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https://sarabic.ae/20240618/اكتشاف-هيكل-دائري-غامض-يثير-حيرة-العلماء-في-اليونان-صور-وفيديو-1089955988.html
اكتشاف هيكل دائري غامض يثير حيرة العلماء في اليونان... صور وفيديو
اكتشاف هيكل دائري غامض يثير حيرة العلماء في اليونان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشاف نصب حجري غامض على شكل حلقة دائرية على تلة، في جزيرة كريت اليونانية. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T10:54+0000
2024-06-18T10:54+0000
مجتمع
منوعات
آثار
العثور على آثار
اليونان
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تم اكتشاف النصب الحجري أثناء أعمال التنقيب لمشروع مطار "كاستيلي"، وتم العثور على الهيكل الذي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي، والذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، في الجزء العلوي من تل بابورا، شمال غرب مدينة كاستيلي.ويعتقد علماء الآثار أن هذا النصب الحجري، عمره 4000 عام، وربما كان له غرض طقوسي أو ديني.يظهر النصب الحجري على شكل متاهة، ويتألف من ثماني حلقات حجرية متحدة المركز، يبلغ سمكها في المتوسط ​​1.4 متر، ولا يزال بعضها قائمًا على ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر.كان مهندسو الهيكل، المكتشف حديثًا، من الثقافة المينوية في جزيرة كريت، والتي تشتهر بمقدساتها ومواقع التلال والجبال، التي يعتقد أنها استخدمت في الطقوس القديمة.غالبًا ما تحتوي هذه المواقع على أمثلة رائعة للفن "المينوسي"، بما في ذلك الهندسة المعمارية الدينية، وتماثيل الطين للحيوانات والبشر، وفي بعض الحالات أجزاء منفصلة من الجسم، يشار إليها باسم "أطراف النذور" التي يتم تقديمها في الصلاة أو كشكر على الشفاء.وفي وقت سابق، أشارت وزارة الثقافة اليونانية إلى أنه "ربما تم استخدامه بشكل دوري في احتفالات طقوسية محتملة تنطوي على استهلاك الطعام والنبيذ وربما القرابين"، وذلك بسبب الكمية الكبيرة من عظام الحيوانات الموجودة بداخلها.وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية، تقع فترة الاستخدام الرئيسية للهيكل، من 1700-2000 قبل الميلاد، ضمن فترة العصر المينوي الأوسط، وبقايا الفخار من العصر الحديث، قادت علماء الآثار إلى الاعتقاد بأن الموقع ربما استمر في استخدامه بشكل جيد في العصر المينوي الأوسط.وحرصت الوزارة على طمأنة الجمهور بأن الهيكل سيكون آمنًا من البناء الحديث، على الأقل في الوقت الحالي.وأضافت ميندوني: "الأولوية بالنسبة لنا جميعًا هي حماية النصب التذكاري... ونحن جميعًا ندرك أهمية وقيمة التراث الثقافي".يعتبر البناء في اليونان مهمة صعبة، حيث غالبًا ما يتم إلغاء مشاريع البناء، بسبب اكتشاف موقع تاريخي قديم. وقد أدى مشروع مطار "كاستيلي" وحده إلى اكتشاف ما لا يقل عن 35 موقعًا أثريًا جديدًا، وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية.روبوتات "الطحالب الخضراء" تنجح في علاج أحد أنواع السرطانات... فيديو دراسة: عشبة منتشرة في العالم العربي تحسن من شيخوختك
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منوعات, آثار, العثور على آثار, اليونان
منوعات, آثار, العثور على آثار, اليونان

اكتشاف هيكل دائري غامض يثير حيرة العلماء في اليونان... صور وفيديو

10:54 GMT 18.06.2024
© Photo / Ix4svsصحراء
صحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Photo / Ix4svs
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أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشاف نصب حجري غامض على شكل حلقة دائرية على تلة، في جزيرة كريت اليونانية.
تم اكتشاف النصب الحجري أثناء أعمال التنقيب لمشروع مطار "كاستيلي"، وتم العثور على الهيكل الذي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي، والذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، في الجزء العلوي من تل بابورا، شمال غرب مدينة كاستيلي.
ويعتقد علماء الآثار أن هذا النصب الحجري، عمره 4000 عام، وربما كان له غرض طقوسي أو ديني.
يظهر النصب الحجري على شكل متاهة، ويتألف من ثماني حلقات حجرية متحدة المركز، يبلغ سمكها في المتوسط ​​1.4 متر، ولا يزال بعضها قائمًا على ارتفاعات تصل إلى 1.7 متر.
كان مهندسو الهيكل، المكتشف حديثًا، من الثقافة المينوية في جزيرة كريت، والتي تشتهر بمقدساتها ومواقع التلال والجبال، التي يعتقد أنها استخدمت في الطقوس القديمة.
غالبًا ما تحتوي هذه المواقع على أمثلة رائعة للفن "المينوسي"، بما في ذلك الهندسة المعمارية الدينية، وتماثيل الطين للحيوانات والبشر، وفي بعض الحالات أجزاء منفصلة من الجسم، يشار إليها باسم "أطراف النذور" التي يتم تقديمها في الصلاة أو كشكر على الشفاء.
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الثقافة اليونانية إلى أنه "ربما تم استخدامه بشكل دوري في احتفالات طقوسية محتملة تنطوي على استهلاك الطعام والنبيذ وربما القرابين"، وذلك بسبب الكمية الكبيرة من عظام الحيوانات الموجودة بداخلها.
وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية، تقع فترة الاستخدام الرئيسية للهيكل، من 1700-2000 قبل الميلاد، ضمن فترة العصر المينوي الأوسط، وبقايا الفخار من العصر الحديث، قادت علماء الآثار إلى الاعتقاد بأن الموقع ربما استمر في استخدامه بشكل جيد في العصر المينوي الأوسط.
تقول وزيرة الثقافة وعالمة الآثار اليونانية، لينا ميندوني: "هذا اكتشاف فريد من نوعه ويحظى باهتمام كبير. هناك حلول، حتى يتم الانتهاء من البحث الأثري للنصب التذكاري وحمايته بالكامل".
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وحرصت الوزارة على طمأنة الجمهور بأن الهيكل سيكون آمنًا من البناء الحديث، على الأقل في الوقت الحالي.
وأضافت ميندوني: "الأولوية بالنسبة لنا جميعًا هي حماية النصب التذكاري... ونحن جميعًا ندرك أهمية وقيمة التراث الثقافي".
يعتبر البناء في اليونان مهمة صعبة، حيث غالبًا ما يتم إلغاء مشاريع البناء، بسبب اكتشاف موقع تاريخي قديم. وقد أدى مشروع مطار "كاستيلي" وحده إلى اكتشاف ما لا يقل عن 35 موقعًا أثريًا جديدًا، وفقًا للمقال المنشور في مجلة "Sciencealert" العلمية.
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