https://sarabic.ae/20240822/5-أسباب-علاجية-تجعلك-تحتسي-القهوة-يوميا-1092002399.html

5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا

5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة عن فوائد جديدة للقهوة تتعلق بصحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من بعض أنواع السرطان. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T14:02+0000

2024-08-22T14:02+0000

2024-08-22T14:02+0000

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أثبتت الكثير من الأبحاث أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بفوائد عديدة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والدماغ، وزيادة مستويات الطاقة، والذاكرة.تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للصحة العامة. حيث يوفر كوب القهوة النموذجي الذي يبلغ وزنه ثماني أونصات كميات صغيرة من فيتامينات "ب"، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، والثيامين، والنياسين. بالإضافة إلى بعض المعادن كالبوتاسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم. كما أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من الفواكه والخضروات.يرجع هذا في المقام الأول إلى الكافيين، وهو منبه طبيعي موجود في القهوة، والذي يمنع الناقل العصبي المثبط للدماغ الأدينوزين، والذي يعزز النوم ويمنع الإثارة. وهذا يؤدي إلى زيادة إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورأدرينالين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية ووقت رد الفعل والوظيفة الإدراكية.وأثبت الدراسة الجديدة وجود 5 أسباب علاجية تجعل من الضروري شرب فنجان من القهوة يوميا، وهذه الأسباب هي:مع كل هذه الفوائد، ليس من المستغرب أن تشير الأبحاث إلى أن شاربي القهوة يميلون إلى العيش لفترة أطول من غير الشاربين.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين تقدم القهوة العديد من الفوائد الصحية، لكن الضروري استهلاكها باعتدال، ومن المستحسن أيضًا الحد من السكريات المضافة والكريمات لتجنب تناول السعرات الحرارية غير الضرورية. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية سلبية مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"علماء يكتشفون استخداما مذهلا لبقايا القهوة المطحونة

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