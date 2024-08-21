https://sarabic.ae/20240821/علماء-روس-يبسطون-عملية-تنظير-القولون-1091945770.html
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
سبوتنيك عربي
طوّر كل من المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة "ألني سوفت" الروسية، جهازا طبيًا باستخدام تقنيات الذكاء... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T08:00+0000
2024-08-21T08:00+0000
2024-08-21T08:03+0000
مجتمع
علوم
القولون العصبي
الصحة
سرطانات
خلايا سرطانية
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091945588_0:25:1350:784_1920x0_80_0_0_0635d86cd802ab8a9e3302eb1f186cdc.jpg
وتم تصميم هذا الجهاز للكشف عن الأورام الحميدة والأورام الغدّية، باستخدام التقنيات الحاسوبية، ويسلط الجهاز الضوء على الأورام في الجسم، وقد تم تأكيد فعاليته في التجارب السريرية التي أُجريت على عدد من المرضى.وأوضحت الوزارة أنه "خلال تنظير القولون، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي "بتسليط الضوء" على أورام القولون، التي قد تكون بالكاد ملحوظة بالعين البشرية، ما يزيد بشكل كبير من دقة التشخيص والوقاية المبكرة من تطور السرطان".ووفقًا لمدير المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم، سيرغي أشكاسوف، أنه في عام 2024، أجرى المركز دراسة سريرية على 100 مريض، وقد أظهرت النتائج زيادة في معدل اكتشاف أورام القولون من 40.6% إلى 56.4% باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "ArtInCol".وبحسب التقرير المنشورعن الجهاز الجديد، فإنه "حتى الآن، تم تسجيل 37 جهازًا طبيًا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، 30 منها من تطوير مطورين روس".دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالمدراسة تكشف عن اختبار منزلي بسيط يقلل من خطر الوفاة بسرطان شائع
https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091945588_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_9ceba88fb23d534134ce9c64bb65f732.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, القولون العصبي, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان
علوم, القولون العصبي, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
08:00 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 21.08.2024)
طوّر كل من المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة "ألني سوفت" الروسية، جهازا طبيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي "ArtInCol"، لتبسيط عمليات تنظير القولون.
وتم تصميم هذا الجهاز للكشف عن الأورام الحميدة والأورام الغدّية، باستخدام التقنيات الحاسوبية، ويسلط الجهاز الضوء على الأورام في الجسم، وقد تم تأكيد فعاليته في التجارب السريرية التي أُجريت على عدد من المرضى.
وأوضحت الوزارة أنه "خلال تنظير القولون، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي
"بتسليط الضوء" على أورام القولون، التي قد تكون بالكاد ملحوظة بالعين البشرية، ما يزيد بشكل كبير من دقة التشخيص والوقاية المبكرة من تطور السرطان".
ووفقًا لمدير المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم،
سيرغي أشكاسوف، أنه في عام 2024، أجرى المركز دراسة سريرية على 100 مريض، وقد أظهرت النتائج زيادة في معدل اكتشاف أورام القولون من 40.6% إلى 56.4% باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "ArtInCol".
وبحسب التقرير المنشورعن الجهاز الجديد،
فإنه "حتى الآن، تم تسجيل 37 جهازًا طبيًا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، 30 منها من تطوير مطورين روس".