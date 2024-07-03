https://sarabic.ae/20240703/روسيا-تطور-مواد-جديدة-لعلاج-السرطان-1090411192.html

روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان

روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان

سبوتنيك عربي

استطاع علماء روس من جامعة "بطرس الأكبر" في مدينة سانت بطرسبورغ، توليف مركبات جديدة لقمع نمو الأورام السرطانية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T09:52+0000

2024-07-03T09:52+0000

2024-07-03T09:55+0000

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ووفقًا للباحثين، فإن المواد التي تم الحصول عليها أكثر فعالية بعدة مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام في سرطان الجلد الميلانيني. وقد تم عرض النتائج في مجلة "Bioorganic Chemistry".وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعد الأورام الخبيثة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن العديد من أنواع الأورام الخبيثة قابلة للشفاء بالتشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب.ووفقًا للخبراء، فإن أدوية العلاج الكيميائي التقليدية لها تأثير سام واضح على الأنسجة السليمة في الجسم، لذلك يواجه العلماء اليوم مهمة تطوير أدوية أكثر أمانًا.تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"وقام باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى، بتوليف مشتقات جديدة من البيرولوثينوبيريميدين - وهي - المركبات التي يحتمل أن يكون لها نشاط بيولوجي مرتفع.وجد الخبراء أن المركب الأكثر فعالية كان أكثر فعالية بأربع مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام التي ظهرت في نموذج فأر من سرطان الجلد.دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تحارب السرطانلاحظت الجامعة أنه خلال التجارب على الحيوانات المخبرية لم يتم العثور على أي تغيرات مرضية في الأعضاء الرئيسية (القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين)، ما يشير إلى عدم وجود سمية عامة للمادة.والآن يواجه فريق العلماء مهمة دراسة سلامة المركبات الناتجة بمزيد من التفصيل، ولهذا يخطط الخبراء لإجراء دراسات ما قبل السريرية والسريرية.السعودية تقلل تكلفة علاج السرطان بإنتاج خلايا "تائية"

https://sarabic.ae/20240622/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-للقاح-السرطان-عام-2025-1090060487.html

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