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https://sarabic.ae/20240816/علماء-يكتشفون-خاصية-مفيدة-جديدة-للقهوة-1091823124.html
علماء يكتشفون خاصية مفيدة جديدة للقهوة
علماء يكتشفون خاصية مفيدة جديدة للقهوة
سبوتنيك عربي
كشف علماء صينيون في دراسة جديدة عن خاصية مفيدة جديدة للقهوة. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T15:28+0000
2024-08-16T15:28+0000
مجتمع
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وشملت الدراسة التي قام بها علماء من جامعة "قوانغشي" الصينية 8333 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق، وقام العلماء في المرحلة الأولى، بجمع معلومات حول مستوى استهلاك القهوة باستخدام استبيانات خاصة.وقام العلماء بتقييم كتلة العضلات الهيكلية لكل مشارك باستخدام قياس كثافة الأشعة السينية، ويستخدم اختبار الأشعة السينية هذا أيضًا لتشخيص هشاشة العظام وتحديد كثافة العظام.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى مستويات استهلاك القهوة لديهم كتلة عضلية هيكلية زائدة.ولاحظ العلماء أن القهوة منزوعة الكافيين ليس لها تأثير كبير على العضلات الهيكلية، ونشرت الدراسة في مجلة "frontiersin" العلمية.وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن استهلاك القهوة له إمكانات كبيرة كاستراتيجية غذائية للحفاظ على كتلة العضلات والهيكل العظمي وتقليل خطر الإصابة بضمور العضلات لدى البالغين.
https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-عدد-أكواب-القهوة-اليومية-المرتبطة-بأمراض-القلب-القاتلة-1091778739.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

علماء يكتشفون خاصية مفيدة جديدة للقهوة

15:28 GMT 16.08.2024
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
كشف علماء صينيون في دراسة جديدة عن خاصية مفيدة جديدة للقهوة.
وشملت الدراسة التي قام بها علماء من جامعة "قوانغشي" الصينية 8333 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا وما فوق، وقام العلماء في المرحلة الأولى، بجمع معلومات حول مستوى استهلاك القهوة باستخدام استبيانات خاصة.

وفي المتوسط، استهلك المشاركون 162.10 ملغ من الكافيين و284.15 غرام من القهوة يومياً، وكان متوسط ​​تناول القهوة التي تحتوي على الكافيين 267.26 غرام، بينما كان متوسط ​​تناول القهوة منزوعة الكافيين 16.88 غرام.

وقام العلماء بتقييم كتلة العضلات الهيكلية لكل مشارك باستخدام قياس كثافة الأشعة السينية، ويستخدم اختبار الأشعة السينية هذا أيضًا لتشخيص هشاشة العظام وتحديد كثافة العظام.
فنجان قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مجتمع
دراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلة
أمس, 13:47 GMT
وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى مستويات استهلاك القهوة لديهم كتلة عضلية هيكلية زائدة.
ولاحظ العلماء أن القهوة منزوعة الكافيين ليس لها تأثير كبير على العضلات الهيكلية، ونشرت الدراسة في مجلة "frontiersin" العلمية.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن استهلاك القهوة له إمكانات كبيرة كاستراتيجية غذائية للحفاظ على كتلة العضلات والهيكل العظمي وتقليل خطر الإصابة بضمور العضلات لدى البالغين.
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