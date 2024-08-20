https://sarabic.ae/20240820/علماء-روس-يطورون-علاجا-فعالا-لسرطان-الرئة-1091929968.html
علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة
علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
طور علماء روس علاجا فعالا لسرطان الرئة، مؤكدين أن المادة الدوائية تستوفي جميع معايير استبدال الواردات وستخضع للاختبار المعملي بحلول نهاية عام 2024. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T13:29+0000
2024-08-20T13:29+0000
2024-08-20T13:29+0000
مجتمع
الصحة
روسيا
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وأشار العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا "MIPT" إلى أنه سيتم استخدام دواء يعتمد على مثبطات "كيراس" KRAS، في علاج الأورام المستهدف لسرطان الرئة.وقال رئيس مختبر الأبحاث قبل السريرية في معهد "الفيزياء الحيوية للمستقبل" (MIPT)، أنطون ألشيف، إن إنشاء أدوية مبتكرة لعلاج أمراض الأورام هو اتجاه ذو أولوية لتطوير صناعة الأدوية الروسية.وتابع: "بدأ العمل في مشروع إنشاء دواء مبتكر لعلاج سرطان الرئة بدراسة أهداف الأورام التي تسبب حاليًا ضجة في صناعة الأدوية العالمية، والتي تبين أنها مثبطات KRAS.وأجرى العلماء نمذجة حاسوبية للدواء، وفي المستقبل القريب، سيتم تصنيع المواد الطبية، وإعداد الألواح للاختبار في المختبر.سرطان الرئة سرطان الرئة: هو ورم خبيث في الرئة ينشأ من الأنسجة الظهارية للقصبات الهوائية، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض هو السرطان الأكثر شيوعا في العالم.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
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الصحة, روسيا
علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة
طور علماء روس علاجا فعالا لسرطان الرئة، مؤكدين أن المادة الدوائية تستوفي جميع معايير استبدال الواردات وستخضع للاختبار المعملي بحلول نهاية عام 2024.
وأشار العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا "MIPT" إلى أنه سيتم استخدام دواء يعتمد على مثبطات "كيراس" KRAS، في علاج الأورام المستهدف لسرطان الرئة.
وأوضح العلماء أن العقار المبتكر لعلاج سرطان الرئة الذي يتم تطويره في "MIPT" يؤثر بشكل مباشر على الخلايا الخبيثة، مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة في الجسم البشري.
وقال رئيس مختبر الأبحاث قبل السريرية في معهد "الفيزياء الحيوية للمستقبل" (MIPT)، أنطون ألشيف، إن إنشاء أدوية مبتكرة لعلاج أمراض الأورام هو اتجاه ذو أولوية لتطوير صناعة الأدوية الروسية.
وتابع: "بدأ العمل في مشروع إنشاء دواء مبتكر لعلاج سرطان الرئة بدراسة أهداف الأورام التي تسبب حاليًا ضجة في صناعة الأدوية العالمية، والتي تبين أنها مثبطات KRAS.
وأجرى العلماء نمذجة حاسوبية للدواء، وفي المستقبل القريب، سيتم تصنيع المواد الطبية، وإعداد الألواح للاختبار في المختبر.
سرطان الرئة: هو ورم خبيث في الرئة ينشأ من الأنسجة الظهارية للقصبات الهوائية، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض هو السرطان الأكثر شيوعا في العالم.