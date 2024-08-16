https://sarabic.ae/20240816/علماء-يكتشفون-خاصية-مفيدة-جديدة-للقهوة-1091823124.html

علماء يكتشفون خاصية مفيدة جديدة للقهوة

علماء يكتشفون خاصية مفيدة جديدة للقهوة

سبوتنيك عربي

كشف علماء صينيون في دراسة جديدة عن خاصية مفيدة جديدة للقهوة. 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T15:28+0000

2024-08-16T15:28+0000

2024-08-16T15:28+0000

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وشملت الدراسة التي قام بها علماء من جامعة "قوانغشي" الصينية 8333 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق، وقام العلماء في المرحلة الأولى، بجمع معلومات حول مستوى استهلاك القهوة باستخدام استبيانات خاصة.وقام العلماء بتقييم كتلة العضلات الهيكلية لكل مشارك باستخدام قياس كثافة الأشعة السينية، ويستخدم اختبار الأشعة السينية هذا أيضًا لتشخيص هشاشة العظام وتحديد كثافة العظام.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى مستويات استهلاك القهوة لديهم كتلة عضلية هيكلية زائدة.ولاحظ العلماء أن القهوة منزوعة الكافيين ليس لها تأثير كبير على العضلات الهيكلية، ونشرت الدراسة في مجلة "frontiersin" العلمية.وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن استهلاك القهوة له إمكانات كبيرة كاستراتيجية غذائية للحفاظ على كتلة العضلات والهيكل العظمي وتقليل خطر الإصابة بضمور العضلات لدى البالغين.

https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-عدد-أكواب-القهوة-اليومية-المرتبطة-بأمراض-القلب-القاتلة-1091778739.html

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