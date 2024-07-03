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https://sarabic.ae/20240703/روسيا-تطور-مواد-جديدة-لعلاج-السرطان-1090411192.html
روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان
روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
استطاع علماء روس من جامعة "بطرس الأكبر" في مدينة سانت بطرسبورغ، توليف مركبات جديدة لقمع نمو الأورام السرطانية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T09:52+0000
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ووفقًا للباحثين، فإن المواد التي تم الحصول عليها أكثر فعالية بعدة مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام في سرطان الجلد الميلانيني. وقد تم عرض النتائج في مجلة "Bioorganic Chemistry".وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعد الأورام الخبيثة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن العديد من أنواع الأورام الخبيثة قابلة للشفاء بالتشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب.ووفقًا للخبراء، فإن أدوية العلاج الكيميائي التقليدية لها تأثير سام واضح على الأنسجة السليمة في الجسم، لذلك يواجه العلماء اليوم مهمة تطوير أدوية أكثر أمانًا.تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"وقام باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى، بتوليف مشتقات جديدة من البيرولوثينوبيريميدين - وهي - المركبات التي يحتمل أن يكون لها نشاط بيولوجي مرتفع.وجد الخبراء أن المركب الأكثر فعالية كان أكثر فعالية بأربع مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام التي ظهرت في نموذج فأر من سرطان الجلد.دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تحارب السرطانلاحظت الجامعة أنه خلال التجارب على الحيوانات المخبرية لم يتم العثور على أي تغيرات مرضية في الأعضاء الرئيسية (القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين)، ما يشير إلى عدم وجود سمية عامة للمادة.والآن يواجه فريق العلماء مهمة دراسة سلامة المركبات الناتجة بمزيد من التفصيل، ولهذا يخطط الخبراء لإجراء دراسات ما قبل السريرية والسريرية.السعودية تقلل تكلفة علاج السرطان بإنتاج خلايا "تائية"
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روسيا, العالم, الصحة
روسيا, العالم, الصحة

روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان

09:52 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 09:55 GMT 03.07.2024)
© Sputnik . Aleksey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورالمستشفى السريري "ف.ف. فينوغرادوفا" المجهز لمعالجة مرضى "كوفيد - 19" في موسكو، 12 مايو 2020
المستشفى السريري ف.ف. فينوغرادوفا المجهز لمعالجة مرضى كوفيد - 19 في موسكو، 12 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Aleksey Mayshev
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تابعنا عبر
استطاع علماء روس من جامعة "بطرس الأكبر" في مدينة سانت بطرسبورغ، توليف مركبات جديدة لقمع نمو الأورام السرطانية.
ووفقًا للباحثين، فإن المواد التي تم الحصول عليها أكثر فعالية بعدة مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام في سرطان الجلد الميلانيني. وقد تم عرض النتائج في مجلة "Bioorganic Chemistry".
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُعد الأورام الخبيثة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، لكن العديد من أنواع الأورام الخبيثة قابلة للشفاء بالتشخيص في الوقت المناسب والعلاج المناسب.

قالت جامعة سانت بطرسبورغ للفنون التطبيقية إن العلاج الكيميائي هو أحد أكثر طرق علاج السرطان فعالية في الوقت الحالي، حيث يسمح للمواد الكيميائية القوية بتدمير الأورام بغض النظر عن موقعها في الجسم.

ووفقًا للخبراء، فإن أدوية العلاج الكيميائي التقليدية لها تأثير سام واضح على الأنسجة السليمة في الجسم، لذلك يواجه العلماء اليوم مهمة تطوير أدوية أكثر أمانًا.
تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
وقام باحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من جامعات روسية أخرى، بتوليف مشتقات جديدة من البيرولوثينوبيريميدين - وهي - المركبات التي يحتمل أن يكون لها نشاط بيولوجي مرتفع.

وقام الخبراء بتقييم كفاءة المواد التي تم الحصول عليها ضد الأورام السرطانية باستخدام مزارع خلايا سرطان الجلد في المختبر وفي التجارب على حيوانات المختبر. ووفقًا للباحثين، أظهرت ستة مركبات تأثيرًا كبيرًا مضادًا للأورام ضد خلايا سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

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وجد الخبراء أن المركب الأكثر فعالية كان أكثر فعالية بأربع مرات من المواد التقليدية في تقليل حجم الأورام التي ظهرت في نموذج فأر من سرطان الجلد.
دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تحارب السرطان
لاحظت الجامعة أنه خلال التجارب على الحيوانات المخبرية لم يتم العثور على أي تغيرات مرضية في الأعضاء الرئيسية (القلب والرئتين والكبد والطحال والكليتين)، ما يشير إلى عدم وجود سمية عامة للمادة.

وقالت آنا روغوفا، إحدى الباحثات المشاركات في هذا التطوير: "ستتيح المركبات على زيادة كفاءة علاج السرطان وتحسين نوعية حياة مرضى الأورام. كما أن تطبيقها سيجعل من الممكن أيضًا تهيئة المتطلبات الأساسية لتكوين وتوسيع نطاق تقنيات لإنتاج الأدوية المحليةـ وتحقيق إحلال الواردات في صناعة الأدوية".

والآن يواجه فريق العلماء مهمة دراسة سلامة المركبات الناتجة بمزيد من التفصيل، ولهذا يخطط الخبراء لإجراء دراسات ما قبل السريرية والسريرية.
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