"جسيمات نانوية ذهبية" لعلاج سرطان الكبد... ابتكار جديد لعلماء روس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240827/جسيمات-نانوية-ذهبية-لعلاج-سرطان-الكبد-ابتكار-جديد-لعلماء-روس-1092143561.html
"جسيمات نانوية ذهبية" لعلاج سرطان الكبد... ابتكار جديد لعلماء روس
"جسيمات نانوية ذهبية" لعلاج سرطان الكبد... ابتكار جديد لعلماء روس
سبوتنيك عربي
قام علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية في روسيا بتطوير جسيمات نانوية مركبة تعتمد على جزيئات الذهب، ومغطاة بجسيمات نانوية ذات خصائص مغناطيسية لتدمير الخلايا... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T15:35+0000
2024-08-27T15:35+0000
مجتمع
علوم
الصحة
السرطان
كبد
جسيمات نانوية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092143213_0:15:3276:1858_1920x0_80_0_0_6f1f0fd111b6f71557463566e922fe8a.jpg
تم إنشاء مركبات جديدة تعتمد على جزيئات الذهب والجسيمات النانوية المغناطيسية لتدمير الأورام السرطانية من قبل علماء في جامعة البلطيق الفيدرالية، ووفقا للعلماء، أظهرت الجسيمات فعاليتها، حيث قتلت ما يقرب من نصف خلايا سرطان الكبد بعد الجلسة الأولى من تعرضها لأشعة الليزر.الطرق التقليدية لعلاج السرطان هي العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاج الكيميائي، ولها تأثير سلبي على الأنسجة السليمة في الجسم. ويقول خبراء من جامعة البلطيق الفيدرالية أنهم يطورون حاليا طرقا لـ"استهداف" الأورام الخبيثة.تقول آنا موتورزينا، أحد مؤلفي الدراسة، والباحثة في مركز أبحاث "المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية" التابع لجامعة البلطيق الفيدرالية: "تتكون جزيئاتنا من نواة ذهبية محاطة بجسيمات الـ"فريت كوبالت" النانوية، ولإنشاء رابطة مع غلاف الأرغينين لنوى الذهب، يتم تغليف الجسيمات النانوية المغناطيسية بحمض ثنائي هيدروكافيك".وتابعت موتورزينا: "أظهرت نتائجنا أنه تحت تأثير الليزر، قللت الجسيمات النانوية من قدرة خلايا سرطان الكبد على البقاء بنسبة 42%، بعد جلسة واحدة من العلاج الحراري الضوئي".وتم إجراء الدراسة على مزارع الخلايا، وهي الخطوة الأولى في دورة البحث في الأدوية والمواد لاستخدامها لاحقًا في الطب.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "الفوتونات الحيوية" العلمية، يواصل الفريق دراسة خصائص الجسيمات النانوية المركبة لعلاج السرطان بالحرارة الضوئية. وحاليًا، يدرس العلماء جسيمات ذات تركيبات متشابهة، ولكن بأشكال مختلفة (الأقراص الدقيقة، الأنابيب النانوية، النجوم النانوية).5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يومياعلماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
https://sarabic.ae/20240808/دراسة-تكشف-عن-إجراء-يحمي-من-تكرار-الإصابة-بالسرطان-1091546730.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1b/1092143213_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_6874598ce60657a60514738b835832cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, السرطان, كبد, جسيمات نانوية
علوم, الصحة, السرطان, كبد, جسيمات نانوية

"جسيمات نانوية ذهبية" لعلاج سرطان الكبد... ابتكار جديد لعلماء روس

15:35 GMT 27.08.2024
© Photo / unsplash/ BoliviaInteligenteجسيمات نانوية
جسيمات نانوية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Photo / unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
قام علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية في روسيا بتطوير جسيمات نانوية مركبة تعتمد على جزيئات الذهب، ومغطاة بجسيمات نانوية ذات خصائص مغناطيسية لتدمير الخلايا السرطانية.
تم إنشاء مركبات جديدة تعتمد على جزيئات الذهب والجسيمات النانوية المغناطيسية لتدمير الأورام السرطانية من قبل علماء في جامعة البلطيق الفيدرالية، ووفقا للعلماء، أظهرت الجسيمات فعاليتها، حيث قتلت ما يقرب من نصف خلايا سرطان الكبد بعد الجلسة الأولى من تعرضها لأشعة الليزر.
الطرق التقليدية لعلاج السرطان هي العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاج الكيميائي، ولها تأثير سلبي على الأنسجة السليمة في الجسم. ويقول خبراء من جامعة البلطيق الفيدرالية أنهم يطورون حاليا طرقا لـ"استهداف" الأورام الخبيثة.

وأوضحت الجامعة أن إحدى الطرق الواعدة هي العلاج الحراري الضوئي، ولاستخدامه تتراكم الجسيمات النانوية في الأورام، والتي يمكن تسخينها بواسطة الليزر بتردد معين وطاقة إشعاعية معينة وتتسبب في موت الخلايا السرطانية المحيطة.

سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
مجتمع
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
16 أغسطس, 13:45 GMT
تقول آنا موتورزينا، أحد مؤلفي الدراسة، والباحثة في مركز أبحاث "المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية" التابع لجامعة البلطيق الفيدرالية: "تتكون جزيئاتنا من نواة ذهبية محاطة بجسيمات الـ"فريت كوبالت" النانوية، ولإنشاء رابطة مع غلاف الأرغينين لنوى الذهب، يتم تغليف الجسيمات النانوية المغناطيسية بحمض ثنائي هيدروكافيك".
وأضافت موتورزينا أن دمج جزيئات الذهب النانوية مع الـ"فريت كوبالت" في مركب، يزيد من كفاءة امتصاص الإشعاع الضوئي بمقدار 1.5 مرة بسبب تأثير التفاعل بين الجزيئات بأنواعها المختلفة.
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن إجراء يحمي من تكرار الإصابة بالسرطان
8 أغسطس, 14:19 GMT
وتابعت موتورزينا: "أظهرت نتائجنا أنه تحت تأثير الليزر، قللت الجسيمات النانوية من قدرة خلايا سرطان الكبد على البقاء بنسبة 42%، بعد جلسة واحدة من العلاج الحراري الضوئي".
وتم إجراء الدراسة على مزارع الخلايا، وهي الخطوة الأولى في دورة البحث في الأدوية والمواد لاستخدامها لاحقًا في الطب.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "الفوتونات الحيوية" العلمية، يواصل الفريق دراسة خصائص الجسيمات النانوية المركبة لعلاج السرطان بالحرارة الضوئية. وحاليًا، يدرس العلماء جسيمات ذات تركيبات متشابهة، ولكن بأشكال مختلفة (الأقراص الدقيقة، الأنابيب النانوية، النجوم النانوية).
5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала