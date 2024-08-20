https://sarabic.ae/20240820/علماء-روس-يطورون-أداة-لحساب-تواتر-الطفرات-في-الحمض-النووي--1091914817.html

علماء روس يطورون أداة لحساب تواتر الطفرات في الحمض النووي

علماء روس يطورون أداة لحساب تواتر الطفرات في الحمض النووي

سبوتنيك عربي

قام فريق من علماء جامعة البلطيق الفيدرالية، في روسيا، بتطوير برنامج لحساب تواتر الطفرات في الحمض النووي للكائنات الحية، وإن المعرفة المكتسبة من هذا البرنامج... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T08:52+0000

2024-08-20T08:52+0000

2024-08-20T08:52+0000

مجتمع

علوم

الصحة

جينات

حمض نووي

حمض نووي

شيفرة الحمض النووي

الحمض النووي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/14/1091913101_0:31:2896:1660_1920x0_80_0_0_fb22714b66f1d8623fa054110f3b80e2.jpg

لدراسة إحدى عمليات حدوث التغيرات الوراثية في الجسم (الطفرات)، قام العلماء بإجراء تجارب على تراكم الطفرات. وهذا يجعل من الممكن الحصول على بيانات فريدة عن التغيرات في الجينوم بأكمله (مجمل المادة الوراثية في خلية الكائن الحي) أو جزء منه.تطوير هذا البرنامج يسمح لنا بإعادة بناء أطياف الطفرة (مجمعات لأنواع معينة من الطفرات)، وهذا ممكن بفضل التحليل التطوري (البحث عن الكائنات الحية ذات الصلة).وأشار إيفيمنكو إلى أن هذه الطريقة في المستقبل ستمكن من دراسة استجابة الكائنات الحية لبيئتها. ومن الممكن معرفة كيفية اختلاف أطياف الطفرة، ومعدلات الطفرة، وأيضا لتحديد سبب الخلافات.وبالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء، إنه من خلال تحليل عدد كبير من تسلسلات الحمض النووي، يمكن تحديد بعض الأنماط المثيرة للاهتمام.وأضاف إيفيمنكو أن المعرفة بمعدل الطفرات تجعل من الممكن بناء أشجار لسلالات أكثر صحة، وتقييم التنوع الجيني للسكان واحتمالية الإصابة بالأمراض الوراثية، وتوضيح عمر أكثر دقة للعينات البيولوجية (الحمض النووي القديم)، وكذلك دراسة آليات الشيخوخة وطرق مكافحتها.وأكد إيفيمنكو أنه "بمرور الوقت، سيكتشف الناس ما هي العوامل المطفرة التي تؤثر على الحمض النووي للميتوكوندريا، وما يجب القيام به لتقليل هذا التأثير وتقليل عدد الطفرات الجسدية التي تؤثر سلبًا على خلايانا وتؤدي إلى شيخوخة الجسم، وهنا تكمن كل معرفتنا حول كيفية القيام بذلك يتحور حمض الميتوكوندريا، وأن حمض الميتوكوندريا متشابه بين الأنواع، وأنه يمكننا اختيار أي كائن حي لاختبار فرضيات مختلفة".ووفقا للدراسة المنشورة، يمكن استخدام البرنامج أيضًا لوصف خصائص الطفرات لمختلف الكائنات المسببة للأمراض سريعة التطور (البكتيريا والفيروسات)، والتي من المحتمل أن تساعد في المستقبل في إنتاج اللقاحات.اكتشاف أكبر "جينوم" على وجه الأرض في إحدى جزر المحيط الهادئ... صور وفيديودراسة تؤكد دور الفيروسات القديمة في تشكل وتطور أدمغتنا وأجسامنا

https://sarabic.ae/20240619/الحمض-النووي-المأخوذ-من-شعر-بيتهوفن-يكشف-عن-مفاجأة-بعد-حوالي-200-عام-1089980563.html

https://sarabic.ae/20240814/علماء-روس-يخترعون-إسفنجات-جزيئية-حساسة-للضوء-1091720660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الصحة, جينات, حمض نووي, حمض نووي, شيفرة الحمض النووي, الحمض النووي