وإحصائها في المواد ذات الطبيعة المختلفة، مضيفةً أن هذا التطوير سيساعد الجامعة على أن تصبح مركزًا عالميًا لإجراء التحاليل الكيميائية الأكثر تكلفة للمعادن والاكتشافات الأثرية.أما بالنسبة لدراسات عمر الأجسام الطبيعية، فإن النظير 14C هو الأكثر أهمية، والذي يتشكل تحت تأثير الأشعة الكونية من النيتروجين الجوي، الموجود في الغلاف الجوي بكميات ضئيلة والذي يبلغ نصف عمره حوالي خمسة آلاف ونصف سنة، ويمكن للكائن الحي أن يستقبل النظير 14C فقط من الخارج، من خلال التنفس واستهلاك الأطعمة النباتية والحيوانية، وبعد الموت يتوقف تبادل الجسم مع المحيط الحيوي، وتتفكك جزيئات 14C المتراكمة خلال الحياة تدريجيًا.وبحسب العلماء يرجع ذلك إلى صعوبة صيانة المعدات والإجراءات المعقدة لإعداد عينة للتحليل، معتبرين أن تكلفة التحليل الواحد لتحديد نسبة نظائر العناصر الخفيفة تبدأ من ألف دولار.وقام المتخصصون في الجامعة بتطوير وبناء عنصر من مطياف الكتلة المسرع القادر على "فرز" النظائر ذات الاختلافات الصغيرة جدًا في الكتلة وفي نفس الوقت حساب كميتها بدقة.ومن خلال هذا الجهاز، يمكن للعلماء تحديد موقع مجموعات الذرات المتشابهة ويحسبون عدد الذرات المجزئة كذلك.
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https://sarabic.ae/20231203/علماء-روس-يبتكرون-جزيئات-معدنية-نانوية-للاستخدام-الطبي-1083707857.html
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علوم, منوعات
علوم, منوعات

علماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"

14:03 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 14:24 GMT 05.09.2024)
© Photo / Novosibirsk State Universityباحث أول في مختبر علم الكونيات وفيزياء الجسيمات بكلية الفيزياء بجامعة نوفاسيبيرسك أندريه سوكولوف بالقرب من جاز الاسقاط الجديد
باحث أول في مختبر علم الكونيات وفيزياء الجسيمات بكلية الفيزياء بجامعة نوفاسيبيرسك أندريه سوكولوف بالقرب من جاز الاسقاط الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Photo / Novosibirsk State University
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أعلنت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها ابتكرت أول نموذج لغرفة خاصة يمكن من خلالها "النظر إلى الماضي"، لافتةً إلى أن ذلك سيساعد العلماء على النظر في علم الجيولوجيا والتاريخ المتعلق بكوكب الأرض لأكثر من 10 ملايين سنة.
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن الجهاز الجديد سيجعل من الممكن البحث عن الذرات النادرة وإحصائها في المواد ذات الطبيعة المختلفة، مضيفةً أن هذا التطوير سيساعد الجامعة على أن تصبح مركزًا عالميًا لإجراء التحاليل الكيميائية الأكثر تكلفة للمعادن والاكتشافات الأثرية.

وقال العلماء في الجامعة أن الذرات التي سيتم دراستها يمكن أن تختلف بشكل كبير عن بعضها بعضا في الخصائص الفيزيائية. فعلى سبيل المثال، يحتوي الكربون، وهو العنصر الأساسي لجميع الكائنات الحية على الأرض، على 15 نظيرًا تتراوح كتلتها من 8 إلى 22 وحدة كتلة ذرية، 11 منها تضمحل في أقل من ثانية. أما جزيئات 12C و13C يبقيان، حيث يشكل الأول نحو 98.8% من جميع ذرات الكربون.

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أما بالنسبة لدراسات عمر الأجسام الطبيعية، فإن النظير 14C هو الأكثر أهمية، والذي يتشكل تحت تأثير الأشعة الكونية من النيتروجين الجوي، الموجود في الغلاف الجوي بكميات ضئيلة والذي يبلغ نصف عمره حوالي خمسة آلاف ونصف سنة، ويمكن للكائن الحي أن يستقبل النظير 14C فقط من الخارج، من خلال التنفس واستهلاك الأطعمة النباتية والحيوانية، وبعد الموت يتوقف تبادل الجسم مع المحيط الحيوي، وتتفكك جزيئات 14C المتراكمة خلال الحياة تدريجيًا.

وأوضح علماء جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية أن هذه الطريقة تسمى تحليل الكربون المشع، حيث يوجد اليوم أكثر من مئة مختبر في العالم يمكنه إجراء مثل هذه القياسات الدقيقة نوعيًا باستخدام مطياف الكتلة المسرع عالي الدقة. ومن بين هذه النظائرعدد قليل فقط قادر على تحديد محتوى النظائر النادرة الأخرى، مثل البريليوم-10.

وبحسب العلماء يرجع ذلك إلى صعوبة صيانة المعدات والإجراءات المعقدة لإعداد عينة للتحليل، معتبرين أن تكلفة التحليل الواحد لتحديد نسبة نظائر العناصر الخفيفة تبدأ من ألف دولار.
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وقام المتخصصون في الجامعة بتطوير وبناء عنصر من مطياف الكتلة المسرع القادر على "فرز" النظائر ذات الاختلافات الصغيرة جدًا في الكتلة وفي نفس الوقت حساب كميتها بدقة.

وفي هذا الصدد، قال مدير المشروع والباحث الكبير في مختبر علم الكونيات وفيزياء الجسيمات الأولية بكلية الفيزياء في الجامعة، أندريه سوكولوف، إنه يمكن فصل النظائر ذات الكتل المتشابهة باستخدام الجهاز من خلال غرفة الإسقاط الزمني، حيث تتقسم مجموعات من الجسيمات تحت تأثير مجال مغناطيسي والكهربائي.

ومن خلال هذا الجهاز، يمكن للعلماء تحديد موقع مجموعات الذرات المتشابهة ويحسبون عدد الذرات المجزئة كذلك.
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