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https://sarabic.ae/20240715/أيهما-أكثر-فائدة؟-طبيب-روسي-يحدد-الفرق-بين-البطيخ-الأصفر-والأحمر-من-حيث-نوعية-الفيتامينات--1090815872.html
أيهما أكثر فائدة؟... طبيب روسي يحدد الفرق بين البطيخ الأصفر والأحمر من حيث نوعية الفيتامينات
أيهما أكثر فائدة؟... طبيب روسي يحدد الفرق بين البطيخ الأصفر والأحمر من حيث نوعية الفيتامينات
سبوتنيك عربي
كشف الطبيب الروسي واختصاصي فقدان الوزن، بافيل إيسانباييف، عن الخصائص الإيجابية للبطيخ الأحمر والأصفر، مشيرًا إلى أهمية الفيتامينات الموجودة في كل منهما. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:42+0000
2024-07-15T13:42+0000
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وقال إيسانباييف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من حقيقة أن كلا المنتجين يتكونان بالكامل تقريبًا من الماء وبالتالي يحتويان على مستوى منخفض من السعرات الحرارية، إلا أن تأثيراتهما الصحية لا تزال محتلفة بسبب الاختلافات في تركيبهما، على سبيل المثال، يكون تركيز البروتين في البطيخ الأصفر أعلى مرتين تقريبًا منه في البطيخ الأحمر".وأشار إيسانباييف إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على نسبة أكبر من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد، باعتبارها بريبايوتيك، على تحسين أداء الجهاز الهضمي، كما أنه غني بفيتامينات A وB1 وB5.وأوضح إيسانباييف أن البطيخ الأحمر يحتوي أيضا على الزنك والفوسفور، ولكنه يحتوي أيضًا على بعض الصوديوم، وهو أفضل للرجال والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.وتابع أن البطيخ الأصفر يحتوي على الكثير من فيتامينات C وB6 وK، كما أن تركيبه المعدني أغنى من البطيخ الأحمر، حيث يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، لذلك، قد يكون البطيخ الأصفر مفيدا لمن يعاني من هشاشة العظام ونقص الحديد.وقال إيسانباييف: "كلا المنتجين لهما تأثير إيجابي على القلب وضغط الدم، البطيخ الأصفر بسبب احتوائه على البوتاسيوم والألياف، مما يقلل من الكوليسترول الكلي، والبطيخ الأحمر بسبب الليكوبين المضاد للأكسدة وتقليل الكوليسترول "الضار".
https://sarabic.ae/20240715/3-علامات-تشير-إلى-أنك-تستطيع-فقدان-وزنك-بسرعة-كبيرة--1090810921.html
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الصحة, منوعات
الصحة, منوعات

أيهما أكثر فائدة؟... طبيب روسي يحدد الفرق بين البطيخ الأصفر والأحمر من حيث نوعية الفيتامينات

13:42 GMT 15.07.2024
© Photo / unsplash/Caju Gomesبطيخ
بطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Photo / unsplash/Caju Gomes
تابعنا عبر
كشف الطبيب الروسي واختصاصي فقدان الوزن، بافيل إيسانباييف، عن الخصائص الإيجابية للبطيخ الأحمر والأصفر، مشيرًا إلى أهمية الفيتامينات الموجودة في كل منهما.
وقال إيسانباييف لوكالة "سبوتنيك": "على الرغم من حقيقة أن كلا المنتجين يتكونان بالكامل تقريبًا من الماء وبالتالي يحتويان على مستوى منخفض من السعرات الحرارية، إلا أن تأثيراتهما الصحية لا تزال محتلفة بسبب الاختلافات في تركيبهما، على سبيل المثال، يكون تركيز البروتين في البطيخ الأصفر أعلى مرتين تقريبًا منه في البطيخ الأحمر".
وأشار إيسانباييف إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على نسبة أكبر من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد، باعتبارها بريبايوتيك، على تحسين أداء الجهاز الهضمي، كما أنه غني بفيتامينات A وB1 وB5.
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وأوضح إيسانباييف أن البطيخ الأحمر يحتوي أيضا على الزنك والفوسفور، ولكنه يحتوي أيضًا على بعض الصوديوم، وهو أفضل للرجال والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
وتابع أن البطيخ الأصفر يحتوي على الكثير من فيتامينات C وB6 وK، كما أن تركيبه المعدني أغنى من البطيخ الأحمر، حيث يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس، لذلك، قد يكون البطيخ الأصفر مفيدا لمن يعاني من هشاشة العظام ونقص الحديد.
وقال إيسانباييف: "كلا المنتجين لهما تأثير إيجابي على القلب وضغط الدم، البطيخ الأصفر بسبب احتوائه على البوتاسيوم والألياف، مما يقلل من الكوليسترول الكلي، والبطيخ الأحمر بسبب الليكوبين المضاد للأكسدة وتقليل الكوليسترول "الضار".
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