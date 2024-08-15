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https://sarabic.ae/20240815/دراسة-تكشف-عن-عدد-أكواب-القهوة-اليومية-المرتبطة-بأمراض-القلب-القاتلة-1091778739.html
دراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلة
دراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن العدد المحدد لأكواب القهوة التي يتم تناولها بمعدل يومي، التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:47+0000
2024-08-15T13:47+0000
مجتمع
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أمراض القلب والسكري والضغط
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ويعتقد فريق الدراسة من كلية "زيدوس" الطبية ومستشفى في الهند، أن تأثير الكافيين على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، يسبب تآكل الأوعية الدموية والقلب، وإضعافها وتلفها، وخلصوا إلى أن هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إصابة الفرد بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو قصور في القلب، وفقا لموقع "هيلث داي".وتوصلت الدراسة إلى أن شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا بانتظام (أكثر من 400 ملليغرام) من القهوة يوميا يرتبط بارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم ببطء بمرور الوقت.وأجرى فريق الدراسة دراسة على 92 شخصا يتمتعون بقلب سليم، واختبروا معدل ضربات القلب وضغط الدم لكل فرد، قبل وبعد أداء تمرين القلب، لمدة 3 دقائق.كما سجل الباحثون معلومات حول التركيبة السكانية واستخدامهم للكافيين، بما في ذلك ما إذا كانوا يفضلون القهوة أو الشاي، أو المشروبات الغازية.واستهلك ما يقرب من 20% من المشاركين أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، وهذا يعادل مشروبين للطاقة من نوع سيليزيوس، أو ما يقرب من 9 أكواب من الشاي الأسود، أو 11 زجاجة مياه غازية.كما توصلت الدراسة إلى الأشخاص الأكثر عرضة لاستخدام الكافيين بشكل مفرط بهذه الطريقة، هم النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية ويعملن في بيئة الأعمال.وتم تقديم هذه النتائج في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في آسيا لعام 2024، ولم يتم نشرها بعد في مجلة علمية.
https://sarabic.ae/20240801/مذيع-إيطالي-مذاق-القهوة-في-أولمبياد-باريس-لا-يطاق-إنها-مصنوعة-من-مياه-نهر-السين-الملوث-1091313856.html
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منوعات, الصحة, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط
منوعات, الصحة, الأخبار, أمراض القلب والسكري والضغط

دراسة تكشف عن عدد أكواب القهوة اليومية المرتبطة بأمراض القلب القاتلة

13:47 GMT 15.08.2024
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlaoفنجان قهوة
فنجان قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
فنجان قهوة
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن العدد المحدد لأكواب القهوة التي يتم تناولها بمعدل يومي، التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.
ويعتقد فريق الدراسة من كلية "زيدوس" الطبية ومستشفى في الهند، أن تأثير الكافيين على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، يسبب تآكل الأوعية الدموية والقلب، وإضعافها وتلفها، وخلصوا إلى أن هذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إصابة الفرد بنوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو قصور في القلب، وفقا لموقع "هيلث داي".
وتوصلت الدراسة إلى أن شرب أكثر من 4 أكواب من القهوة يوميا بانتظام (أكثر من 400 ملليغرام) من القهوة يوميا يرتبط بارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم ببطء بمرور الوقت.
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1 أغسطس, 10:20 GMT
وأجرى فريق الدراسة دراسة على 92 شخصا يتمتعون بقلب سليم، واختبروا معدل ضربات القلب وضغط الدم لكل فرد، قبل وبعد أداء تمرين القلب، لمدة 3 دقائق.
كما سجل الباحثون معلومات حول التركيبة السكانية واستخدامهم للكافيين، بما في ذلك ما إذا كانوا يفضلون القهوة أو الشاي، أو المشروبات الغازية.
واستهلك ما يقرب من 20% من المشاركين أكثر من 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، وهذا يعادل مشروبين للطاقة من نوع سيليزيوس، أو ما يقرب من 9 أكواب من الشاي الأسود، أو 11 زجاجة مياه غازية.
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
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وكان الأشخاص الذين استهلكوا أكثر من 400 ملليغرام يوميا، أكثر عرضة بشكل كبير لارتفاع ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب بشكل عام، وبعد الانتهاء من جلسة تمارين القلب لمدة 3 دقائق.
كما توصلت الدراسة إلى الأشخاص الأكثر عرضة لاستخدام الكافيين بشكل مفرط بهذه الطريقة، هم النساء اللاتي يعشن في المناطق الحضرية ويعملن في بيئة الأعمال.
وتم تقديم هذه النتائج في مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في آسيا لعام 2024، ولم يتم نشرها بعد في مجلة علمية.
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