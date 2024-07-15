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https://sarabic.ae/20240715/طبيب-يحذر-من-شرب-القهوة-مباشرة-بعد-الاستيقاظ-1090834054.html
طبيب يحذر من شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ
طبيب يحذر من شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ
سبوتنيك عربي
أكد الطبيب الأمريكي، كريس بوتشر، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن تؤدي إلى مخاطر تؤثر على صحة الجسم. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
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2024-07-15T20:02+0000
مجتمع
الصحة
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وأشار الطبيب إلى أن الكثير من الناس يلاحظون زيادة في الطاقة والنشاط وزيادة التركيز وتحسين عملية الهضم بعد تناول فنجان قهوة في الصباح. ومع ذلك، وفقًا للطبيب، لا يجب أن تشربه أول شيء بعد الاستيقاظ.وأوضح الطبيب أن الكافيين يعمل كمدر خفيف للبول، مما يجعل الكلى تعمل بجهد أكبر.وأوضح أن هذا التأثير لا يضر الجسم، ولكن إذا تم تناولها في الصباح الباكر، يمكن أن تسبب القهوة الجفاف، لأن المشكلة هي أنه طوال الليل، يفقد الشخص السوائل بشكل فعال من خلال العرق ولا يجددها بشكل طبيعي.ويوصي الطبيب قبل البدء في إعداد وشرب القهوة بشرب أربعة أكواب من الماء لأن ذلك سيؤدي إلى استعادة توازن الماء في الجسم ومنع الشعور بالضيق والعطش والنعاس.
https://sarabic.ae/20240715/أيهما-أكثر-فائدة؟-طبيب-روسي-يحدد-الفرق-بين-البطيخ-الأصفر-والأحمر-من-حيث-نوعية-الفيتامينات--1090815872.html
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الصحة
الصحة

طبيب يحذر من شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ

20:02 GMT 15.07.2024
© Depositphotos.com / Emir Klepoقهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Depositphotos.com / Emir Klepo
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أكد الطبيب الأمريكي، كريس بوتشر، أن شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن تؤدي إلى مخاطر تؤثر على صحة الجسم.
وأشار الطبيب إلى أن الكثير من الناس يلاحظون زيادة في الطاقة والنشاط وزيادة التركيز وتحسين عملية الهضم بعد تناول فنجان قهوة في الصباح. ومع ذلك، وفقًا للطبيب، لا يجب أن تشربه أول شيء بعد الاستيقاظ.
وأوضح الطبيب أن الكافيين يعمل كمدر خفيف للبول، مما يجعل الكلى تعمل بجهد أكبر.
بطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
مجتمع
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13:42 GMT
وأوضح أن هذا التأثير لا يضر الجسم، ولكن إذا تم تناولها في الصباح الباكر، يمكن أن تسبب القهوة الجفاف، لأن المشكلة هي أنه طوال الليل، يفقد الشخص السوائل بشكل فعال من خلال العرق ولا يجددها بشكل طبيعي.
ويوصي الطبيب قبل البدء في إعداد وشرب القهوة بشرب أربعة أكواب من الماء لأن ذلك سيؤدي إلى استعادة توازن الماء في الجسم ومنع الشعور بالضيق والعطش والنعاس.
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