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https://sarabic.ae/20240711/علماء-يكشفون-عن-نبات-يزيد-من-فعالية-علاج-السرطان-1090718697.html
علماء يكشفون عن نبات يزيد من فعالية علاج السرطان
علماء يكشفون عن نبات يزيد من فعالية علاج السرطان
سبوتنيك عربي
كشف علماء عن نبات يشكل في الجسم عند تناوله مادة شبيهة بالهرمونات تسمى إيكول، لها خصائص مضادة للأكسدة وللسرطان. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T20:35+0000
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وأوضح الباحثون أن هذا النبات يحتوي على مواد مفيدة مثل "فيتويستروغنز" و"غليكوسيدات" قد تخفف من أعراض هشاشة العظام والسرطانات المعتمدة على الهرمونات.وركز العلماء على دراسة أحد هذه الغليكوسيدات، وهو الإيكول، وقاموا بتحليل فوائده من خلال مراجعة علمية للدراسات المنشورة سابقا.وأشار العلماء إلى أنه يتم إنتاج الإيكول في الجسم عندما يتم هضم الصويا ومعالجتها بواسطة البكتيريا المعوية، ولكن ليس كل الناس لديهم القدرة على إنتاجه، فمن المرجح أن يتم إنتاج إيكول من قبل مستهلكين نباتيين نشطين، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Gut Pathogens".وبيّن العلماء أن هذا المركب قادر على تثبيط نمو الأورام السرطانية في القولون والمعدة والكبد بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، كما وجد أن استخدام الإيكول يزيد من فعالية العلاج الكيميائي.وأضاف العلماء أن هناك حاجة لوضع توصيات واضحة للاستخدام الرشيد للإيكول في الوقاية من الأمراض والعلاج السريري، ويأملون أن توضح الدراسات المستقبلية ما هي التركيزات والجرعات التي يكون لها التأثير العلاجي الأكثر وضوحًا.
https://sarabic.ae/20240711/علماء-روس-ينجحون-بـقراءة-أفكار-الإنسان----1090701629.html
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الصحة, علوم
الصحة, علوم

علماء يكشفون عن نبات يزيد من فعالية علاج السرطان

20:35 GMT 11.07.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
كشف علماء عن نبات يشكل في الجسم عند تناوله مادة شبيهة بالهرمونات تسمى إيكول، لها خصائص مضادة للأكسدة وللسرطان.
وأوضح الباحثون أن هذا النبات يحتوي على مواد مفيدة مثل "فيتويستروغنز" و"غليكوسيدات" قد تخفف من أعراض هشاشة العظام والسرطانات المعتمدة على الهرمونات.

وأكد علماء من جامعة "جيانغنان" أن فول الصويا يحتوي بشكل رئيسي على كمية أقل من الغليكوسيدات المتوفرة بيولوجيًا، والتي يتم تحويلها في الأمعاء إلى غلوكونات سهلة الهضم.

وركز العلماء على دراسة أحد هذه الغليكوسيدات، وهو الإيكول، وقاموا بتحليل فوائده من خلال مراجعة علمية للدراسات المنشورة سابقا.
شخص مستلقي على السرير ومعه جهاز لوحي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
مجتمع
علماء روس ينجحون بـ"قراءة أفكار" الإنسان
13:42 GMT
وأشار العلماء إلى أنه يتم إنتاج الإيكول في الجسم عندما يتم هضم الصويا ومعالجتها بواسطة البكتيريا المعوية، ولكن ليس كل الناس لديهم القدرة على إنتاجه، فمن المرجح أن يتم إنتاج إيكول من قبل مستهلكين نباتيين نشطين، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Gut Pathogens".

وأظهرت بعض الدراسات المشمولة في المراجعة أن الإيكول له إمكانات كبيرة في الوقاية من السرطانات المعتمدة على الهرمونات، مثل سرطان الثدي والبروستات.

وبيّن العلماء أن هذا المركب قادر على تثبيط نمو الأورام السرطانية في القولون والمعدة والكبد بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، كما وجد أن استخدام الإيكول يزيد من فعالية العلاج الكيميائي.
وأضاف العلماء أن هناك حاجة لوضع توصيات واضحة للاستخدام الرشيد للإيكول في الوقاية من الأمراض والعلاج السريري، ويأملون أن توضح الدراسات المستقبلية ما هي التركيزات والجرعات التي يكون لها التأثير العلاجي الأكثر وضوحًا.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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