https://sarabic.ae/20240905/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-يمكنه-النظر-إلى-الماضي-1092431264.html

علماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"

علماء روس يبتكرون جهازا يمكنه "النظر إلى الماضي"

سبوتنيك عربي

أعلنت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية، اليوم الخميس، أنها ابتكرت أول نموذج لغرفة خاصة يمكن من خلالها "النظر إلى الماضي"، لافتةً إلى أن ذلك سيساعد العلماء... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T14:03+0000

2024-09-05T14:03+0000

2024-09-05T14:24+0000

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وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة في بيانها أن الجهاز الجديد سيجعل من الممكن البحث عن الذرات النادرة وإحصائها في المواد ذات الطبيعة المختلفة، مضيفةً أن هذا التطوير سيساعد الجامعة على أن تصبح مركزًا عالميًا لإجراء التحاليل الكيميائية الأكثر تكلفة للمعادن والاكتشافات الأثرية.أما بالنسبة لدراسات عمر الأجسام الطبيعية، فإن النظير 14C هو الأكثر أهمية، والذي يتشكل تحت تأثير الأشعة الكونية من النيتروجين الجوي، الموجود في الغلاف الجوي بكميات ضئيلة والذي يبلغ نصف عمره حوالي خمسة آلاف ونصف سنة، ويمكن للكائن الحي أن يستقبل النظير 14C فقط من الخارج، من خلال التنفس واستهلاك الأطعمة النباتية والحيوانية، وبعد الموت يتوقف تبادل الجسم مع المحيط الحيوي، وتتفكك جزيئات 14C المتراكمة خلال الحياة تدريجيًا.وبحسب العلماء يرجع ذلك إلى صعوبة صيانة المعدات والإجراءات المعقدة لإعداد عينة للتحليل، معتبرين أن تكلفة التحليل الواحد لتحديد نسبة نظائر العناصر الخفيفة تبدأ من ألف دولار.وقام المتخصصون في الجامعة بتطوير وبناء عنصر من مطياف الكتلة المسرع القادر على "فرز" النظائر ذات الاختلافات الصغيرة جدًا في الكتلة وفي نفس الوقت حساب كميتها بدقة.ومن خلال هذا الجهاز، يمكن للعلماء تحديد موقع مجموعات الذرات المتشابهة ويحسبون عدد الذرات المجزئة كذلك.

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