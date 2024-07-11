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08:31 GMT
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السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
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09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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17:03 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
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https://sarabic.ae/20240711/علماء-روس-ينجحون-بـقراءة-أفكار-الإنسان----1090701629.html
علماء روس ينجحون بـ"قراءة أفكار" الإنسان
علماء روس ينجحون بـ"قراءة أفكار" الإنسان
سبوتنيك عربي
قام باحثون روس بزراعة أقطاب كهربائية داخل الجمجمة لمريضين، لدراسة نشاط الدماغ عند الكتابة والتحدث في محاولة "لقراءة الأفكار". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T13:42+0000
2024-07-11T13:42+0000
مجتمع
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وشملت الدراسة مريضين مصابين بالصرع، وقد سبق أن تم زرع أقطاب كهربائية في دماغيهما لأسباب طبية في المركز الفيدرالي لجراحة الأعصاب التابع لوزارة الصحة الروسية في تيومين، وبهذه الطريقة، يبحث الأطباء عن مصدر نشاط الصرع.في المهمة الأولى، كتب المرضى أرقامًا على جهاز لوحي، وفي الثانية، نطقوا الكلمات بصوت عالٍ أولاً، ثم نطقوها بصمت (حركوا شفاههم) وأخيراً تخيلوا نطق الكلمات فقط، دون أي حركة لللسان أو الشفاه وما إلى ذلك.وطوال هذا الوقت، تم إجراء تسجيل مستمر لنشاط الدماغ من الأقطاب الكهربائية.ووجد العلماء أنه في أثناء الكتابة، تم تسجيل مهمة حركية، ونشاط غير موضعي، وتم استقبال الإشارة من قبل جميع الأقطاب الكهربائية، بغض النظر عن موقعها.وأوضح الباحثون أنه من خلال تحديد الموقع المحدد الذي يتولد فيه النشاط الكهربائي في الدماغ، من الممكن التعرف على نوايا الشخص.وقال المؤلف الرئيسي للعمل العلمي، وهو باحث مبتدئ في مركز فلاديمير زيلمان لعلم الأحياء العصبية وإعادة التأهيل العصبي: "إن أي محاولة لتسجيل إشارة من الصوت الداخلي هي مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنك، بمعنى ما، تقرأ العقول".ووفقا للعلماء، فإن اكتشافهم يوسع القاعدة المعرفية اللازمة لإنشاء واجهات عصبية ذكية (شرائح دماغية) يمكنها التعرف على نوايا المستخدم دون أن يعرف مسبقا ما إذا كان يريد القيام بحركة أو كتابة نص أو أداء مهمة أخرى.وتُستخدم الواجهات العصبية في الطب لتسهيل إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز العصبي، ولإنشاء الواقع المعزز والتحكم في الأطراف الاصطناعية الذكية.
https://sarabic.ae/20240710/تغير-أدمغة-الرجال-اكتشافات-غير-مسبوقة-تكشف-جوانب-مخفية-للأبوة-1090676324.html
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روسيا, علوم, الصحة
روسيا, علوم, الصحة

علماء روس ينجحون بـ"قراءة أفكار" الإنسان

13:42 GMT 11.07.2024
© Photo / unsplash/julien Tromeurشخص مستلقي على السرير ومعه جهاز لوحي
شخص مستلقي على السرير ومعه جهاز لوحي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Photo / unsplash/julien Tromeur
تابعنا عبر
قام باحثون روس بزراعة أقطاب كهربائية داخل الجمجمة لمريضين، لدراسة نشاط الدماغ عند الكتابة والتحدث في محاولة "لقراءة الأفكار".
وشملت الدراسة مريضين مصابين بالصرع، وقد سبق أن تم زرع أقطاب كهربائية في دماغيهما لأسباب طبية في المركز الفيدرالي لجراحة الأعصاب التابع لوزارة الصحة الروسية في تيومين، وبهذه الطريقة، يبحث الأطباء عن مصدر نشاط الصرع.
في المهمة الأولى، كتب المرضى أرقامًا على جهاز لوحي، وفي الثانية، نطقوا الكلمات بصوت عالٍ أولاً، ثم نطقوها بصمت (حركوا شفاههم) وأخيراً تخيلوا نطق الكلمات فقط، دون أي حركة لللسان أو الشفاه وما إلى ذلك.
وطوال هذا الوقت، تم إجراء تسجيل مستمر لنشاط الدماغ من الأقطاب الكهربائية.
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ووجد العلماء أنه في أثناء الكتابة، تم تسجيل مهمة حركية، ونشاط غير موضعي، وتم استقبال الإشارة من قبل جميع الأقطاب الكهربائية، بغض النظر عن موقعها.
وأوضح العلماء أن تنسيق الحركات يصاحبه توزيع النشاط في جميع أنحاء القشرة الدماغية، وليس التركيز في نقطة واحدة، وفي بعض مناطق معينة من الدماغ، لوحظ النشاط أثناء التحدث والكتابة، وتبين أن أنماط النشاط الكهربائي أثناء التحدث الكامل وأثناء النطق "الصامت" متشابهة.
وأوضح الباحثون أنه من خلال تحديد الموقع المحدد الذي يتولد فيه النشاط الكهربائي في الدماغ، من الممكن التعرف على نوايا الشخص.
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وقال المؤلف الرئيسي للعمل العلمي، وهو باحث مبتدئ في مركز فلاديمير زيلمان لعلم الأحياء العصبية وإعادة التأهيل العصبي: "إن أي محاولة لتسجيل إشارة من الصوت الداخلي هي مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأنك، بمعنى ما، تقرأ العقول".
ووفقا للعلماء، فإن اكتشافهم يوسع القاعدة المعرفية اللازمة لإنشاء واجهات عصبية ذكية (شرائح دماغية) يمكنها التعرف على نوايا المستخدم دون أن يعرف مسبقا ما إذا كان يريد القيام بحركة أو كتابة نص أو أداء مهمة أخرى.
وتُستخدم الواجهات العصبية في الطب لتسهيل إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز العصبي، ولإنشاء الواقع المعزز والتحكم في الأطراف الاصطناعية الذكية.
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