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https://sarabic.ae/20240822/5-أسباب-علاجية-تجعلك-تحتسي-القهوة-يوميا-1092002399.html
5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا
5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة عن فوائد جديدة للقهوة تتعلق بصحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من بعض أنواع السرطان. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T14:02+0000
2024-08-22T14:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
القهوة
أمراض القلب والسكري والضغط
كبد
السرطان
الذاكرة
قهوة
فنجان قهوة
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أثبتت الكثير من الأبحاث أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بفوائد عديدة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والدماغ، وزيادة مستويات الطاقة، والذاكرة.تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للصحة العامة. حيث يوفر كوب القهوة النموذجي الذي يبلغ وزنه ثماني أونصات كميات صغيرة من فيتامينات "ب"، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، والثيامين، والنياسين. بالإضافة إلى بعض المعادن كالبوتاسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم. كما أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من الفواكه والخضروات.يرجع هذا في المقام الأول إلى الكافيين، وهو منبه طبيعي موجود في القهوة، والذي يمنع الناقل العصبي المثبط للدماغ الأدينوزين، والذي يعزز النوم ويمنع الإثارة. وهذا يؤدي إلى زيادة إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورأدرينالين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية ووقت رد الفعل والوظيفة الإدراكية.وأثبت الدراسة الجديدة وجود 5 أسباب علاجية تجعل من الضروري شرب فنجان من القهوة يوميا، وهذه الأسباب هي:مع كل هذه الفوائد، ليس من المستغرب أن تشير الأبحاث إلى أن شاربي القهوة يميلون إلى العيش لفترة أطول من غير الشاربين.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين تقدم القهوة العديد من الفوائد الصحية، لكن الضروري استهلاكها باعتدال، ومن المستحسن أيضًا الحد من السكريات المضافة والكريمات لتجنب تناول السعرات الحرارية غير الضرورية. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية سلبية مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"علماء يكتشفون استخداما مذهلا لبقايا القهوة المطحونة
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يكتشفون-خاصية-مفيدة-جديدة-للقهوة-1091823124.html
https://sarabic.ae/20240715/طبيب-يحذر-من-شرب-القهوة-مباشرة-بعد-الاستيقاظ-1090834054.html
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علوم, الصحة, القهوة, أمراض القلب والسكري والضغط, كبد, السرطان, الذاكرة, قهوة, فنجان قهوة, الاكتئاب, علاج الاكتئاب, باركنسون, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, خرف, أعصاب
علوم, الصحة, القهوة, أمراض القلب والسكري والضغط, كبد, السرطان, الذاكرة, قهوة, فنجان قهوة, الاكتئاب, علاج الاكتئاب, باركنسون, اكتشاف علاج للزهايمر, أللزهايمر, خرف, أعصاب

5 أسباب علاجية تجعلك تحتسي القهوة يوميا

14:02 GMT 22.08.2024
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlaoفنجان من القهوة
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Photo / unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
كشفت دراسة عن فوائد جديدة للقهوة تتعلق بصحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى الوقاية من بعض أنواع السرطان.
أثبتت الكثير من الأبحاث أن تناول القهوة باعتدال يرتبط بفوائد عديدة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والدماغ، وزيادة مستويات الطاقة، والذاكرة.
تحتوي القهوة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة للصحة العامة. حيث يوفر كوب القهوة النموذجي الذي يبلغ وزنه ثماني أونصات كميات صغيرة من فيتامينات "ب"، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، والثيامين، والنياسين. بالإضافة إلى بعض المعادن كالبوتاسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم. كما أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة أكثر من الفواكه والخضروات.
يرجع هذا في المقام الأول إلى الكافيين، وهو منبه طبيعي موجود في القهوة، والذي يمنع الناقل العصبي المثبط للدماغ الأدينوزين، والذي يعزز النوم ويمنع الإثارة. وهذا يؤدي إلى زيادة إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والنورأدرينالين، والتي تعمل على تحسين الحالة المزاجية ووقت رد الفعل والوظيفة الإدراكية.
وأثبت الدراسة الجديدة وجود 5 أسباب علاجية تجعل من الضروري شرب فنجان من القهوة يوميا، وهذه الأسباب هي:
1.
أمراض القلب والأوعية الدموية
يرتبط تناول القهوة باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وتشير الدراسات إلى أن شرب كوب أو كوبين من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب.
2.
مرض السكري من النوع الثاني
تعزز القهوة قدرة الجسم على معالجة الغلوكوز، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وقد أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من القهوة لديهم احتمالية أقل للإصابة بهذه الحالة.
3.
أمراض الكبد
يبدو أن القهوة تساعد في حماية الكبد أيضا. وقد ارتبطت القهوة العادية والخالية من الكافيين بمستويات أنزيمات الكبد الصحية، ويواجه شاربو القهوة خطرًا أقل بكثير للإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.
4.
السرطان
ارتبط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بعدة أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم. ووجدت الدراسة أن تناول القهوة بكثرة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 18 في المائة.
5.
الأمراض التنكسية العصبية
يرتبط الكافيين بانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون وقد يساعد المصابين بهذه الحالة على إدارة حركاتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل استهلاك القهوة من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأشكال أخرى من الخرف.
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وتشير الدراسة أيضا إلى أن شاربي القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بالاكتئاب، حيث تشير بعض النتائج إلى انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20 في المائة.
مع كل هذه الفوائد، ليس من المستغرب أن تشير الأبحاث إلى أن شاربي القهوة يميلون إلى العيش لفترة أطول من غير الشاربين.
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وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين تقدم القهوة العديد من الفوائد الصحية، لكن الضروري استهلاكها باعتدال، ومن المستحسن أيضًا الحد من السكريات المضافة والكريمات لتجنب تناول السعرات الحرارية غير الضرورية. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية سلبية مثل العصبية والقلق واضطرابات النوم.
دراسة توضح العلاقة بين شرب القهوة وداء "باركنسون"
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