علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة

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ع الموجة مع ايلي
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
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https://sarabic.ae/20240820/علماء-روس-يطورون-علاجا-فعالا-لسرطان-الرئة-1091929968.html
علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة
علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة
سبوتنيك عربي
طور علماء روس علاجا فعالا لسرطان الرئة، مؤكدين أن المادة الدوائية تستوفي جميع معايير استبدال الواردات وستخضع للاختبار المعملي بحلول نهاية عام 2024. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا "MIPT" إلى أنه سيتم استخدام دواء يعتمد على مثبطات "كيراس" KRAS، في علاج الأورام المستهدف لسرطان الرئة.وقال رئيس مختبر الأبحاث قبل السريرية في معهد "الفيزياء الحيوية للمستقبل" (MIPT)، أنطون ألشيف، إن إنشاء أدوية مبتكرة لعلاج أمراض الأورام هو اتجاه ذو أولوية لتطوير صناعة الأدوية الروسية.وتابع: "بدأ العمل في مشروع إنشاء دواء مبتكر لعلاج سرطان الرئة بدراسة أهداف الأورام التي تسبب حاليًا ضجة في صناعة الأدوية العالمية، والتي تبين أنها مثبطات KRAS.وأجرى العلماء نمذجة حاسوبية للدواء، وفي المستقبل القريب، سيتم تصنيع المواد الطبية، وإعداد الألواح للاختبار في المختبر.سرطان الرئة سرطان الرئة: هو ورم خبيث في الرئة ينشأ من الأنسجة الظهارية للقصبات الهوائية، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض هو السرطان الأكثر شيوعا في العالم.
https://sarabic.ae/20240816/علماء-يحددون-الأشخاص-الأكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-1091816724.html
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الصحة, روسيا
الصحة, روسيا

علماء روس يطورون علاجا فعالا لسرطان الرئة

13:29 GMT 20.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Instituteسرطان الرئة
سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Photo / unsplash/National Cancer Institute
تابعنا عبر
طور علماء روس علاجا فعالا لسرطان الرئة، مؤكدين أن المادة الدوائية تستوفي جميع معايير استبدال الواردات وستخضع للاختبار المعملي بحلول نهاية عام 2024.
وأشار العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا "MIPT" إلى أنه سيتم استخدام دواء يعتمد على مثبطات "كيراس" KRAS، في علاج الأورام المستهدف لسرطان الرئة.

وأوضح العلماء أن العقار المبتكر لعلاج سرطان الرئة الذي يتم تطويره في "MIPT" يؤثر بشكل مباشر على الخلايا الخبيثة، مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة في الجسم البشري.

وقال رئيس مختبر الأبحاث قبل السريرية في معهد "الفيزياء الحيوية للمستقبل" (MIPT)، أنطون ألشيف، إن إنشاء أدوية مبتكرة لعلاج أمراض الأورام هو اتجاه ذو أولوية لتطوير صناعة الأدوية الروسية.
سرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
مجتمع
علماء يحددون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
16 أغسطس, 13:45 GMT
وتابع: "بدأ العمل في مشروع إنشاء دواء مبتكر لعلاج سرطان الرئة بدراسة أهداف الأورام التي تسبب حاليًا ضجة في صناعة الأدوية العالمية، والتي تبين أنها مثبطات KRAS.
وأجرى العلماء نمذجة حاسوبية للدواء، وفي المستقبل القريب، سيتم تصنيع المواد الطبية، وإعداد الألواح للاختبار في المختبر.

سرطان الرئة

سرطان الرئة: هو ورم خبيث في الرئة ينشأ من الأنسجة الظهارية للقصبات الهوائية، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن هذا المرض هو السرطان الأكثر شيوعا في العالم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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