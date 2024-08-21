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https://sarabic.ae/20240821/علماء-روس-يبسطون-عملية-تنظير-القولون-1091945770.html
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون
سبوتنيك عربي
طوّر كل من المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة "ألني سوفت" الروسية، جهازا طبيًا باستخدام تقنيات الذكاء... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T08:00+0000
2024-08-21T08:03+0000
مجتمع
علوم
القولون العصبي
الصحة
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خلايا سرطانية
السرطان
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وتم تصميم هذا الجهاز للكشف عن الأورام الحميدة والأورام الغدّية، باستخدام التقنيات الحاسوبية، ويسلط الجهاز الضوء على الأورام في الجسم، وقد تم تأكيد فعاليته في التجارب السريرية التي أُجريت على عدد من المرضى.وأوضحت الوزارة أنه "خلال تنظير القولون، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي "بتسليط الضوء" على أورام القولون، التي قد تكون بالكاد ملحوظة بالعين البشرية، ما يزيد بشكل كبير من دقة التشخيص والوقاية المبكرة من تطور السرطان".ووفقًا لمدير المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم، سيرغي أشكاسوف، أنه في عام 2024، أجرى المركز دراسة سريرية على 100 مريض، وقد أظهرت النتائج زيادة في معدل اكتشاف أورام القولون من 40.6% إلى 56.4% باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "ArtInCol".وبحسب التقرير المنشورعن الجهاز الجديد، فإنه "حتى الآن، تم تسجيل 37 جهازًا طبيًا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، 30 منها من تطوير مطورين روس".دراسة تنصح بتناول "أعشاب البحر" للوقاية من أسرع اضطراب عصبي تنكسي في العالمدراسة تكشف عن اختبار منزلي بسيط يقلل من خطر الوفاة بسرطان شائع
https://sarabic.ae/20240721/علماء-يكشفون-عن-نظام-عذائي-يزيد-من-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1090990093.html
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علوم, القولون العصبي, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان
علوم, القولون العصبي, الصحة, سرطانات, خلايا سرطانية, السرطان

علماء روس يبسطون عملية تنظير القولون

08:00 GMT 21.08.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 21.08.2024)
© Photo / iStock.com / stefanamerجهاز لتنظير القولون
جهاز لتنظير القولون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Photo / iStock.com / stefanamer
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طوّر كل من المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة "ألني سوفت" الروسية، جهازا طبيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي "ArtInCol"، لتبسيط عمليات تنظير القولون.
وتم تصميم هذا الجهاز للكشف عن الأورام الحميدة والأورام الغدّية، باستخدام التقنيات الحاسوبية، ويسلط الجهاز الضوء على الأورام في الجسم، وقد تم تأكيد فعاليته في التجارب السريرية التي أُجريت على عدد من المرضى.
وأوضحت الوزارة أنه "خلال تنظير القولون، يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي "بتسليط الضوء" على أورام القولون، التي قد تكون بالكاد ملحوظة بالعين البشرية، ما يزيد بشكل كبير من دقة التشخيص والوقاية المبكرة من تطور السرطان".
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ووفقًا لمدير المركز الوطني للبحوث الطبية لطب القولون والمستقيم، سيرغي أشكاسوف، أنه في عام 2024، أجرى المركز دراسة سريرية على 100 مريض، وقد أظهرت النتائج زيادة في معدل اكتشاف أورام القولون من 40.6% إلى 56.4% باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي "ArtInCol".
وبحسب التقرير المنشورعن الجهاز الجديد، فإنه "حتى الآن، تم تسجيل 37 جهازًا طبيًا يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا، 30 منها من تطوير مطورين روس".
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