https://sarabic.ae/20240619/الحمض-النووي-المأخوذ-من-شعر-بيتهوفن-يكشف-عن-مفاجأة-بعد-حوالي-200-عام-1089980563.html

الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام

الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام

سبوتنيك عربي

كشفت وثيقة كتبها الملحن الألماني، لودفيغ فان بيتهوفن، وتم العثور عليها قبل ربع قرن من الزمان، عن وصية يطلب فيها من أخوته نشر تفاصيل عن حالته الصحية للعامة. 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T08:15+0000

2024-06-19T08:15+0000

2024-06-19T08:15+0000

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ليس سرًا اليوم أن بيتهوفن أحد أعظم الموسيقيين الذين عرفهم العالم على الإطلاق، كان أصمًا في منتصف الأربعينيات من عمره.لم يكن العالم ليحلم أبدًا بالأسرار التي تم الحفاظ عليها، بعد ما قام أصدقاؤه بقص شعر جسده في أعقاب ليلة الوفاة، في عام 1827.ولكن بعد ما يقرب من قرنين من وفاة بيتهوفن، شرع فريق من الباحثين في الوفاء بوصيته بطرق لم يكن يحلم بها أبدًا، من خلال التحليل الجيني للحمض النووي في عينات موثقة من شعره.لم يكن السبب الرئيسي لفقدان السمع معروفًا على الإطلاق، ولا حتى لطبيبه الشخصي الدكتور يوهان آدم شميدت.بدأ فقدان السمع عند بيتهوفن بطنين الأذن في العشرينات من عمره، وأفسح المجال ببطء لضعف تحمل الضوضاء العالية، وفي النهاية فقدان السمع في النغمات الأعلى، مما أدى فعليًا إلى إنهاء حياته المهنية كفنان أداء.بالنسبة للموسيقي، لا شيء يمكن أن يكون أكثر مآساوية من فقدان السمع، وفي الوصية التي تركها بيتهوفن إلى أخوته، اعترف بأنه كان "مصابا بشكل ميؤوس منه"، إلى حد التفكير في الانتحار.لم يكن الأمر مجرد فقدان السمع، فقد عانى منذ أن كان عمره، 22 عاما، من آلام شديدة في البطن ونوبات إسهال مزمنة.قبل ست سنوات من وفاته ظهرت المؤشرات الأولى لمرض الكبد، وهو المرض الذي يعتقد أنه مسؤول عن وفاته عن عمر، يناهز 56 عامًا.في عام 2007، أشار تحقيق الطب الشرعي في خصلة شعر بيتهوفن إلى أن التسمم بالرصاص كان من الممكن أن يُعجل بوفاته، إن لم يكن هو المسؤول في النهاية عن الأعراض التي أودت بحياته.ونظرًا لثقافة الشرب من أوعية الرصاص والعلاجات الطبية في ذلك الوقت، والتي تضمنت استخدام الرصاص، فمن غير المحتمل أن يكون هذا استنتاجًا مفاجئًا.والأهم من ذلك، أن العديد من عينات الشعر من رأس بيتهوفن تثبت أن وفاته كانت نتيجة لعدوى "التهاب الكبد B"، والتي تفاقمت بسبب شربه للكحول .وتوفي الملحن الألماني، لودفيغ فان بيتهوفن، في شهر مارس/آذار عام 1827، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تورمت أطرافه وبطنه، ثم توفي نتيجة إصابته بـ "التهاب الكبد B".موسكو تشهد حفل الإعلان عن الفائزين لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2024... صوراكتشاف هيكل دائري غامض يثير حيرة العلماء في اليونان... صور وفيديو

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https://sarabic.ae/20220714/دراسة-الدلافين-مثقفة-لدرجة-أنها-تستمتع-بموسيقى-بيتهوفن-وباخ-1065052149.html

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فن, موسيقى, بيتهوفن, ملحن, علوم